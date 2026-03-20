Gaz ziemny ma dostać dziwnego następcę. Prąd nie popłynie jednak z wodoru?

Transformacja energetyczna lubi proste opowieści. Jedna z nich brzmi dziś wyjątkowo kusząco: skoro świat chce ograniczać spalanie paliw kopalnych, to wystarczy znaleźć nowe paliwo, które nie zawiera węgla, a następnie wlać je do dobrze znanych turbin gazowych. Na papierze brzmi to jak wymarzone połączenie – zachować sterowalną energetykę i jednocześnie odciąć emisje dwutlenku węgla (CO 2 ) z samego procesu spalania. Problem w tym, że duża energetyka nie wybacza uproszczeń. Im większa maszyna i im wyższa odpowiedzialność za stabilność sieci, tym mniej miejsca na efektowne półśrodki. Czy więc amoniak w turbinach gazowych to ślepa uliczka? Wygląda na to, że nie, bo oto GE Vernova i japońskie IHI poinformowały o udanym teście spalania 100% amoniaku w warunkach odpowiadających pełnemu obciążeniu turbin klasy F.

Test nie dotyczył abstrakcyjnych warunków laboratoryjnych. Według GE Vernova spalanie zostało przeprowadzone z użyciem pełnoskalowych komponentów, przy ciśnieniach, temperaturach i przepływach odpowiadających warunkom pracy turbin klasy F. Całość odbyła się w nowym obiekcie badawczym IHI w Aioi Works w prefekturze Hyogo, którego ukończenie ogłoszono w czerwcu 2025 roku właśnie po to, by przyspieszyć rozwój komór spalania na amoniak. Cel? Aktualnie ambitny – komercjalizacja technologii około 2030 roku.

Fot. Freepik

Wspomniane informacje na temat test są o tyle ważne, że w energetyce prawdziwy przełom nie polega na samym “zapłonie” i utrzymaniu jakichś warunków przez części sekund. Liczy się to, czy turbina utrzyma stabilną pracę, spełni normy emisyjne, nie zrujnuje ekonomii elektrowni i nie zamieni całej infrastruktury paliwowej w kosztowny plac budowy. W tym sensie GE Vernova i IHI wykonały duży krok, ale dopiero pierwszy z tych, które mają znaczenie dla operatorów elektrowni, a nie tylko służą do podsuwania obietnic.

Dlaczego właśnie amoniak? Przewaga nad wodorem nie leży w samej turbinie

Powód zainteresowania amoniakiem jest prosty. Cząsteczka NH3 nie zawiera węgla, więc przy spalaniu nie powstaje dwutlenek węgla z samego paliwa. Do tego amoniak jest znacznie łatwiejszy w magazynowaniu i transporcie niż ciekły wodór. Można go przechowywać w okolicach -33°C, podczas gdy ciekły wodór wymaga około -253°C. Różnica jest kolosalna, bo przekłada się bezpośrednio na logistykę, koszty chłodzenia, rodzaj zbiorników i całą infrastrukturę towarzyszącą. Technologia przechowywania amoniaku i obsługi jest już na dodatek dobrze znana, a globalny handel amoniakiem istnieje od lat.

Tu jednak zaczyna się pierwszy ważny znak zapytania. To, że amoniak nie emituje CO 2 podczas spalania, nie oznacza automatycznie, że cały łańcuch jest neutralny dla klimatu. Współczesna produkcja amoniaku w ogromnym stopniu opiera się na paliwach kopalnych i odpowiada za około 450 mln ton CO 2 rocznie. Innymi słowy, jeśli ktoś chce sprzedawać amoniak jako paliwo przyszłości, musi jeszcze odpowiedzieć na pytanie, skąd ten amoniak będzie pochodził i ile emisji wygeneruje po drodze.

W całej tej historii równie ważna jak sama turbina jest geografia. Japonia od lat szuka sposobów na import niskoemisyjnych nośników energii, bo jej system energetyczny ma ograniczone własne zasoby. W takim układzie amoniak zaczyna wyglądać atrakcyjnie nie dlatego, że jest paliwem idealnym, ale dlatego, że bywa wygodniejszy od wodoru w transporcie i magazynowaniu. Już po wspólnym studium z 2023 roku GE i IHI wskazywały, że dla japońskich elektrowni amoniak może okazać się tańszą opcją niż ciekły wodór, jeśli spojrzymy na cały łańcuch importowy, a nie tylko na sam moment spalania.

To właśnie tłumaczy, dlaczego firmy od początku mówią nie tylko o nowych jednostkach, ale też o retrofitach. Umowa rozwojowa ogłoszona w styczniu 2024 roku dotyczyła nowej komory spalania zgodnej z turbinami GE 6F.03, 7F i 9F, a więc sprzętem pracującym już w istniejących systemach energetycznych. Z perspektywy biznesu to znacznie ciekawszy scenariusz niż budowanie wszystkiego od zera, bo daje szansę na wydłużenie życia obecnych aktywów przy zmianie paliwa.

Cały problem z amoniakiem nazywa się NOx

Brzmi to obiecująco, ale amoniak ma paskudny charakter z punktu widzenia spalania. Paliwo to spala się wolniej niż klasyczne węglowodory, ma gorszą reaktywność i potrafi sprawiać problemy ze stabilnością płomienia oraz zapłonem. Jeszcze większym kłopotem są tlenki azotu. Ponieważ amoniak zawiera azot, walka z emisjami NOx jest tu centralnym problemem inżynierskim. W klasycznych układach wzrost emisji NOx może być bardzo duży, jeśli sama architektura spalania nie zostanie przebudowana. Dlatego GE Vernova i IHI już w 2024 roku zapowiadały rozwój dwustopniowej komory spalania, która ma pomóc spełnić wymagania emisyjne.

Samo paliwo też wymusza zmiany poza turbiną – nowe systemy podawania paliwa, zawory, układy odpowietrzania, detekcję gazów niebezpiecznych, wentylację, ochronę przeciwpożarową i prawdopodobnie dodatkowe oczyszczanie spalin. DOE zwraca uwagę również na toksyczność amoniaku, która z punktu widzenia eksploatacji elektrowni nie jest teorią, ale konkretnym problemem bezpieczeństwa. To właśnie tutaj rozstrzygnie się, czy amoniak okaże się sensowną ścieżką dla dużej energetyki, czy raczej drogim eksperymentem dla wybranych rynków.

Sukces amoniaku w turbinie jest ważny, ale danych nadal brakuje

Największą ostrożność warto zachować przy tym, czego jeszcze nie pokazano publicznie. Oficjalny komunikat mówi o tym, że poziomy emisji były zgodne z planem, ale nie publikuje pełnego zestawu danych. Firmy nie podały jednak szczegółowych wartości NOx ani sprawności, a bez tych liczb trudno uczciwie ocenić, czy mówimy o rozwiązaniu, które tylko działa, czy o takim, które ma szansę konkurować w realnym systemie energetycznym.

Źródła: GE Vernova