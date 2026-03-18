Coś dziwnego dzieje się pod chińskimi panelami słonecznymi. Miały produkować prąd, a zaczęły zmieniać świat

Podsumowanie artykułu . . .

Nie chodzi o jakieś magiczne właściwości fotowoltaiki, a o to, że wielka infrastruktura zmienia mikroklimat, wilgotność gleby i siłę wiatru przy gruncie. To właśnie wystarczyło, żeby pustynne otoczenie zaczęło zachowywać się inaczej niż wcześniej.

Zbawienna fotowoltaika. Jak panele słoneczne zmieniają pustynie?

Najgłośniejszy przypadek zmian mikroklimatu przez instalację paneli słonecznych dotyczy Qinghai Gonghe Photovoltaic Park. Badanie opublikowane w 2024 roku wykazało, że wielkoskalowa farma fotowoltaiczna może wywierać pozytywny wpływ na lokalne środowisko pustynne. Naukowcy porównali teren samej farmy, strefę przejściową i obszar poza inwestycją. Najlepiej wypadł właśnie teren objęty panelami, sugerując poprawę warunków ekologicznych tam, gdzie instalacja bezpośrednio zmienia warunki przy gruncie.

Czytaj też: USA potrzebują drastycznie więcej prądu. Ich plan z elektrowniami jądrowymi brzmi jak science fiction

Mechanizm nie jest specjalnie egzotyczny. Panele ograniczają bowiem ilość promieniowania docierającego do gleby, przez co grunt pod nimi nagrzewa się inaczej i wolniej traci wilgoć. Do tego dochodzi osłona przed częścią wiatru oraz inne rozłożenie temperatury oraz zacienienia. W takich warunkach łatwiej o utrzymanie wody w glebie, rozwój mikroorganizmów i pojawienie się roślinności. To nie jest więc pewnego rodzaju “uzdrawianie pustyni”, tylko stworzenie lokalnie łagodniejszych warunków niż na otwartej, wystawionej na słońce i wiatr powierzchni.

Czytaj też: Fotowoltaika z nowym rekordem. Teraz błysnął materiał, o którym mówi się za rzadko

Efekt zaobserwowany w Qinghai nie oznacza, że wystarczy zasłonić pustynię panelami, żeby nagle pojawiło się życie. To zjawisko lokalne, a tym samym zależne od konstrukcji instalacji, wysokości paneli, gęstości zabudowy, rodzaju gleby, lokalnego klimatu i sposobu utrzymania terenu. Jedna udana obserwacja nie zamienia się automatycznie w uniwersalną receptę dla świata. Zwłaszcza że osobne badania z 2024 roku pokazały, że rozwój farm PV może obniżać albedo powierzchni lądowej, a więc zmieniać sposób, w jaki teren odbija promieniowanie słoneczne. To przypomina, że nie istnieje coś takiego jak wielka infrastruktura energetyczna bez śladu środowiskowego. Nawet “zielone” projekty mają swoją cenę i własne skutki uboczne… ale właśnie otrzymaliśmy drugie potwierdzenie “ratowania pustyni panelami słonecznymi”.

To nie musi być jednorazowy przypadek, a cień paneli ratuje nawet kanały

Drugim ważnym przykładem jest pustynia Kubuqi w Mongolii Wewnętrznej. NASA Earth Observatory opisała ten region jako część powstającego “Wielkiego Słonecznego Muru” Chin. Docelowo mówimy o pasie instalacji o długości około 400 km i szerokości 5 km, który ma osiągnąć nawet 100 GW mocy. Sama skala inwestycji jest więc ogromna, ale ważniejsze jest to, że zjawisko obserwowane wokół farm pustynnych nie dotyczy już tylko jednego miejsca. Jednocześnie to nadal nie jest dowód na to, że Chiny odkryły cudowny patent na odwracanie pustynnienia. Jest to raczej sygnał, że odpowiednio zaprojektowane farmy słoneczne mogą pełnić podwójną rolę. Z jednej strony produkują energię, a z drugiej zmieniają lokalne warunki w sposób, który czasem sprzyja zatrzymaniu wilgoci, osłabieniu erozji i odbudowie części życia biologicznego. Problem polega na tym, że między “czasem sprzyja” a “rozwiązuje problem pustyń” jest przepaść.

Ciekawy kontrast daje kalifornijski Project Nexus. Tu jednak nie chodzi o pustynię, ale o ten sam podstawowy pomysł: cień z paneli może ograniczać parowanie. Projekt prowadzony przez Turlock Irrigation District został ukończony etapami, a szersza instalacja nad kanałem została oddana do użytku w sierpniu 2025 roku. Partnerzy projektu badają, czy zadaszenie kanałów panelami pozwoli jednocześnie produkować energię i ograniczać straty wody. Wcześniejsze badania zespołu z Uniwersytetu Kalifornijskiego wskazywały, że gdyby podobne rozwiązanie zastosować szerzej w Kalifornii, dałoby się oszczędzić nawet 238,5 miliarda litrów wody rocznie.

Czytaj też: Jeden z największych problemów akumulatorów przyszłości właśnie przestał być tajemnicą

W grę nie wchodzi więc wielkie “zazielenianie pustyń”, tylko zmiana samego myślenia o energetyce. Do tej pory wielkie farmy fotowoltaiczne były przedstawiane głównie jako maszyny do produkcji energii. Tymczasem badania z Chin i projekty pokroju kalifornijskiego pilotażu pokazują, że mogą one wpływać także na wodę, glebę i lokalny mikroklimat. Nie zawsze pozytywnie, nie zawsze w tej samej skali, ale jednak wyraźnie.

Źródła: BGR, Nature, NASA