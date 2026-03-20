Twoje dane medyczne w jednym miejscu. Perplexity Health wchodzi do gry

Firma Perplexity z San Francisco zaprezentowała właśnie zaawansowany zestaw konektorów, które integrują dane z Apple Health, Fitbit, Withings i ponad 1,7 miliona placówek medycznych w jeden, spójny system. Nie da się ukryć, że przynajmniej w teorii, to odpowiedź na największą bolączkę nowoczesnej ochrony zdrowia: rozproszenie informacji. Twoje kroki są w zegarku, wyniki krwi w PDF-ie na mailu, a recepty w rządowej aplikacji. Perplexity Health chce to wszystko połączyć, dając Ci pełny obraz Twojego organizmu na wyciągnięcie ręki.

Cyfrowy asystent medyczny zawsze pod ręką. Jak działa Perplexity Health?

Sercem nowej usługi jest integracja z platformą Perplexity Computer, czyli ogólnym agentem AI, który teraz zyskał „specjalizację medyczną”. Dzięki współpracy z partnerami takimi jak b.well czy Terra API, Perplexity Health potrafi pobierać dane z ogromnej liczby źródeł. Na liście wspieranych urządzeń i aplikacji znajdziemy nie tylko Apple Health, ale także rozwiązania od Ultrahuman, Clue czy Fitbit. Co więcej, firma zapowiada rychłe dodanie wsparcia dla popularnych pierścieni ŌURA.

Co to oznacza w praktyce? Użytkownik otrzymuje spersonalizowany panel sterowania (dashboard), w którym może śledzić trendy i zadawać pytania dotyczące swojego stanu zdrowia. Możesz na przykład poprosić AI o stworzenie planu żywieniowego dopasowanego do Twoich ostatnich wyników badań laboratoryjnych lub o wygenerowanie podsumowania przed wizytą u lekarza, które zbierze najważniejsze parametry z ostatnich miesięcy.

Warto jednak zaznaczyć, że Perplexity zachowuje tu zdrowy rozsądek i dużą ostrożność. Firma wyraźnie podkreśla, że ich AI dostarcza informacji o charakterze edukacyjnym. Nie jest to substytut profesjonalnej porady lekarskiej, diagnozy czy planu leczenia. To raczej niezwykle inteligentna wyszukiwarka, która zamiast ogólnych wyników z sieci, analizuje Twoje konkretne dane. Co istotne, odpowiedzi mają być oparte na „literaturze medycznej premium” – wytycznych klinicznych i recenzowanych czasopismach naukowych, a każda informacja zostanie opatrzona bezpośrednim cytatem ze źródła. To kluczowe, by uniknąć tzw. halucynacji AI, które w tematyce zdrowotnej mogłyby być opłakane w skutkach.

Prywatność i bezpieczeństwo to jednak priorytet, bo mówimy tu o bardzo wrażliwych danych

Wprowadzenie danych medycznych do modelu AI zawsze budzi uzasadnione obawy o prywatność. Perplexity zapewnia, że dane są szyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania. Użytkownicy mają mieć pełną kontrolę nad swoimi informacjami – w każdej chwili można odłączyć konkretne źródło danych (np. dokumentację ze szpitala) lub całkowicie usunąć historię medyczną z serwerów firmy.

Niestety, usługa jest obecnie wdrażana w Stanach Zjednoczonych i w pierwszej kolejności trafi do subskrybentów planów Pro oraz Max. Perplexity nie jest jednak jedynym graczem na tym polu – na początku 2026 roku zadebiutowało już ChatGPT Health, oferując podobne funkcje. Jednak pierwsze analizy ekspertów dotyczące konkurencyjnych rozwiązań sugerują, że wciąż jest za wcześnie, by bezgranicznie ufać algorytmom w kwestiach medycznych. Perplexity zdaje się to rozumieć, stawiając na transparentność źródeł i ścisłą integrację z wiarygodnymi bazami wiedzy klinicznej.

Źródło: Perplexity