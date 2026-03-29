Ten rowerowy gadżet zgarnia nagrody, choć nie jest w sprzedaży. Czym więc zachwyca?

Po wielu latach firma postanowiła załatać lukę w swojej ofercie. Nowy produkt, nazwany Switch Rack, to efekt dwóch lat prac rozwojowych. Oficjalnie świat pozna go 26 lutego 2026 roku, choć wtajemniczeni mogli już dostrzec jego prototypy w akcji. Josh Reid korzystał z niego podczas wyczerpującego Tour Divide, a Angus Young testował jego wytrzymałość na trasie Eastern Divide FKT. Nie są to testy w kontrolowanych warunkach laboratorium, a prawdziwa, rowerowa szkoła przetrwania, co dobrze wróży finalnemu produktowi.

Lotnicze aluminium obniżyło wagę poniżej magicznej granicy

Podstawą Switch Rack jest aluminium 7075-T6, a więc ten sam stop, który jest stosowany w przemyśle lotniczym. Efekt? Bagażnik ważący zaledwie 395 gramów, który mimo lekkiej konstrukcji przeszedł testy zgodne z normą ISO i jest w stanie bezpiecznie unieść ładunek do 30 kilogramów. Montaż odbywa się z kolei przez sztywną oś, co ma gwarantować stabilność, podczas gdy system Quick Flip ma automatycznie dostosowywać prześwit dla różnych rozmiarów kół. Kompatybilność obejmuje popularne standardy osi 142 mm i 148 mm Boost, a także nowsze rozwiązania, takie jak UDH czy Transmission.

Czytaj też: Soltera 3ADV zadebiutował. Czy to najsensowniejszy rower do codziennej jazdy po mieście?

Pragmatycznym posunięciem w przypadku projektu Switch Rack jest przyjęcie standardowego rozstawu śrub na nogach bagażnika wynoszącego 64 mm. Oznacza to, że użytkownicy nie są skazani wyłącznie na sakwy firmy Restrap. W efekcie można zamontować na tym rowerowym dodatku również produkty innych marek, co jest ważne dla osób, które już zainwestowały w konkretny system bagażowy. To posunięcie, które raczej cieszy, niż dziwi, bo w końcu chodzi o funkcjonalność, a nie zamykanie klienta w jednym ekosystemie. Oczywiście jednak, Restrap przygotowuje też własne sakwy zaprojektowane specjalnie pod Switch Rack, tworząc tym samym spójny system. Górna belka będzie kompatybilna z systemem Multimount, co otwiera drogę do montażu dodatkowych akcesoriów.

Nagroda, która zobowiązuje i cena, która skłania do refleksji

Switch Rack zdobył już nagrodę Design and Innovation Awards. W uzasadnieniu jury zachwalało inżynieryjną prostotę i wszechstronność, zauważając, że bagażnik ma pozostać cichy i sztywny nawet w ekstremalnych warunkach terenowych. Odbija się to na cenie, bo ten bagażnik ma kosztować 149,99 euro, czyli 630 złotych, co jak na “surowy” bagażnik bez żadnych sakw czy dodatków, które trzeba dokupić, nie jest zbyt przyjemne dla portfela. Restrap nigdy nie był jednak marką budżetową, a przy tym stawiał na dobrej jakości materiały, wysoką trwałość i dopracowanie detali. Czy te argumenty przekonają rowerzystów do wydania takiej kwoty na bagażnik? To pytanie otwarte.

Czytaj też: E-Noah to spełnienie marzeń zmęczonych rowerzystów-amatorów

Premiera Switch Rack to symboliczne domknięcie oferty brytyjskiej marki. Po latach Restrap ma w portfolio wszystko, czego może potrzebować każdy bikepacker: od sakw, przez torby i wsporniki, aż po tylny bagażnik. Dwuletni okres rozwoju tego produktu sugeruje, że firma nie chciała wypuścić na rynek byle jakiego produktu, tylko starannie przemyślane rozwiązanie. Czy udało się osiągnąć zamierzony cel i stworzyć bagażnik, który wyznaczy nowe standardy? Odpowiedź na to pytanie pojawi się dopiero po premierze, ale na papierze wygląda to bardzo obiecująco, choć w turystyce rowerowej ostatnie słowo zawsze należy do szutru, błota i niekończących się podjazdów.