Inteligentny dom to bezpieczniejszy portfel. Samsung wprowadza nowy program w SmartThings

By to zapewnić, Samsung podjął współpracę z firmą reasekuracyjną Munich Re, a efektem tego partnerstwa jest uruchomiony właśnie w Polsce nowatorski program ubezpieczeniowy zintegrowany z aplikacją SmartThings. Ten ruch ma sprawić, że posiadanie nowoczesnego AGD przestaje być tylko technologicznym zbytkiem, a staje się argumentem w rozmowie z ubezpieczycielem.

SmartThings jako Twój agent ubezpieczeniowy. Jak to działa?

Mechanizm, który Samsung wdrożył właśnie na polskim rynku, jest rozwinięciem sukcesu, jaki firma odniosła na początku roku w Stanach Zjednoczonych. Zasada jest prosta: aplikacja SmartThings staje się pomostem między Twoim domowym ekosystemem a towarzystwem ubezpieczeniowym współpracującym z Munich Re. Aby sprawdzić, co przygotował dla nas ubezpieczyciel, wystarczy zajrzeć do zakładki „Życie”, wybrać sekcję „Home Care” i odnaleźć opcję „Nowe możliwości w SmartThings”.

W tym miejscu dzieje się cała „magia” analityczna. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi informacji o swoich urządzeniach. Nie chodzi tu o szpiegowanie tego, co trzymamy w zamrażarce, ale o weryfikację typu i rocznika naszego sprzętu. Jeśli nasze gospodarstwo domowe jest wyposażone w sensory wody czy czujniki dymu zintegrowane z platformą Samsunga, system uznaje je za bezpieczniejsze. Logika jest nieubłagana: dom, który potrafi sam zidentyfikować wczesne oznaki ryzyka (np. mikrowyciek zmywarki) i natychmiast powiadomić o tym właściciela przez powiadomienie na telefonie, generuje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia kosztownej szkody. Dla ubezpieczyciela taki klient to skarb, co powinno przełożyć się na atrakcyjniejsze warunki polisy mieszkaniowej.

Dodatkowo, program obejmuje dedykowane ubezpieczenie samego sprzętu AGD. W Europie, a szczególnie w Polsce, ochrona elektroniki cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a fakt, że urządzenia są stale podłączone do sieci, ułatwia ich monitorowanie i zarządzanie ewentualnym procesem naprawczym.

Kto może skorzystać? Lista kompatybilnych urządzeń

Oczywiście nie każdy stary mikser pozwoli nam na tańsze ubezpieczenie. Program jest precyzyjnie sprofilowany pod kątem nowszych technologii. Do udziału w akcji kwalifikują się wybrane urządzenia wyposażone w moduł Wi-Fi, które zadebiutowały na rynku w 2020 roku lub później. Katalog produktów jest jednak bardzo szeroki i obejmuje niemal wszystko, co spotykamy w nowoczesnej kuchni czy łazience:

Kuchnia: lodówki, piekarniki, płyty grzewcze, mikrofalówki, zmywarki, a nawet okapy.

Czystość: pralki, suszarki, odkurzacze pionowe oraz roboty sprzątające.

Komfort: klimatyzatory i oczyszczacze powietrza.

Co ciekawe, system bierze pod uwagę fakt, że inteligentne urządzenia są zazwyczaj lepiej utrzymane – aplikacja przypomina o czyszczeniu filtrów czy odkamienianiu, co bezpośrednio przekłada się na mniejszą awaryjność sprzętu. Samsung nie ukrywa, że Polska jest jednym z pierwszych rynków w Europie, gdzie ten model współpracy jest testowany na taką skalę, a w planach jest już ekspansja na kolejne regiony świata.

Źródło: Samsung