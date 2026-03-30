Gry na Steamie będą tańsze? Valve w końcu odświeża przeliczniki

Jednak w końcu możemy odetchnąć z ulgą. Valve oficjalnie zaktualizowało swoje narzędzia do konwersji cen, wprowadzając nowe dane rynkowe oraz trzy odrębne metody wyceny. To sygnał dla twórców gier, że czas „odkurzyć” cenniki i dostosować je do obecnej siły nabywczej Polaków. Pytanie tylko, czy deweloperzy skorzystają z tej szansy?

Trzy ścieżki do portfela gracza. Jak teraz Steam wycenia gry?

Największą nowością w panelu Steamworks są trzy zróżnicowane metody konwersji, które mają pomóc wydawcom w ustalaniu cen w 37 walutach. Valve zrozumiało, że prosty kurs wymiany to nie wszystko – w grę wchodzi przecież to, ile realnie możemy kupić za nasze pieniądze w lokalnym sklepie. Od teraz producenci mają do wyboru:

Konwersja tylko według kursu walut — to najprostsze rozwiązanie, bazujące na aktualnym rynkowym kursie wymiany. Przy obecnej kondycji złotego, ten przelicznik (ok. 3,58 zł za dolara) jest znacznie łaskawszy niż ten sprzed dwóch lat.

Konwersja według siły nabywczej — metoda najbardziej pro-konsumencka. Opiera się na publicznych danych o tym, na ile stać mieszkańca danego kraju. Tutaj różnice są kolosalne – przy bazowej cenie 0,99 dol., przelicznik dla Polski może spaść nawet do ok. 2,25 zł.

Konwersja wielozmienna — to ewolucja dotychczasowego systemu. Bierze pod uwagę kursy walut, siłę nabywczą, ale też koszty innych dóbr rozrywkowych w regionie. Choć jest to opcja najbardziej zbalansowana dla twórców, dla nas zazwyczaj oznacza najwyższe kwoty z całej trójki.

Dla nas najważniejszy jest fakt, że Valve nie zmienia cen automatycznie. To wydawcy muszą ręcznie zatwierdzić nowe przeliczniki. Gigant daje im jednak jasny sygnał: „warunki rynkowe się zmieniły, wasze ceny powinny również”. Co ciekawe, samo Valve zapowiedziało, że zaktualizuje ceny własnych produkcji zgodnie z nowymi wytycznymi, co może stać się wzorcem dla innych studiów.

Czy “Polish our Prices” przejdzie do historii?

Przez ostatnie lata polska społeczność graczy musiała brać sprawy w swoje ręce, organizując akcje typu „Polish our Prices”, by uświadamiać zagranicznym studiom, że 249 zł za grę niezależną to w naszych realiach lekka przesada. Nowe narzędzia Steam mogą ten proces zautomatyzować. Jeśli twórca wybierze konwersję opartą na sile nabywczej, cena gry za 59,99 dolarów mogłaby teoretycznie spaść do poziomu, który wcześniej widzieliśmy tylko podczas wielkich wyprzedaży.

Niestety, medal ma też drugą stronę. Domyślną metodą pozostaje konwersja wielozmienna. Choć i ona powinna przynieść pewną ulgę w porównaniu do stawek z 2022 roku, nie gwarantuje ona spektakularnych obniżek. Istnieje ryzyko, że wiele mniejszych studiów, nie chcąc zagłębiać się w detale ekonomiczne 37 różnych regionów, po prostu kliknie „akceptuj” przy domyślnej opcji, co poprawi naszą sytuację tylko nieznacznie. Trzeba też pamiętać o żelaznej zasadzie Steama – każda podwyżka ceny (nawet wynikająca z korekty walutowej) blokuje możliwość nałożenia zniżki na dany produkt przez 30 dni. To sprawia, że wielu wydawców może zwlekać ze zmianami aż do zakończenia dużych sezonowych wyprzedaży.

Tak czy inaczej, jakieś zmiany zaszły. Teraz pozostaje nam obserwować panel Steamworks i liczyć na to, że przy kolejnej premierze wymarzonego tytułu, zamiast przelicznika „z kosmosu”, zobaczymy kwotę, która realnie odzwierciedla wartość złotówki.

Źródło: Steam