Koniec tanich smartfonów? W tym roku za nowy model zapłacimy krocie

Głównym winowajcą są drastycznie rosnące koszty komponentów, a konkretnie pamięci RAM i dysków NAND, które stały się „nowym złotem” branży technologicznej. To nie są kosmetyczne poprawki cen – mamy do czynienia z potężnym skokiem kosztów produkcji, który producenci będą musieli przerzucić na nas, konsumentów. Jak twierdzi Senior Analyst Shenghao Bai:

Wzrost cen pamięci wywiera strukturalny wpływ na koszty produkcji smartfonów. W 2026 roku producenci będą walczyć o zbalansowanie kosztów komponentów, marży i celów sprzedażowych.

Eksplozja kosztów — kiedy pamięć zjada połowę budżetu na telefon

Dane z raportu Memory Price Tracker są wręcz szokujące. W pierwszym kwartale 2026 roku ceny mobilnej pamięci RAM skoczyły o ponad 50% w ujęciu kwartał do kwartału, a pamięci masowe NAND Flash zdrożały o niewiarygodne 90%. Tak gwałtowny wzrost cen bezpośrednio uderza w strukturę kosztów produkcji (tzw. Bill of Materials – BoM), ale – co ciekawe – najmocniej obrywają te urządzenia, które z założenia miały być najtańsze.

Dla budżetowych smartfonów (poniżej 200 USD), każda podwyżka cen komponentów to walka o przetrwanie. W typowym modelu z 6 GB RAM i 128 GB pamięci, koszt samej pamięci stanowi obecnie aż 43% całkowitego kosztu produkcji urządzenia. Jak zauważa Shenghao Bai: „Ci, którzy polegają głównie na modelach podstawowych, aby zwiększyć udział w rynku, staną przed znacznym ryzykiem krótkoterminowych strat”. Dla przeciętnego klienta oznacza to, że najtańsze telefony mogą zdrożeć o około 30 dolarów, co w tej kategorii cenowej jest zmianą bardzo odczuwalną.

W segmencie średnim (400-600 dolarów) sytuacja również nie wygląda kolorowo. Jeśli kupicie telefon w pierwszym kwartale, udział pamięci w kosztach produkcji wyniesie około 25%. Jeśli jednak poczekacie do drugiego kwartału, liczby te wzrosną do 36%. Producenci, aby ratować zyski, mogą zacząć „kastrować” inne podzespoły – np. montować słabsze aparaty czy gorszej jakości ekrany, byle tylko zmieścić się w założonej cenie.

Podwyżki idące w setki dolarów

O ile w budżetowcach mowa o podwyżkach o kilka(dziesiąt) dolarów, o tyle w segmencie premium (powyżej 800 dolarów) mówimy o prawdziwym trzęsieniu ziemi. Flagowce w tym roku mierzą się z podwójnym uderzeniem: kosmicznymi cenami pamięci (zwłaszcza w konfiguracjach 16 GB/512 GB) oraz wysokimi kosztami najnowszych procesorów wykonanych w technologii 2 nm.

Counterpoint szacuje, że koszty produkcji topowego modelu w drugim kwartale 2026 roku wzrosną o 100 do 150 dolarów. To oznacza, że klienci końcowi muszą przygotować się na podwyżki rzędu 150-200 dolarów względem poprzedniej generacji. „Wzrost cen detalicznych wydaje się nieunikniony w 2026 roku” – dodaje Bai. Producenci mają dwa wyjścia: albo drastycznie podnieść cenę (o podwyżkach już informowało Oppo i OnePlus), albo zaoferować flagowca z mniejszą ilością pamięci, co przy rosnących wymaganiach aplikacji i AI byłoby marketingowym strzałem w kolano.

Aby ratować sytuację, firmy technologiczne zaczynają wdrażać strategię „odchudzania portfolio”. Zamiast zalewać rynek dziesiątkami tanich modeli, skupiają się na tych bardziej dochodowych i zaczynają ciąć specyfikacje tam, gdzie klient rzadziej zagląda (np. gorsze materiały obudowy czy wolniejsze standardy ładowania).

Niezależnie jednak od tego, czy szukacie prostego telefonu do dzwonienia, czy potężnego flagowca, musicie liczyć się z tym, że za ten sam standard zapłacicie od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent więcej niż rok temu. Co jeszcze bardziej dobijające, nie wiadomo też, czy wstrzymanie się z zakupem będzie dobrym pomysłem. Na razie wciąż nie ma prognoz na kolejne lata, więc ciężko powiedzieć, jak długo trzeba będzie czekać na ustabilizowanie rynku.

