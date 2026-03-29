Odpady z drewna właśnie zyskały drugie życie. Wyprodukujemy z nich paliwo

Dlaczego dotychczasowa sytuacja była problematyczna? Bo ogromne ilości ligniny powstające na przykład w przemyśle papierniczym czy przy produkcji biopaliw były spalane lub traktowane jako odpad o niskiej wartości. A przy odpowiednim podejściu lignina mogłaby być jednym z najważniejszych odnawialnych źródeł związków aromatycznych – kluczowych dla przemysłu chemicznego i paliwowego.

Nowe badania w tej sprawie pokazują, iż bariera technologiczna zaczyna być przełamywana. Jednym z najważniejszych osiągnięć jest opracowanie metod rozrywania najtrudniejszych wiązań chemicznych w ligninie, zwłaszcza tzw. wiązań eterowych, które odpowiadają za jej wyjątkową trwałość. Zespół badawczy wykazał, że można to zrobić w stosunkowo łagodnych warunkach, wykorzystując procesy elektrochemiczne zamiast energochłonnych metod wysokotemperaturowych.

Dzięki temu możliwe staje się przekształcanie ligniny w konkretne, użyteczne związki chemiczne, takie jak cykloheksanol czy cykloheksan. Mogą one służyć jako komponenty paliw bądź surowce dla przemysłu chemicznego. Co istotne, cały proces nie wymaga dostarczania zewnętrznego wodoru, a jedynie energii elektrycznej, co dodatkowo zwiększa jego potencjał w kontekście zielonej transformacji. Przedstawiciele KIST (Korea Institute of Science and Technology) piszą o swoich działaniach na łamach Applied Catalysis B: Environment and Energy.

Równolegle rozwijane są także inne podejścia do “uszlachetniania” ligniny. Wcześniejsze badania pokazały, iż odpowiednia stabilizacja tego związku już na etapie jego pozyskiwania może znacząco zwiększyć wydajność produkcji wartościowych cząsteczek: nawet do 50-80% przetworzonego materiału. Według autorów najnowszych doniesień pierwszorzędne znaczenie ma fakt, że testowane metody pozwalają selektywnie rozrywać konkretne wiązania w ligninie, zamiast niszczyć jej strukturę w sposób niekontrolowany.

A to właśnie brak selektywności był dotąd jedną z głównych przeszkód w komercjalizacji technologii opartych na tym surowcu. Eksperci podkreślają: jeśli rozwiązania te zostaną wdrożone na skalę przemysłową, mogą znacząco ograniczyć zależność od paliw kopalnych. Lignina jest bowiem surowcem powszechnie dostępnym, tanim i odnawialnym, a jej wykorzystanie wpisuje się w koncepcję gospodarki o zamkniętym obiegu.

Źródło: Applied Catalysis B: Environment and Energy, Eureka Alert