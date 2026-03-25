Test płyty głównej MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI. Mini ITX z dużymi możliwościami

Co otrzymujemy wraz z MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI?

Producent, oprócz instrukcji, do płyty dołącza antenę Wi-Fi, Xpander Card wraz z kablem USB 5 Gbps, 2 kable SATA, EZ Conn-Cable, kabel EZ Front panel, pendrive ze sterownikami i śrubki M.2. Antena jest na kablu, więc możecie postawić ją w pasującym Wam miejscu. EZ Conn-Cable pozwala na podłączenie do płyty dodatkowego urządzenia ARGB, 4-pin i jednego USB 2.0. Ciekawostką jest Xpander Card. Jest to dodatkowa płytka, którą instalujecie z boku płyty (jeśli oczywiście chcecie, choć patrząc na złącza praktycznie trzeba ją zamontować). Ma ona dodatkowe dwa złącza SATA, USB 5 Gbps (dzięki dodatkowemu kablowi), USB-C, złącze pod speaker oraz M.2 wspierające dysk PCIe 4.0 x4 2280. Jest to ciekawe rozwiązanie, dzięki któremu zyskujemy dodatkowe złącza. Pozostałe dodatki są standardowe.

Wygląd MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI

Płyta wygląda dobrze. Nie ma ona podświetlenia i jest cała biała (łącznie z PCB). Jest trochę elementów srebrnych oraz smok charakterystyczny dla MSI. Moim zdaniem wygląda to bardzo dobrze. W szczególności będzie pasowała do białej obudowy czy innych podzespołów. Płyta ma format mini ITX, czyli jej rozmiar to 170 x 170 mm.

Budowa MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI

Płyta obsługuje procesory AM5 i jest oparta o chipset X870. Sekcja zasilania ma 8 (VCore, 110 A SPS)) + 2 (SOC) + 1 (MISC) fazy zasilania. Nie jest to imponująca konfiguracja, ale też po tak małej konstrukcji nie można więcej oczekiwać. Za chłodzenie odpowiada radiator z wentylatorem. Nie ma tutaj ciepłowodu i zobaczymy w testach, czy ten wentylator będzie działał cicho. Dodatkowo mamy też 7 W/mK termopady. Zasilanie odbywa się z jednego złącza 8-pin – standardowe rozwiązanie w tak małych płytach.

Płyta oferuje łącznie trzy złącza M.2. Tutaj należą się gratulacje dla MSI, bowiem większość płyt ma tylko dwa miejsca. Złącze M.2_1 umieszczone jest pod radiatorem, który ma beznarzędziowy montaż. Obsługuje ono dyski PCIe 5.0 x4 2280 i ma linie z procesora. M.2_2 ma już linie z chipsetu. Znajduje się ono z tyłu płyty, więc jeśli kiedyś będziecie chcieli dołożyć tam dysk, to czeka Was demontaż płyty. Obsługuje ono dyski PCIe 4.0 x4. Ostatnie złącze jest na Xpander Card. Również na nim znajdziemy dwa złącza SATA – na samej płycie ich nie ma.

MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI ma dwa złącza na pamięci RAM. Wspierają one kości DDR5 o prędkości do 8400 MHz. Mamy też wsparcie dla CUDIMM. Maksymalna pojemność wynosi 128 GB. Nie zabrakło wsparcia dla profilów EXPO oraz A-XMP. Warto tutaj pamiętać o dwóch ciekawych technologiach. High-Efficiency Mode pozawala na wybranie presetu opóźnień i dopasowanie go do pamięci. Latency Killer zmniejsza opóźnienia nawet o 12%. Obie te technologie można włączyć w BIOS.

Złącze PCIe jest jedno. Mamy wsparcie dla kart 5.0 x16, czyli najnowsze będą mogły w pełni wykorzystać swoje możliwości. Slot jest wzmacniany, ale ma standardowe zwolnienie blokady. Nie ma też co się dziwić – na tak małej płycie raczej nie ma co liczyć na przycisk.

Karta ethernet to Realtek 8126 5G. Mamy też Wi-Fi 7 MediaTek MT7927 ze wsparciem dla Bluetooth 5.4. Połączenie z siecią jest więc bez zarzutów i plus należy się za obecność Wi-Fi 7. Za audio odpowiada układ Realtek ALC4080. Jest to również jedno z lepszych rozwiązań zintegrowanych z płytą.

Na samej płycie znajdziemy złącza:

1x CPU Fan,

1x Combo Fan,

1x System Fan,

złącza do przedniego panelu obudowy,

audio,

EZ Conn,

chassis intrusion,

ARGB,

USB 2.0.

Pozostałe złącza mamy na karcie Xpander. Generalnie taka konfiguracja spokojnie wystarczy do podłączenia potrzebnych złączy. USB 2.0 i ARGB umieszczone są obok pierwszego złącza M.2 (swoją drogą płytka z nimi jest na podwyższeniu i pod nią znajdziemy radiator chipsetu). Złącze audio mamy po lewej stronie od PCIe x16, bardzo blisko podniesionej części z M.2, więc dotarcie do niego kablem będzie wyzwaniem. Z drugiej strony PCIe x16 są złącza do obudowy. Nad procesorem mamy pozostałe wejścia na wentylatory czy EZ Conn-Cable. Na płycie nie ma przycisków startu, restartu ani wyświetlacza kodów POST. Są za to cztery diody pomagające w diagnostyce (EZ Debug LED).

Tylna zaślepka portów jest zintegrowana z płytą. Tutaj znajdziemy złącza:

5x USB 10 Gbps,

2x USB-C 40 Gbps,

1x USB-C 10 Gbps,

1x HDMI,

1x Ethernet 5G,

2x audio,

1x Optical S/PDIF,

2x złącza na anteny Wi-Fi.

Wszystkie USB są szybsze niż 2.0 więc tutaj należy się plus. Mamy też sporo USB-C, w tym dwa USB-C 4. Bez problemów podłączycie najszybsze urządzenia. Antenę Wi-Fi zamontujecie bardzo prosto, na wcisk i bez wkręcania. Dwa złącza audio w przypadku mini ITX można wybaczyć. Szkoda, że nie ma DisplayPort, ale jest za to HDMI. Z tyłu mamy też dwa przyciski: do resetowania CMOS i flashowania BIOS.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 7950X Chłodzenie Valkyrie Jarn 360 Pasta Noctua NT-H1 Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30 Dysk Crucial T700 1TB Zasilacz Enermax PlatimaxII 1200DF Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy wykonałem przy domyślnych ustawieniach BIOSu. Włączyliśmy tylko profil EXPO pamięci, który zadziałał bez problemów.

BIOS MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI

BIOS jest typowy dla MSI. W EZ Mode szybko włączycie profil EXPO, X3D Gaming Mode, Game Boost czy inne funkcje. Jest też szybki dostęp do sterowania wentylatorami. Krzywa dla tego na sekcji zasilania domyślnie jest ustawiona manualnie – możecie ją zobaczyć na screenie. W trybie zaawansowanym możecie podkręcić procesor, zarządzać ustawieniami pamięci i ustawić inne opcje. Tutaj wszystko jest poukładane charakterystycznie dla MSI, ale nie powinniście mieć większych problemów ze znalezieniem interesującej Was opcji. Warto też pamiętać, że pojemność układu pamięci BIOS to 64 MB.

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SE800 1 TB na złączach USB oraz Adata SU650 120 GB na SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Crucial T700 1 TB PCIe 5.0 x4. Warto też zwrócić uwagę na samą temperaturę tego dysku ukrytego pod radiatorem.

Testy – Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję 2024 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Tym razem do testów wykorzystałem benchmarki Time Spy oraz CPU Profile.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Total War: Phraorah, Assassin’s Creed Mirage oraz Far Cry 6. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy najwyższych ustawieniach. Wyłączyłem tylko ray tracing oraz DLSS/FSR, jeśli dana gra miała takie opcje. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków. W przypadku Total War był to benchmark battle.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench 2024, który działał 10 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61.

Sekcja nagrzewa się dosyć mocno pod obciążeniem, ale nadal jest trochę zapasu do momentu, aż pojawi się throttling. Pamiętajcie też, że przy słabszym procesorze temperatury też będą niższe. Plus jednak należy się za to, że tak mała konstrukcja radzi sobie z 7950X. Wentylator na sekcji nie jest głośny i nie powinien przeszkadzać nawet przy takich temperaturach.

Test MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI – podsumowanie

MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI kosztuje ok. 1995 zł. Cena jest wysoka, ale płyta jest jedną z najfajniejszych konstrukcji mini ITX AM5, jakie znajdziecie w sklepach.

Przede wszystkim mamy dobre wyposażenie. Jest WI-FI 7, dobrej jakości audio i ethernet 5G. Z tyłu znajdziemy dobrą konfigurację złączy, podobnie jak na samej płycie. Plus należy się za PCIe 5.0 x16 dla karty graficznej. Ciekawostką jest Xpander Card, który przynosi dodatkowe złącza. Tak naprawdę, jeśli chcecie skorzystać USB na przodzie obudowy, to musicie go podłączyć, ale ogromnym plusem jest dodatkowe złącze M.2. Łącznie więc możecie zamontować 3 takie dyski, co jest niespotykane przy tak małych konstrukcjach.

Sekcja zasilania nie należy do mocny, ale poradziła sobie z 7950X, choć przy wysokich temperaturach. Płytę lepiej jest więc połączyć z mniej wymagającym CPU. Na sekcji jest wentylator, ale nie powinien on zbytnio przeszkadzać. W testach płyta poradziła sobie bardzo dobrze z naprawdę mocnymi podzespołami. Nie będzie ona więc ograniczała wydajności żadnego z podłączonych podzespołów. Dodam jeszcze, że mamy 64 MB pojemności układu pamięci BIOS, a sam BIOS jest typowy dla firmy i powinniście łatwo się w nim odnaleźć.

Moim zdaniem jest to bardzo dobra płyta mini ITX, którą po prostu polecam.