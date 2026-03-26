Szerzej znaczy wygodniej. Nowa wersja Galaxy Z Fold zaskoczy swoją konstrukcją

Do tej pory rynek składaków dzielił się na te o konstrukcji typu Flip i Fold. Do tego dostaliśmy też podwójnie składane modele od Huawei i Samsunga, jednak najwyraźniej do dopiero początek, zwłaszcza w wykonaniu południowokoreańskiego giganta. Czym będzie więc ten nowy składany smartfon?

Znamy szczegóły Galaxy Z Fold 8 Wide

Największym zarzutem wobec dotychczasowych Foldów była ich „pilotowata” konstrukcja – ekran zewnętrzny był na tyle wąski, że pisanie na nim wiadomości bywało katorgą. Model Galaxy Z Fold 8 Wide ma to zmienić raz na zawsze. Według raportu udostępnionego przez serwis Android Headlines, urządzenie po złożeniu mierzy 123,9 x 82,2 x 9,8 mm. Co to oznacza w praktyce? Telefon jest znacznie szerszy, co pozwala na zastosowanie zewnętrznego wyświetlacza o przekątnej 5,4 cala, który dzięki nowym proporcjom wydaje się znacznie bardziej naturalny i mniej klaustrofobiczny niż w klasycznym modelu.

Po rozłożeniu konstrukcja imponuje smukłością – w najcieńszym punkcie ma zaledwie 4,9 mm. Wewnętrzny, elastyczny ekran osiąga przekątną 7,6 cala, a dzięki szerszej podstawie oferuje proporcje zbliżone do małego tabletu, co idealnie sprawdza się przy pracy z wieloma aplikacjami naraz. Niestety, fizyki nie da się oszukać – rendery pokazują dość pokaźną wyspę aparatów. Pionowy, podwójny moduł wystaje na tyle mocno, że całkowita grubość urządzenia w miejscu obiektywów wzrasta do około 14,6 mm. To sporo, ale biorąc pod uwagę, co drzemie pod maską, wielu użytkowników przymknie na to oko.

Bez kompromisów pod maską

Samsung nie zamierza traktować wersji Wide jako poligonu doświadczalnego. Pod względem podzespołów ma to być absolutny top, niemal identyczny z bazowym modelem Z Fold 8. Oznacza to obecność najnowszego, dedykowanego układu Snapdragon serii 8 (prawdopodobnie w wersji Elite for Galaxy), wspieranego przez nawet 16 GB pamięci RAM. Dla osób przechowujących ogromne ilości danych przewidziano warianty z dyskiem do 1 TB.

Prawdziwym „game changerem” może okazać się jednak bateria, bo wersja Wide (tak samo jak Fold 8) ma otrzymać ogniwo o pojemności 5000 mAh, co przy szerszej obudowie pozwoli na sensowne zarządzanie energią. Dodajmy do tego wsparcie dla szybkiego ładowania przewodowego 45 W oraz bezprzewodowego 25 W, a otrzymamy urządzenie, które w końcu nie będzie budzić lęku o stan naładowania przed wieczorem. Samsung wyraźnie celuje w użytkowników biznesowych i tych, którzy planowali przesiadkę na składanego iPhone’a – oferując im potężne narzędzie pracy o bardziej „klasycznych” proporcjach ekranu.

Warto tu również zauważyć, że wprowadzenie modelu Wide to sprytny ruch strategiczny. Samsung tworzy alternatywę dla swojej własnej, iteracyjnej linii Fold, dając klientom wybór – albo sprawdzona, smukła konstrukcja, albo nowoczesna, szeroka przestrzeń robocza. To jasny sygnał wysłany w stronę Cupertino – Samsung jest gotowy na premierę iPhone’a Fold i nie zamierza oddać pola bez walki.

Źródło: Android Headlines