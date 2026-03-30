iPhone 18 Pro w końcu zerwie z nudą? Mniejsze Dynamic Island i nowa strategia Apple’a

Jeśli wierzyć doniesieniom z łańcucha dostaw, nadchodzące modele Pro nie tylko będą mocniejsze, ale przede wszystkim zaoferują nam więcej czystej powierzchni ekranu, dzięki miniaturyzacji elementu, który stał się znakiem rozpoznawczym ostatnich generacji.

Dynamic Island przechodzi na dietę. iPhone 18 Pro to kolejny krok w wielkim planie Apple’a

Głównym bohaterem najnowszych przecieków, których źródłem jest leaker Ice Universe, jest mniejsza wersja Dynamic Island. Według informacji opublikowanych w serwisie Weibo, Apple zamierza znacząco zredukować rozmiar interaktywnej „wyspy” w modelach iPhone 18 Pro oraz 18 Pro Max. Co ciekawe, ramki wokół ekranu mają pozostać identyczne jak w serii 17, co sugeruje, że Apple osiągnął już swój obecny limit w ich zwężaniu i teraz skupia się na optymalizacji górnej części panelu.

Aby mniejsza Dynamic Island stała się możliwa, gigant musi fizycznie zmniejszyć moduł Face ID oraz przednią kamerę ukrytą. To spore wyzwanie inżynieryjne – system rzutnika punktów i czujników podczerwieni musi zachować swoją precyzję przy mniejszych gabarytach. Sama „wyspa” jako rozwiązanie programowe nadal będzie mogła się rozszerzać, by pokazywać okładki albumów z Apple Music czy status dostawy jedzenia, ale w stanie spoczynku ma zajmować wyraźnie mniej miejsca, co z pewnością ucieszy osoby narzekające na zasłanianie treści w grach czy filmach.

Co ważniejsze, mniejsza wyspa ma stać się standardem dla całej linii. Choć we wrześniu zobaczymy ją tylko w modelach Pro, to wiosną 2027 roku trafi ona prawdopodobnie również do podstawowego iPhone’a 18. Wyjątkiem może być budżetowy model iPhone 18e, który według analityków otrzyma obecną, większą wersję Dynamic Island jako element „spadkowy” po starszych modelach.

Nowa strategia premier

Tutaj warto zatrzymać się na moment, bo wiele osób mogło się zdziwić, przy wzmiance o wiosennej premierze podstawowej osiemnastki. Nie jest to błąd, bo aktualnie na to wskazują przecieki. Zresztą, o zmianie w strategii premierowej mówiło się od dłuższego czasu. Firma odchodzi od prezentowania wszystkich modeli naraz. Jesienią mają debiutować flagowce z linii Pro, co ma być idealnym momentem na pokazanie światu najbardziej wyczekiwanego urządzenia dekady – iPhone’a Fold.

Z kolei zwykły iPhone 18 ma pojawić się na rynku dopiero na początku przyszłego roku. Taki podział pozwala Apple’owi na lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw i utrzymanie zainteresowania marką przez cały rok kalendarzowy. Dla nas, użytkowników, oznacza to jednak konieczność dłuższego czekania na nowe technologie w bardziej przystępnych cenowo modelach.

Mimo że jeden z leakerów wyraził wątpliwość co do zwężenia Dynamic Island w tym roku, większość raportów z branży wyświetlaczy wspiera tę tezę. Apple od lat dąży do „ekranu bez skazy”, a mniejsza wyspa to naturalny krok w stronę całkowitego ukrycia sensorów w przyszłości. W kolejnych latach FaceID i aparat całkowicie znikną pod ekranem, pozostawiając panel bez żadnych zakłócaczy.

Jak na razie doniesienia wskazują na wielkie zmiany, nie tylko w samych modelach, ale przede wszystkim w strategii giganta. Czy faktycznie do tego dojdzie? Zobaczymy. Z przeciekami bywa różnie, choć na pewno niektóre z nich się potwierdzą, inne mogą okazać się błędne. Pozostaje więc czekać, bo Apple należy do tych firm, które wcześniej niczego nie potwierdzają, dlatego szczegóły poznamy dopiero jesienią.

Źródło: Ice Universe, Forbes