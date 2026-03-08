Jawa chce wrócić na rynek motocykli. Konkrety co do 730 Twin już padły

Podsumowanie artykułu . . .

Tym razem stawką jest coś większego niż pojedynczy model. Firma Jawa mówi o planie “nowej fali” motocykli projektowanych pod wspólną bazę, z własnym DNA i ambicją wejścia do wyższej pojemności, gdzie klient nie wybacza ani półśrodków, ani chaosu. Model 730 Twin, który ma zostać pokazany na Motosalonie w Brnie, wygląda na maszynę stworzoną po to, by jednocześnie kusić historią i sprawdzać, ile tej historii da się realnie dowieźć w produkcie.

Jawa sprzedaje dziś dwie różne opowieści

Zacznijmy od porządku, bo na rynku funkcjonują równolegle dwa światy “Jawy”. Jest Jawa Moto z Czech, czyli firma, która wyrosła z przedwojennego dziedzictwa i po transformacji została reaktywowana jako spółka w 1997 roku. Właśnie ten podmiot ogłosił plan produkcji w Týncu nad Sázavou i zdradził informację o własnej linii nowych motocykli. Obok istnieje jednak Jawowe uniwersum powiązane z Indiami, gdzie marka została udostępniona na licencji, co tłumaczy, skąd biorą się współczesne Jawy widywane w Azji i dlaczego ich oferta oraz charakter potrafią być kompletnie inne niż to, co pokazuje czeska strona.

Motocykl 730 Twin ma być wizytówką “oryginalnej” Jawy, a nie kolejną wariacją tego, co znamy z indyjskiego rynku. Jego rozstaw osi wyniesie 1520 mm, wysokość siedziska dobije do 785 mm, a masa na sucho zamknie się w 213 kg. Wiemy, że w ruch będzie wprawiać go dwucylindrowy silnik rzędowy o pojemności 0,73 litra i mocy 55 kW (około 75 KM) przy 8200 obr./min i 68 Nm przy 7100 obr./min. Uzupełnieniem tej jednostki ma być 6-biegowa skrzynia, a na drodze taki oto jednoślad ma rozpędzać się do maksymalnie 205 km/h.

Suter, KYB, Brembo i Bosch. Czyli ambicje widać w sprzęcie

Najmocniejszym sygnałem, że Jawa celuje wyżej, jest lista firm, które przewijają się w opisach motocykla. W czeskich materiałach pojawia się informacja, że silnik ma pochodzić od szwajcarskiego Sutera, a sama Jawa przyznaje, że to jednostka używana także gdzie indziej. Do tego dochodzą elementy, które trudno nazwać budżetowymi, bo regulowane zawieszenie KYB (widelec USD i tylny amortyzator), hamulce Brembo (2×298 mm z przodu i 240 mm z tyłu) oraz ABS od Boscha.

Jeśli ktoś oczekuje map zapłonu, trybów jazdy i całej cyfrowej otoczki, to może się zdziwić, bo pojawiają się sugestie, że Jawa stawia raczej na prostszą obsługę, bo z klasycznym sterowaniem gazem linką. TFT z nawigacją i łącznością ma być, LED-y też, ale bez ambicji udawania futurystycznej platformy. W opisach pojawia się też stalowa rurowa rama i aluminiowy wahacz, czyli zestaw klasyczny, ale sensowny pod względem kosztów i serwisu.

Jawa Motocykl 730 Twin rozbije bank?

Jawa ma celować w cenę seryjnego motocykla poniżej 200 tys. koron czeskich (około 35000 zł), a w pierwszym roku chce wyprodukować 150 sztuk. Pada też scenariusz pierwszych dostaw już tej wiosny, z rozruchem produkcji seryjnej później. Na bezpośrednie dostawy całych motocykli z Chin nie liczcie, bo Jawa mówi o montażu w Týncu nad Sázavou, ale jednocześnie przyznaje, że część komponentów będzie dostarczana jako złożone moduły od wyspecjalizowanych producentów, a fabryka ma robić resztę we własnym zakresie.

Na razie 730 Twin wygląda jak motocykl, który chce wejść do segmentu, gdzie konkurencja nie śpi, a klient nie kupuje już tylko historii. Jeśli Jawa dowiezie cenę, dopracuje detale i pokaże, że za nazwą idzie spójna jakość, to 730 Twin może być początkiem nowej rodziny, a nie jednorazowym zrywem. Jeśli nie, zostanie kolejnym przykładem na to, że dziedzictwo jest świetnym magnesem na uwagę, ale słabym zamiennikiem dla solidnego i opłacalnego produktu.

