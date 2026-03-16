Matthew i Thomas Pidden udowodnili, że połączenie pasji z dzieciństwa, wiedzy akademickiej i domowego druku 3D może zaowocować wpisem do Księgi Rekordów Guinnessa. Ich robot potrzebował zaledwie 45,3 sekundy, by uporać się z chaosem kolorowych ścianek, deklasując poprzedni wynik, który wydawał się nieosiągalny dla współczesnych inżynierów.

Od projektu studenckiego do światowego rekordu

Historia tego sukcesu zaczęła się dość niepozornie – na Uniwersytecie w Bristolu. Matthew Pidden szukał tematu na swoją pracę licencjacką i postanowił połączyć dwa światy, które fascynowały go od najmłodszych lat: informatykę oraz układanie kostek Rubika. Projekt szybko przerodził się w rodzinną współpracę, gdy dołączył do niego brat Thomas. Podział obowiązków był jasny i profesjonalny, bo Matthew zajął się stroną programistyczną, tworząc algorytmy analizujące ułożenie kostki i planujące optymalną ścieżkę ruchów, natomiast Thomas wziął na siebie stronę mechaniczną.

Wykorzystując technologię druku 3D, Thomas zaprojektował i wytworzył większość ruchomych elementów robota. Dzięki temu konstrukcja jest lekka, precyzyjna, a co najważniejsze – tania w produkcji w porównaniu do profesjonalnych systemów przemysłowych. Serce robota stanowi centralna rama, w której umieszcza się kostkę 4×4. Dookoła niej rozmieszczono cztery mechaniczne ramiona, z których każde odpowiada za obracanie poszczególnych warstw łamigłówki. Efektem jest maszyna, która nie tylko „myśli” niesamowicie szybko, ale też potrafi te myśli przekuć w błyskawiczne działanie mechaniczne.

Precyzja w każdym ruchu. Jak działa pogromca kostek?

Podczas oficjalnej demonstracji robot poruszał się z niemal nieludzką płynnością. Cały proces zaczyna się od skanowania każdej z sześciu ścianek kostki. Gdy algorytm „zobaczy” układ kolorów, w ułamku sekundy oblicza najkrótszą możliwą sekwencję ruchów. Następnie cztery ramiona ruszają do pracy, wykonując serię skrętów z dokładnością liczoną w milimetrach. W przypadku kostki 4×4 (tzw. Zemsty Rubika) zadanie jest znacznie trudniejsze niż w klasycznej wersji 3×3, ponieważ liczba możliwych kombinacji jest niewyobrażalnie większa, a brak stałych centrów wymaga od robota dodatkowej precyzji w orientacji warstw.

Droga do rekordu nie była jednak usłana różami. Bracia Pidden przyznają, że za finalnym sukcesem stoi seria nieudanych prób, podczas których mechanika zawodziła lub algorytm gubił się w obliczeniach. Każda porażka była jednak okazją do optymalizacji systemu. Ostateczny wynik – 45,3 sekundy – jest efektem setek godzin spędzonych na dopracowywaniu kodu i mechaniki.

Warto tu zauważyć, że sukces ten ma wymiar nie tylko hobbystyczny. Pokazuje on, jak daleko posunęła się dostępność zaawansowanych technologii. To, co dekadę temu wymagało laboratoriów i ogromnych nakładów finansowych, dziś mogą osiągnąć dwaj zdolni bracia w ramach projektu akademickiego, korzystając z ogólnodostępnego oprogramowania i drukarki 3D. Ich osiągnięcie stało się inspiracją dla młodego pokolenia inżynierów, udowadniając, że bariery technologiczne są po to, by je przełamywać.

Źródło: Księga Rekordów Guinessa