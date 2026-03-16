NVIDIA zrobiła z DLSS 5.0 jedno wielkie pośmiewisko. Wincyj AI. Gracze wytrzymają… a raczej nie

NVIDIA ogłosiła DLSS 5.0 i sam już nie wiem, czy to nie żart

Kojarzycie zapewne nagrania, które prezentują to, jak wyglądałyby w rzeczywistości fikcyjne postaci. Nieważne, czy to przeróbki modeli z gier, interpretacje wyglądu na podstawie opisu z książki czy usilne wpasowywanie jakiegoś aktora w danę rolę przez sztuczną inteligencje. W sieci jest tego pełno. Przykład możecie obejrzeć poniżej.

A nie, zaraz. To nie kolejny twór z rodzaju tych wspaniałych pokazów z zastosowań sztucznej inteligencji. To oficjalna prezentacja nowej technologii NVIDIA DLSS 5.0, a więc piątej już generacji techniki, która od lat służy do poprawiania jakości grafiki poprzez (przede wszystkim) skalowanie obrazu z niższej rozdzielczości do wyższej. NVIDIA jednak od kilku generacji posuwa DLSS coraz dalej w kierunku dotykania grafiki głębiej i głębiej, ale to, co do niedawna przyjmowało m.in. poprawki w realnym oświetleniu, teraz zaczęło wchodzić bezpośrednio w wygląd tekstur, robiąc to w paskudnie sztuczny sposób.

To nie żadne poprawianie i skalowanie oryginalnej grafiki. To, co widzicie powyżej, wygląda jak chamskie wręcz włażenie z buciorami w oryginał i zmienianie go praktycznie nie do poznania, ale z zachowaniem pierwotnych animacji. Pomijam już fakt, że prezentacja ewidentnie pokazuje modele niższej jakości, aby efekt “poprawy” był jeszcze bardziej zaskakujący, ale efekt to (moim zdaniem) nie żadna poprawa grafiki, a jej reinterpretacja… tyle że nie na renderze, a w czasie rzeczywistym. Szkoda tylko, że NVIDIA nie zadbała o to, aby przynajmniej poprawić wyraz oczu u każdej postaci, bo ten przynajmniej u mnie wywołuje to dziwne uczucie znane pod nazwą “uncanny valley”.

DLSS 5 wprowadza model renderowania neuronowego w czasie rzeczywistym, który nadaje pikselom fotorealistyczne oświetlenie i tekstury. Niwelując różnicę między renderowaniem a rzeczywistością, DLSS 5 umożliwia twórcom gier dostarczanie grafiki komputerowej na nowym poziomie fotorealizmu, który wcześniej był osiągalny jedynie w hollywoodzkich efektach specjalnych. – czytamy w ogłoszeniu.

Wracając do wspomnianych nagrań ukazujących przeróbki fikcyjnych postaci na ich “realne odpowiedniki”, które od lat krążą po sieci, spójrzcie na pierwszy lepszy przykład z Internetu poniżej. Następnie odpowiedzcie sobie sami, jak wiele wspólnego ma takie coś do tego, co z grafiką gier, nad którą siedzi miesiącami cały zespół grafików, robi właśnie NVIDIA DLSS 5.0.

Pod maską “DLSS 5.0 wykorzystuje wektory kolorów i ruchu z każdej klatki gry jako dane wejściowe, a następnie stosuje model AI, aby nadać scenie fotorealistyczne oświetlenie i tekstury, które są oparte na źródłowej zawartości 3D i spójne w każdej klatce”. Innymi słowy, jest to kolejne rozwinięcie oryginalnego DLSS, a nie coś, co koniecznie musi się znaleźć w grach, więc patrząc na efekty, można pomyśleć, że żadne studio nie sięgnie po coś takiego, co nie? Dlaczego ktoś miałby otwierać furtkę do żartów i ryzyka, że ktoś zobaczy grę i pomyśli, że patrzy właśnie na kolejny “śmieszny filmik” stworzony na kolanie przez AI? Niestety wygląda na to, że przykładów tego typu będzie sporo.

Trzeba uczciwie przyznać – ten kadr jako jedyny zyskuje na jakości, ale tylko przez półmrok i brak widoku oczu “od przodu”

DLSS 5 pojawi się jesienią tego roku i będzie wykorzystywana przez największych wydawców oraz twórców gier i pojawi się w takich grach jak AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Black State, Cinder City, Delta Force, Hogwarts Legacy, Justice, Naraka: Bladepoint, NTE: Neverness to Everness, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Sea of Remnants, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered czy Where Winds Meet.

Źródła: NVIDIA