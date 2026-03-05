Pierwszy taki obiekt w całej Europie. Z krzemu aż po horyzont popłynie prąd

Podsumowanie artykułu . . .

Jeszcze niedawno magazyn logistyczny kojarzył się z halą, w której liczy się tempo, metry kwadratowe i liczba ramp. Dzisiaj coraz częściej dochodzi do tego czwarty parametr – moc. Nie w sensie marketingowym, tylko dosłownie: w megawatach, które mogą popłynąć z dachu do okolicznych domów, szkół i urzędów. Nie chodzi tutaj o to, że ktoś ułożył dużo paneli. Chodzi o pytanie, czy dachy centrów logistycznych mają stać się nową warstwą infrastruktury energetycznej Europy, bo taką, która będzie działała obok elektrowni i farm wiatrowych, ale wpięta bezpośrednio w lokalne sieci, ze wszystkimi konsekwencjami dla stabilności systemu, kosztów i odpowiedzialności za prąd.

Magazyn, który nagle stał się elektrownią. Dach we Francji bije rekord Europy

Axpo i jej spółka Urbasolar rozpoczęły budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu OMEGA w Dourges (Hauts-de-France). Mowa o około 18 MW mocy i dachu o powierzchni 136000 m kwadratowych, czyli ok. 13,6 ha. Axpo podkreśla, że to największa w Europie instalacja dachowa typu “single-span”, czyli na jednym, ciągłym dachu, a nie na rozproszonych budynkach. Podobny pułap mocy pojawiał się już w Europie, ale bywał rozbity na wiele obiektów i to akurat spora różnica.

Panele słoneczne ustawione na dachu magazynu mają zasilić “ponad 4500 gospodarstw domowych”. Ten przelicznik zawsze jest skrótem myślowym, bo zależy od zużycia, profilu dobowego i tego, czy dom ogrzewa się prądem. Z perspektywy energetyki ważniejsze jest to, że uruchomienie ma przynieść do 17 GWh energii rocznie, z czego ok. 1 GWh ma zostać zużyty na miejscu, a reszta trafi do sieci i będzie sprzedawana w ramach mechanizmu aukcyjnego CRE (bez ujawnionej ceny). Te 17 GWh oznacza średnią moc w skali roku rzędu 1,94 MW, czyli wykorzystanie mocy zainstalowanej na poziomie około 11%.

Ten projekt świadomie wykracza poza francuskie minimum. We Francji część nowych budynków (oraz rozbudów i tzw. ciężkich renowacji) musi mieć na dachu co najmniej 30% powierzchni przeznaczonej na produkcję energii odnawialnej lub zazielenienie. Co więcej, ten próg ma rosnąć do 40% w 2026 roku i 50% w 2027 roku. Projekt OMEGA idzie więc w skrajność, bo celem jest pokrycie “całej możliwej do wykorzystania” powierzchni dachu. Pozostaje więc ważne pytanie – jak ten prąd wykorzystać? Jeśli niemal całość produkcji ma trafić do lokalnej sieci, to kluczowe staje się pytanie o warunki przyłączenia, możliwości przesyłu i elastyczność systemu w godzinach szczytu generacji. Dlatego takie dachowe “elektrownie” zaczynają naturalnie prowadzić do kolejnego etapu – magazynowania energii i usług elastyczności.

OMEGA w Dourges jest dobrym przykładem, bo łączy kilka trendów naraz: nacisk regulacyjny na “uzbrojenie” dachów w panele fotowoltaiczne, presję na dekarbonizację logistyki oraz dojrzewanie rynku, na którym energia z dachu staje się częścią modelu operacyjnego i finansowego całego obiektu. Jednocześnie to projekt, który łatwo przecenić, jeśli patrzy się wyłącznie na megawaty. Prawdziwy test przyjdzie wtedy, gdy takich dachów będzie kilkadziesiąt w jednym regionie, a sieć zacznie wymagać nie tylko kabli i transformatorów, ale też sterowania, magazynów i nowych zasad gry o to, kto ma pierwszeństwo w oddawaniu energii. W tym sensie rekord z północnej Francji jest bardziej zapowiedzią kolejnej fazy transformacji niż jednorazową ciekawostką.

Źródła: Axpo, entreprendre.service-public.gouv.fr