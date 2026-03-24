Odkryj gry na nowo. Laptop HyperX OMEN 15 z NVIDIA GeForce RTX 50 to gwarancja dobrej zabawy

“Sprzęt do grania” przestał już być tylko kolejną zabawką dla entuzjastów. Dziś zaczyna decydować o tym, jak odbieramy nowe gry. Nie chodzi już nawet wyłącznie o to, czy gra się uruchomi i w jakiej płynności będzie działać, ale o to, czy pokaże pełnię swoich możliwości. W 2026 roku ten próg znowu wyraźnie się przesunął. Coraz więcej tytułów nie tylko wygląda lepiej z aktywnym ray tracingiem, ale wręcz buduje swój klimat na jakości światła, odbić, cieni i płynności.

Powód tego stanu rzeczy jest prosty: nowe gry coraz częściej korzystają z technologii, które stają się integralną częścią doświadczenia. Path tracing nie jest kolejną opcją w menu, tylko sposobem budowania klimatu. DLSS nie jest już wyłącznie sposobem na “ratowaniem klatek”, ale pełnoprawnym elementem nowoczesnego renderingu. Reflex nie jest dodatkiem dedykowanym wyłącznie dla graczy e-sportowych, tylko sposobem na zmniejszenie opóźnień tam, gdzie liczy się precyzja i płynność reakcji.

Wystarczy spojrzeć na ostatni bestseller – grę Resident Evil Requiem, która od początku była zapowiadana jako produkcja korzystająca z path tracingu, DLSS 4 z Multi Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction i NVIDIA Reflex. Właśnie tu dobrze widać sens nowych laptopów z układami NVIDIA GeForce RTX 50, wśród których znajduje się m.in. model HyperX OMEN 15, który po zmianach brandingowych stał się jednym z przykładów tego, jak dziś powinien wyglądać sensowny gamingowy laptop do grania, tworzenia i streamowania.

Laptop HyperX OMEN 15 jako przykład nowego podejścia do grania i pracy

HyperX OMEN 15 jest o tyle ciekawy, że nie próbuje być laptopem “pokazowym” i zadziwiającym numerkami, tylko sensownie skrojonym narzędziem do wielu współczesnych zadań. Jego podstawowa konfiguracja obejmuje procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop z 8 GB pamięci GDDR7, procesor centralny Intel Core i7-14650HX, 24 GB pamięci DDR5-5600 w jednym module oraz dysk 1 TB SSD na PCIe 4.0. Całość uzupełnia 15,3-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 (2.5K), odświeżaniu do 180 Hz, czasie reakcji 3 ms, jasności 500 nitów i pokryciu 100% sRGB, a nawet wyjątkowa klawiatura HyperAction odświeżana 8000 razy na sekundę. HP podkreśla też obecność trybu Unleashed Mode i OMEN AI, czyli własnych narzędzi do wyciągania dodatkowej wydajności i optymalizacji działania gier wideo.

Sama nazwa może dziś budzić lekkie zdziwienie, bo wcześniej kojarzyliśmy raczej markę OMEN niż HyperX OMEN. Powód tej zmiany jest prosty – wynika ona z decyzji HP o silniejszym spięciu swojego gamingowego ekosystemu z marką HyperX. Nowe laptopy OMEN 15, OMEN 16 i OMEN MAX 16 są już zapowiadane właśnie w tej formule, a sam HyperX OMEN 15 jest pozycjonowany jako model, który łączy bardziej przystępny segment cenowy z rozwiązaniami znanymi wcześniej z wyższej półki.

Najważniejszym elementem laptopów z tej serii jest bezsprzecznie obecność karty graficznej z rodziny NVIDIA GeForce RTX 50 dla laptopów. Są one oparte na architekturze Blackwell i kierowane nie tylko dla graczy, ale też twórców. Słusznie, bo łączą w sobie renderowanie neuronowe, śledzenie promieni, funkcje sztucznej inteligencji rozwiązania z pakietu NVIDIA Studio. Sporo, jak na “laptopa dla graczy”, ale nic w tym dziwnego, bo dziś dobry notebook gamingowy nie może być już tylko “maszyną do odpalania gier”. Musi jednocześnie radzić sobie z typowymi zadaniami w pracy kreatywnej.

Sięgając po HyperX OMEN 15 zyskujemy tym samym dwie główne przewagi na długie lata. Po pierwsze, możemy zacząć podziwiać nowe gry wykorzystujące ray tracing i path tracing. Po drugie, sztuczna inteligencja staje się na wyciągnięcie ręki, wpływając pozytywnie na płynność i jakość gier, a do tego przyspiesza pracę w wielu programach.

Resident Evil Requiem pokazuje, po co komu dziś taki sprzęt

Gra Resident Evil Requiem jest tu świetnym przykładem nie dlatego, że to ot kolejna duża premiera na rynku, ale dlatego, że skupia w sobie wszystkie technologie, które wspierają karty graficzne NVIDIA najnowszej generacji. Gra korzysta z techniki path tracing (rozwinięta forma ray-tracingu), DLSS 4 z Multi Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction i Reflex, co tym samym oznacza tytuł, w którym klimat nie wynika już wyłącznie z geometrii poziomów czy tekstur, ale z samego sposobu obliczania światła i płynności obrazu.

W tego typu horrorze ma to ogromne znaczenie, bo to właśnie cienie, odbicia i pośrednie oświetlenie budują wspólnie napięcie skuteczniej niż byle jumpscare. Więcej o tych technologiach przeczytacie zresztą w dedykowanych im artykułom.

Nie tylko granie, ale też klucz do efektywniejszej pracy

Karty graficzne z rodziny NVIDIA GeForce RTX 50 wspierają też pracę twórczą dzięki sterownikom NVIDIA Studio. Z kolei dodane wsparcie sprzętowe dla kodowania i dekodowania formatu 4:2:2 zapewnia nawet 11-krotnie wyższą szybkość kodowania względem rozwiązań software’owych. Do tego dochodzi NVENC, czyli osobny enkoder sprzętowy, który pozwala przechwytywać i streamować obraz bez zauważalnego obciążania CPU lub GPU w sposób typowy dla kodowania programowego. Jest to ważne zwłaszcza dla kogoś, kto chce jednocześnie grać, transmitować i nie zabijać sobie płynności działania całego systemu.

Coś, co może zobaczyć i usłyszeć każdy po ledwie kilku kliknięciach, sprowadza się z kolei do aplikacji NVIDIA Broadcast. Jest ona dostępna wyłącznie na kartach z serii GeForce RTX i sprawia, że wideorozmowy z marszu nabierają profesjonalnego charakteru. Szum w tle wytnie, hałas zniweluje, a brzydkie tło rozmaże albo zastąpi bez ucinania nam uszu czy włosów. Wszystko dzięki potędze sztucznej inteligencji właśnie.

Jak więc przygotować stanowisko gracza na nowe gry?

Najrozsądniej jest przestać myśleć o stanowisku komputerowym wyłącznie przez pryzmat biurka i pudła pod nim. W 2026 roku dobrze przygotowane stanowisko do grania i pracy to połączenie odpowiednio szybkiego wyświetlacza, niskich opóźnień wejścia, sensownej kultury pracy i układu graficznego, który potrafi wykorzystać nowoczesne technologie. Dlatego laptopy z NVIDIA GeForce RTX 50 mają dziś tak dużo sensu, bo zwyczajnie przestały być wyłącznie sprzętem “na wyjazd”, a zaczęły zastępować klasyczny komputer w bardzo wielu scenariuszach. HyperX OMEN 15 dostępny aktualnie w promocyjnej cenie 6666 złotych jest dobrym przykładem właśnie dlatego, że nie próbuje być przesadzoną demonstracją mocy, tylko sensowną odpowiedzią na to, jak dziś gramy i pracujemy.

Jeśli więc zastanawiasz się, czy nowy laptop do gier może być czymś więcej niż tylko kompromisem, to dziś odpowiedź jest prosta i brzmi… tak, ale pod jednym warunkiem. Musi wspierać technologie, które mają znaczenie w nowych grach i w codziennej pracy.