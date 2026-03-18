Wiosenna ofensywa Tabwee. Tablety z AI dla każdego w okazyjnych cenach

Solidna baza i wsparcie AI. Modele Tabwee T90 oraz T80 w akcji

Tabwee T90 to propozycja dla tych, którzy potrzebują dużego, 11-calowego ekranu do komfortowej pracy biurowej lub nauki zdalnej. Choć tablet pracuje pod kontrolą Androida 15, producent zadbał o to, by system był responsywny dzięki technologii Gemini AI. Sztuczna inteligencja czuwa nad optymalizacją zużycia energii i płynnym przełączaniem się między aplikacjami. Z 24 GB pamięci RAM (8 GB fizycznej i 16 GB wirtualnej) oraz ośmiordzeniowym procesorem Unisoc T615, T90 bez problemu radzi sobie z wielozadaniowością. Co ważne, w promocyjnym zestawie otrzymujemy komplet narzędzi – klawiaturę, mysz i rysik – co zamienia ten tablet w mobilną stację roboczą za ułamek ceny laptopa.

Tabwee T80

Czytaj też: Eksperyment zakończony? Samsung wycofuje ze sprzedaży Galaxy Z TriFold

Jeśli jednak szukacie czegoś bardziej poręcznego, model Tabwee T80 o przekątnej 10,1 cala będzie strzałem w dziesiątkę. Jest smukły (9,4 mm) i lekki, co czyni go idealnym towarzyszem w podróży. Mimo budżetowego charakteru, oferuje 18 GB RAM (6+12 GB) i stabilną łączność 5G WiFi. To urządzenie stworzone do konsumpcji treści – od nadrabiania zaległości w serialach po przeglądanie mediów społecznościowych. Dojrzały system Android 15 gwarantuje tutaj kompatybilność ze wszystkimi popularnymi aplikacjami ze sklepu Google Play, a funkcja odblokowywania twarzą dodaje nowoczesnego sznytu.

Tabwee T90

Bezpieczna nauka dla najmłodszych — Tabwee K10

W ofercie nie mogło zabraknąć propozycji dla dzieci. Model Tabwee K10 to 10-calowy tablet, który stawia na bezpieczeństwo i edukację. Zastosowano tu ekran HD z technologią ochrony wzroku, co jest kluczowe przy dłuższym kontakcie dziecka z urządzeniem. Choć system to również Android 15, jest on głęboko dostosowany do potrzeb rodziców – zaawansowana kontrola rodzicielska pozwala na precyzyjne ustawianie limitów czasu i filtrowanie treści.

Tabwee K10

W zestawie z K10 znajdziemy wytrzymałe etui z TPU, które przetrwa niejeden upadek, oraz rysik ułatwiający kreatywne zabawy w preinstalowanych aplikacjach edukacyjnych. To gotowe rozwiązanie “wyjmij i używaj”, które nie bombarduje dziecka reklamami i zapewnia bezpieczne środowisko do rozwoju.

Czytaj też: Pancerny flagowiec z termowizją i Androidem 16, który zawstydza konkurencję. Oscal Pilot 6 w świetnej promocji

Model Kluczowe parametry Cena regularna Cena promocyjna Tabwee T90 11″, 8 GB RAM, 8000mAh, Zestaw z klawiaturą 699 zł 462 zł Tabwee T80 10″, 6 GB RAM, 6000mAh, Gemini AI 599 zł 396 zł Tabwee K10 10″, Dla dzieci, Etui + Rysik, Kontrola rodzicielska 499 zł 320 zł

Tu jeszcze wspomnę o bardzo ważnej kwestii – oferta jest ograniczona czasowo, bo obowiązuje od 16 do 25 marca. Warto więc się pospieszyć.

Oczywiście dla wielu osób, które spojrzą na specyfikację, Android 15 będzie wyglądał przestarzale, to nadal jest to sprawdzone oprogramowanie. Nie mamy informacji o wsparciu, ale na pewno bez problemu będziemy mogli liczyć na aktualizacje do nowszych wersji systemu. Jeśli więc nie potrzebujecie najnowszego Androida do szczęścia, a szukacie kompletnego zestawu z akcesoriami w cenie poniżej 500 zł, marcowa promocja Tabwee jest propozycją, obok której trudno przejść obojętnie.

Źródło: Informacja prasowa