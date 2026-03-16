Marcowe porządki na smartfonach OnePlus. Nowa aktualizacja OxygenOS 16 dla flagowych modeli

Aktualizacja oznaczona numerem 16.0.5.700 to nie tylko rutynowe łatki bezpieczeństwa od Google’a, ale też kilka praktycznych nowości, które mają uprzyjemnić codzienne korzystanie z telefonu. Choć na pierwszy rzut oka zmiany mogą wydawać się drobne, to właśnie takie detale jak lepsze zarządzanie czasem czy inteligentniejsze przesyłanie plików budują komfort użytkowania wersji OxygenOS 16.

Detale, które robią różnicę. Jakie nowości trafią na OnePlus 15 i OnePlus 13s?

Najciekawszą nowością, którą docenią osoby zabiegane, jest gruntowne odświeżenie systemowej aplikacji minutnika. OnePlus w końcu pozwolił na uruchamianie wielu timerów jednocześnie. To funkcja, której brakowało wielu użytkownikom – teraz bez problemu możecie mierzyć czas gotowania makaronu, jednocześnie odliczając minuty do zakończenia prania. Co więcej, interfejs wzbogacił się o informację o planowanej godzinie zakończenia odliczania, więc nie musimy już liczyć w pamięci, o której dokładnie zadzwoni alarm.

Kolejna zmiana dotyczy sposobu, w jaki telefon radzi sobie z plikami otrzymanymi przez udostępnianie. Dodano przełącznik „Automatyczne otwieranie otrzymanych plików”. Jeśli go aktywujemy, zdjęcia lub dokumenty przesłane od znajomych otworzą się natychmiast po pobraniu, co oszczędza kilka kliknięć. Fani personalizacji i korzystania z wielu kont społecznościowych ucieszą się natomiast z faktu, że Portal Treści wspiera teraz tzw. „klony aplikacji”, co znacznie ułatwia szybkie przesyłanie plików między zduplikowanymi kontami.

Szczególną uwagę warto poświęcić modelowi OnePlus 13s, który otrzymał unikalną funkcję o nazwie Motion cues (Wskazówki ruchowe). Została ona zaprojektowana z myślą o osobach, które odczuwają nudności podczas korzystania z telefonu w jadącym samochodzie czy autobusie. Funkcja ta dodaje subtelne wizualne wskazówki na ekranie, które pomagają mózgowi zsynchronizować to, co widzą oczy, z ruchem pojazdu, co realnie redukuje objawy choroby lokomocyjnej. Znajdziecie ją w ustawieniach ułatwień dostępu.

Jak zainstalować aktualizację?

Jak to zwykle bywa w przypadku OnePlusa, aktualizacja jest udostępniana partiami, począwszy od Indii, po których dopiero przyjdzie czas na inne regiony. Jeśli nie widzicie jeszcze powiadomienia na pasku zadań, możecie spróbować wymusić sprawdzenie dostępności nowej wersji ręcznie. Wystarczy wejść w Ustawienia, przejść do sekcji O urządzeniu, kliknąć w kafelek wersji OxygenOS i wybrać opcję Sprawdź aktualizacje.

Dla porządku warto przypomnieć numery wersji oprogramowania, których należy wypatrywać:

OnePlus 15: CPH2745_16.0.5.700(EX01)

OnePlus 13s: CPH2723_16.0.5.700(EX01)

Pamiętajcie, że przed rozpoczęciem instalacji warto naładować baterię do co najmniej 30% i wykonać kopię zapasową najważniejszych danych, choć aktualizacja sama w sobie ich nie usuwa. Po zakończeniu procesu system poprosi o ponowne uruchomienie urządzenia, co jest niezbędne do poprawnego zintegrowania marcowych łatek bezpieczeństwa Androida.

Źródło: OnePlus (1, 2)