Test Ausom Gosoul 2. Hulajnoga elektryczna bardzo dobrze spisująca się w mieście

Dodatki i montaż Ausom Gosoul 2

Hulajnoga przychodzi praktycznie cała złożona. Pozostaje nam zamontować kierownicę, przednią lampkę i wyświetlacz. Wydaje się to proste, ale natknąłem się na jeden problem. Kierownicę należy przykręcić 4 śrubkami do pozostałej części hulajnogi. Mamy dołączony odpowiedni klucz imbusowy, ale jest on za mały. Przykręcanie nim kierownicy wymaga mnóstwa siły, a nawet jak dokręciłem śrubki maksymalnie, to kierownica nadal się ruszała. Dopiero gdy wykorzystałem swój, znacznie większy klucz to poszło to gładko. Tutaj po prostu ten jeden dołączony klucz powinien być znacznie większy tak, aby nie było problemów ze wkręceniem śrubek. Pozostałe elementy montuje się bez żadnych kłopotów.

W zestawie znajdziemy jeszcze mniejsze klucze pozwalające na montaż pozostałych elementów, karty NFC służące do uruchamiania hulajnogi, opaski zaciskowe, ładowarkę, rękawiczki i instrukcję obsługi. Ta ostatnia jest w języku polskim, choć trochę błędów z tym związanych znajdziemy (np. w specyfikacji, która ma elementy w zupełnie innym języku). Generalnie jednak dobrze wyjaśnia ona montaż i obsługę urządzenia. Warto w niej zwrócić uwagę na ukryte menu, gdzie możecie dopasować rodzaj i intensywność startu, siłę hamowania, jasność wyświetlacza, przywiązać kartę NFC, zmienić hasło i wiele więcej.

Specyfikacja Ausom Gosoul 2

Hulajnoga ma wymiary 1245 x 720 x 1360 mm po rozłożeniu i 1245 x 720 x 540 mm po złożeniu. Waży 27,9 kg więc nie należy do lekkich. Długość kierownicy wynosi 720 mm. Wysokość nie jest regulowana i nie możecie jej zmienić. Od kierownicy do podłoża jest 1360 mm, co przy moim wzroście (182 cm) jest optymalne. Podnóżek ma wymiary 520 x 185 mm. Odległość od spodu do podłoża do 150 mm, a od góry 230 mm. Jest on całkiem spory i powinno się na nim wygodnie stać. Ausom mówi też, że zalecana wysokość osoby kierującej hulajnogą to od 150 do 200 cm, a maksymalna waga to 130 kg. Warto też wspomnieć o oponach – ich rozmiar to 10 x 2,5 cala i są one gumowe bezdętkowe. Zalecane ciśnienie wynosi 44-50 PSI. Kolejna rzecz to zawieszenie wahaczowe ShocFree, które ma wygładzać nierówności i zapewniać przyjemne wrażenia z jazdy.

Silnik ma maksymalną moc 1100 W i maksymalny wyjściowy moment obrotowy 26 Nm. Są to spore wartości z pewnością pozwalające na osiąganie dużych prędkości. Jednakże Ausom Gosoul 2 jest dostosowany do naszego prawa i wersja dostępna w sprzedaży będzie miała maksymalną prędkość wynoszącą 20 km/h (będziemy mieli jeszcze dwa biegi oferujące 10 km/h i 15 km/h). Hulajnoga bez problemów powinna prowadzić sobie ze wzniesieniami do 20%. Nie zabrakło tutaj przednich i tylnych hamulców tarczowych oraz E-ABS.

Zastosowana bateria ma pojemność 624 Wh (13 Ah, 48 V). Pozwala to na przejechanie 70 km na jednym ładowaniu. Należy jednak pamiętać, że taka wartość została osiągnięta przy obciążeniu 75 kg, prędkości 15 km/h, temperaturze 20-25°C, wietrze poniżej 3 m/s i wielu innych obostrzeniach wypisanych na stronie producenta. Z pewnością więc sprawdzę zasięg przy maksymalnej prędkości i w realnych miejskich warunkach. Czas ładowania baterii to 6,5 h.

Hulajnoga ma ekran LCD o rozmiarze 4,5 cala. Wyświetla on podstawowe parametry jazdy, przede wszystkim bieg, aktualną prędkość i naładowanie baterii. Odblokowuje się go za pomocą dołączone karty NFC lub kodu. Jeśli wejdziecie w ukryte menu, to możecie sparować z hulajnogą również smartfon z NFC i nim odblokowywać. Rozwiązanie to jest naprawdę ciekawe. Ausom Gosoul 2 ma na końcach kierownicy kierunkowskazy. Nie zabrakło też światła tylnego oraz przedniego. Z boku podnóżka jest też podświetlane logo firmy. To wszystko powinno zapewnić dobrą widoczność w nocy.

Całość ma certyfikat IP54. Oznacza to ochronę przed pyłem oraz przed bryzgami wody z dowolnego kierunku. Na koniec wspomnę jeszcze o gwarancji. Jest ona różna w zależności od elementu, a najlepiej przedstawia to poniższa tabelka.

Wrażenia z użytkowania Ausom Gosoul 2

Hulajnogę testowałem jeżdżąc po Wrocławiu. Od razu mogę powiedzieć, że sprawdza się świetnie w mieście. Bardzo dobrze amortyzuje prawie wszystkie powierzchnie i daje sobie z nimi radę. Jazda po ścieżkach rowerowych wykonanych z asfaltu to czysta przyjemność. Nie czuć nawet małych nierówności i możecie po prostu się zrelaksować (nie zapominajcie jednak o zachowaniu czujności i uważaniu na przejazdach). Ścieżki wykonane z kostki również nie stanowią większego problemu i jazda po nich jest przyjemna. Trochę gorzej jest w przypadku ulicy z kostki brukowej, która na dodatek jest nierówna – tutaj jazda była już po prostu ciężka i nieprzyjemna. Nie czułem za to dyskomfortu, jeśli ulica była wyłożona z płyt – przejścia pomiędzy nimi pokonywałem bez większych nieprzyjemności.

Nie mogłem również odpuścić wyjazdu na ścieżki nieutwardzone, czy to nad rzeką czy w polu. Tutaj nie miałem żadnych problemów z jazdą 20 km/h. Czułem się na hulajnodze pewnie, nie przeszkadzały nierówności czy trawa. Czuć było czasami większe wyboje, ale to nie przeszkadzało tak, jak potrafi na innych hulajnogach. Moim zdaniem również w takich warunkach Ausom Gosoul 2 całkiem nieźle sobie radzi. Jeśli zdarzy Wam się jechać w deszczu, to spokojnie możecie podjechać pod najbliższe możliwe schronienie. Błotniki chronią przed ochlapaniem, a urządzenie dobrze trzyma się powierzchni. Mamy certyfikat IP54, więc urządzeniu też nie powinno nic się stać.

Używałem hulajnogi w trybie, który zaczynał przyspieszanie po odepchnięciu się, choć to też możecie zmienić w opcjach. Przyspieszenie było odpowiednie – Ausom Gosoul 2 nie wyrywa się bardzo mocno do przodu, ani też nie zaczyna powoli przyspieszać. Intensywność tego w razie potrzeby też możecie zmienić. Maksymalna prędkość 20 km/h była osiągana szybko, ale nie nagle, co jest plusem. Nie miałem też żadnych problemów z górkami, nawet o bardzo stromym wjeździe. Hulajnoga może na samym początku górki na sekundę minimalnie zwalniała, ale szybko wracała do 20 km/h. Tutaj widać, że spora moc robi robotę. Przednie światło dobrze oświetlało drogę w nocy i przy zachowaniu rozsądku również wtedy możecie jeździć na urządzeniu.

Do hamulców nie mogę się przyczepić. Mamy je dwa – tarczowe przednie i tylne. Szybko reagują na naciśnięcie i zatrzymują hulajnogę. Są umieszczone w wygodnym miejscu, ten z prawej strony blisko manetki gazu. W sytuacji wymagającej nagłego hamowania sprawdzą się one bardzo dobrze i zapewnią szybkie zatrzymanie pojazdu (oczywiście to też zależy od powierzchni czy warunków pogodowych).

Podstawa jest naprawdę spora i spokojnie postawicie na niej obie stopy. Jest też na tyle duża, że bez problemów przyjmiecie wygodną dla Was pozycję. Kierownica nie pozwala na zmianę wysokości, a szkoda, bo to mogłoby się przydać w szczególności, jeśli macie trochę mniej wzrostu niż ok. 180 cm. Manetka gazu jest wygodna w obsłudze. Ja jeździłem bez tempomatu i instrukcja nic nie mówi na temat możliwości jego włączenia. Trzeba się za to przyzwyczaić do kierunkowskazów – na początku przypadkiem zdarzało mi się je włączać. Podobnie jest z dzwonkiem, umieszczonym obok nich. Ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów do wszystkiego się już przyzwyczaiłem.

Spory plus należy się za to za powiększone rączki na kierownicy. Dzięki temu wygodnie ułożycie na nich dłoń. Jest to znacznie przyjemniejsze niż standardowe okrągłe rączki. Wyświetlacz umieszczony jest na środku i możecie go ustawić pod wygodnym dla Was kątem. Mógłby być trochę lepiej widoczny w pełnym słońcu, ale też nie jest źle i spokojnie będziecie widzieć wyświetlane parametry. Tutaj w razie potrzeby jego jakość możecie zmienić w ukrytym menu.

Przejdźmy teraz do zasięgu. Tak jak wspominałem, urządzeniem jeździłem głównie po Wrocławiu z maksymalną prędkością 20 km/h. Ważę przy tym ok. 66 kg, wiatru zbytnio też nie było. Udało mi się przejechać łącznie ok. 48 km, zanim hulajnoga zaczęła zwalniać. Jest to wynik zgodny z oczekiwanym i uważam go za bardzo dobry i w zupełności wystarczający do miasta. Wskaźnik naładowania na ekranie dosyć dobrze pokazuje pozostałą pojemność i spokojnie mogłem na nim polegać.

Samo składanie i rozkładanie jest proste. Wystarczy nacisnąć przycisk z boku blokady, pociągnąć i złożyć. Niestety sam mechanizm zabezpieczenia przy przenoszeniu jest słaby. Pod kierownicą jest zawieszka, którą zakładacie na tył podstawy. Jeśli chwycicie i podniesiecie to jest ok. Ale kierownica jest szeroka i w wąskich przejściach (np. drzwiach windy) łatwo w coś uderzyć. Niestety wtedy zawieszka łącząca kierownicę z podstawą potrafi puścić (przy uderzeniu w bok przesuwa się), całość rozpina się, a podstawa upada na ziemię. Jest to irytujące i powinno być znacznie lepiej zaprojektowane. Musicie też pamiętać, że urządzenie jest ciężkie, co również będzie problemem, jeśli np. będziecie musieli wnieść je po schodach. Plus jednak za system odblokowywania. Karta NFC to znacznie lepszy pomysł niż kluczyk. Jeśli Wasz smartfon ma NFC to nawet nim możecie odblokować Ausom Gosoul 2. A jeśli nie macie przy sobie karty NFC, to zawsze też pozostaje możliwość wpisania kodu.

Na koniec kilka słów o samym wykonaniu. Zdecydowanie jest to hulajnoga na lata. Po przejechaniu ponad 50 km jedyne ślady użytkownika są widoczne na bokach kierownicy – od uderzenia w za wąskie drzwi. Poza tym całość jest bez żadnych uwag. Plus za błotniki, które nie bez żadnych śladów przetrwały jazdę poza utwardzonymi ścieżkami, są wykonane z bardzo dobrej jakości materiału i nie powinny się złamać (jak to może mieć miejsce w przypadku tanich, plastikowych błotników). Podstawa jest solidna, kierownica również. Moim zdaniem spokojnie przetrwa ona setki kilometrów, jeśli nie znacznie więcej.

Test Ausom Gosoul 2 – podsumowanie

Ausom Gosoul 2 kupicie już za 1799 zł w sklepie producenta (z kodem CHIP dostaniecie 6% zniżki) lub 1999 zł w oficjalnym sklepie Ausom na Allegro. W tej cenie zdecydowanie warto mieć na uwadze ten model i moim zdaniem jest on po prostu bardzo dobrze wyceniony.

Wersja dostępna w sprzedaży w Polsce będzie dostosowana do naszego prawa, czyli będzie oferowała maksymalnie 20 km/h. Spokojnie więc będziecie mogli się nią poruszać np. po ścieżkach rowerowych. Uważam też, że jest to produkt bardzo dobrze dopasowany do warunków miejskich. Świetnie jeździ się nim po różnego rodzaju powierzchni. Jest on wygodny, bezpieczny i łatwy w obsłudze. Jeśli będziecie chcieli, to również bez problemów pojeździcie sobie wygodnie na drogach nieutwardzonych. Plus należy się za duży zasięg i bardzo dobrą jakość wykonania. Dzięki rozwiązaniu z NFC hulajnogę możecie odblokować nawet za pomocą smartfona.

Musicie pamiętać jednak, że jest to ciężki model. Tutaj dobrej jakości materiały i pojemna bateria muszą swoje ważyć. Natomiast z pewnością minusem jest zabezpieczenie po złożeniu. Wystarczy lekko z boku uderzyć i urządzenie się rozkłada, co przy dużych rozmiarach nie jest ciężkie do zrobienia. Natomiast to jedyna rzecz, do której mogę mieć uwagę.

Moim zdaniem w tej cenie jest to jedna z najciekawszych hulajnóg elektrycznych w sklepach i zdecydowanie warto dać jej szansę.