Płacisz 40 złotych i masz dostęp do trzech streamingów. Plus i Polsat Box ze świetną ofertą dla fanów domowej rozrywki

Grupa Polsat Plus oficjalnie stała się największym agregatorem globalnych platform VOD w Polsce, dorzucając do swojej oferty gigantów takich jak Amazon Prime i Apple TV. Dzięki temu opuszczanie ekosystemu zwyczajnie nie ma sensu, bo pakiety są atrakcyjne i zapewniają dostęp do wszystkiego, co chcemy.

Plus i Polsat Box z nowym pakietem streamingowym

Najciekawszym punktem nowej oferty jest pakiet trzech gigantów: Amazon Prime, Apple TV oraz SkyShowtime. Jeśli spróbujemy zsumować ceny tych serwisów kupowanych oddzielnie, szybko zorientujemy się, że kwota 40 zł miesięcznie brzmi jak błąd w systemie na korzyść klienta. W tej cenie dostajemy dostęp do tak różnych światów, jak wysokobudżetowe produkcje Amazon Originals (np. „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”), dopieszczone wizualnie seriale Apple Originals („Ted Lasso”, „Severance”) czy głośne hity kinowe ze stajni Paramount i Universal dostępne na SkyShowtime.

Dla tych, którym wciąż mało, operator przygotował opcję „totalną”. Za 80 zł miesięcznie można stać się posiadaczem pakietu aż pięciu serwisów:

Amazon Prime,

Apple TV,

Disney+,

HBO Max,

SkyShowtime.

To w zasadzie kompletna biblioteka światowej popkultury w jednej opłacie doliczanej do rachunku za telefon lub telewizję. W Plusie dodatkowo można mieszać te zestawy z lokalnymi treściami, takimi jak Polsat Box Go Premium czy Polsat Box Go Sport, co czyni tę ofertę szczególnie atrakcyjną dla fanów piłki nożnej i polskich produkcji.

Jeśli jednak nie potrzebujesz aż tak szerokiego wachlarza, nadal możesz wybrać opcję „2 streamingi za 40 zł”, gdzie dowolnie konfigurujesz duet spośród Apple TV, Disney+, HBO Max i SkyShowtime. Istnieje też możliwość wykupienia pojedynczego dostępu za 25 zł miesięcznie, co przydaje się, gdy polujesz na jeden konkretny sezon ulubionego serialu.

Jak to ugryźć? Zasady i dostępność

Cały ten streamingowy raj nie jest oczywiście dostępny „z ulicy”. Aby skorzystać z tych preferencyjnych stawek, trzeba być klientem Plusa (posiadać abonament komórkowy, światłowód lub internet mobilny) lub Polsat Box (korzystać z telewizji satelitarnej, kablowej IPTV lub internetowej). Usługi streamingowe dobiera się jako dodatek do oferty podstawowej, co z punktu widzenia wygody jest strzałem w dziesiątkę – jedna faktura, jeden panel zarządzania i brak konieczności pamiętania o kilku różnych datach pobierania środków z karty.

To podejście pokazuje, że Plus i Polsat Box rozumieją „zmęczenie subskrypcjami”, które dotyka coraz większą grupę Polaków. Zamiast walczyć z platformami streamingowymi, operatorzy postanowili zostać ich najlepszymi przyjaciółmi, oferując klientom rolę pośrednika, który wynegocjował dla nich lepszą cenę. Szczegóły techniczne i możliwość aktywacji pakietów można znaleźć bezpośrednio na stronach operatorów pod dedykowanymi adresami plus.pl/streaming oraz polsatbox.pl/streaming.

Źródło: Informacja prasowa