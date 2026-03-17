Chrome na Androida w końcu dogania desktopy. Pasek zakładek trafia na tablety

To rozwiązanie, które na komputerach osobistych towarzyszy nam od pierwszej wersji przeglądarki, przez lata było pomijane w wydaniach mobilnych. Na szczęście teraz użytkownicy większych urządzeń z systemem Google mogą wreszcie przestać przeklikiwać się przez menu, by dotrzeć do ulubionych witryn.

Jak działa nowy pasek w Chrome na Androidzie?

Nowy pasek zakładek został zaprojektowany tak, abyśmy czuli się jak w domu, czyli przed ekranem monitora. Element ten pojawia się bezpośrednio pod paskiem adresu (Omniboxem) i rozciąga się na całą szerokość ekranu. Interfejs jest przejrzysty i znajomy: każda zapisana strona jest reprezentowana przez swoją ikonę (favicon) oraz nazwę. Co ciekawe, Google nie poszedł na skróty – pasek obsługuje również foldery. Możemy w nie klikać bezpośrednio, a ich zawartość rozwinie się w czytelny sposób, pozwalając na szybki wybór podstrony.

Deweloperzy pomyśleli też o kilku praktycznych detalach. Jeśli mamy na tyle dużo zakładek, że nie mieszczą się one w jednej linii, na krawędzi ekranu pojawia się dyskretna strzałka. Po jej kliknięciu uzyskujemy dostęp do reszty ukrytych skrótów. Dodatkowo, jeśli przytrzymamy palec na konkretnej zakładce, system wyświetli nam pełny adres URL, co jest przydatne, gdy chcemy zweryfikować link przed wejściem. Tradycyjne, pełnoekranowe menu zarządzania zakładkami oczywiście nie znika – wciąż służy do większych porządków, ale teraz rzadziej będziemy musieli do niego zaglądać.

Warto zaznaczyć, że funkcja ta nie pojawi się na standardowych smartfonach. Google słusznie uznał, że na małych, pionowych ekranach każdy centymetr przestrzeni jest na wagę złota, a pasek zakładek tylko niepotrzebnie zabierałby miejsce. Pasek jest domyślnie ukryty na “wąskich ekranach”, natomiast na tabletach i urządzeniach typu Fold, które naturalnie wykorzystujemy w orientacji poziomej, staje się on integralną częścią interfejsu.

Jak włączyć pasek zakładek u siebie?

Jeśli korzystasz z tabletu lub rozkładanego smartfona, funkcja ta powinna pojawić się wraz z wersją 146 przeglądarki Chrome. Aby ją aktywować, nie trzeba instalować skomplikowanych wtyczek. Wystarczy kilka kroków:

Otwórz Chrome i wejdź w Ustawienia. Przejdź do sekcji Wygląd (Appearance). Zaznacz opcję Pokaż pasek zakładek (Show bookmarks bar).

Jeśli po aktualizacji nie widzisz jeszcze sekcji “Wygląd” w swoich ustawieniach, gigant radzi klasyczne rozwiązanie: wymuś zatrzymanie aplikacji w ustawieniach systemowych Androida i uruchom ją ponownie. System powinien wtedy „załapać” odświeżony interfejs. To kolejny dowód na szerszy trend, w którym giganci pokroju Google’a czy Microsoftu (który niedawno umożliwił przypinanie profili Edge jako skrótów na pulpicie) wracają do korzeni, stawiając na prostotę i użyteczność.

Źródło: 9to5 Google