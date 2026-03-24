Wielkie Badanie Wzroku w Vision Express. Polacy kochają okulary, ale wzrok badają zbyt rzadko

To ważny temat w czasach, gdy większość dnia spędzamy na krótkich dystansach — przy ekranach komputerów, smartfonach, dokumentach i treściach konsumowanych z bliska. W takim trybie łatwo wejść w schemat kompensowania — zwiększanie czcionki, podbijanie jasności, odsuwanie telefonu, mrużenie oczu. W krótkim terminie działa — ale w dłuższym może maskować fakt, że korekcja wymaga aktualizacji albo że warto sprawdzić, co tak naprawdę stoi za dyskomfortem.

Okulary jako część osobowości. Polska wyróżnia się na tle Europy

W ogólnoeuropejskim badaniu użytkowników okularów korekcyjnych (11 krajów, w Polsce próba N=2502) Polska wypada wyjątkowo mocno w obszarze identyfikacji z okularami. Aż 74% respondentów w Polsce uważa, że okulary są częścią ich osobowości — to najwyższy wynik w Europie. 69% deklaruje, że lubi je nosić, a 60% twierdzi, że wygląda w nich atrakcyjniej.

W praktyce oznacza to, że okulary stają się czymś znacznie więcej niż tylko korekcją. Są elementem stylu i pewności siebie, a ich noszenie nie jest już przykrym obowiązkiem, a wręcz przeciwnie — nawet powodem do dumy. Dla marek optycznych — w tym dla Vision Express — to sygnał, że rośnie rola edukacji i budowania świadomych nawyków, bo akceptacja okularów nie zawsze przekłada się na konsekwencję zdrowotną.

Zmęczenie po pracy z bliska to nie nisza. Dane pokazują doświadczenie większości

Równolegle te same dane rysują obraz codziennych trudności, które w Polsce są powszechne. 83% badanych deklaruje pogorszenie widzenia po dłuższej pracy z bliska, 77% ma trudności z czytaniem treści na ekranie smartfona, a 80% zauważa problemy z widzeniem peryferyjnym, czyli „na boki”.

To zestaw symptomów, który dobrze pasuje do realiów współczesnej codzienności. Długie godziny przed ekranami, szybkie przełączanie uwagi, praca na małej odległości i przeciążenie wynikające z intensywnego skupienia. Kluczowe jest jednak to, że samo odczuwanie dyskomfortu nie mówi jeszcze, z czego on wynika — i właśnie tu często zaczyna się problem.

Jak często Polacy badają wzrok? Rzadziej, niż deklarują potrzeby

Mimo powszechnych trudności, tylko 16% badanych w Polsce sprawdza wzrok co najmniej raz w roku. Średni odstęp między badaniami wynosi 25,8 miesiąca, czyli w praktyce niemal dwa lata. Nawyki widać także w cyklu wymiany okularów — Polacy zmieniają je średnio co 38,4 miesiąca (ponad 3 lata), podczas gdy średnia europejska wynosi 32,8 miesiąca. Okulary wymieniamy dopiero wtedy, kiedy musimy — a nie wtedy, kiedy chcemy. Ale do tego jeszcze wrócimy.

To ważny kontekst, bo pokazuje, jak łatwo przespać zmianę. Jeśli badanie wykonujemy rzadko, a okulary wymieniamy jeszcze rzadziej, rośnie prawdopodobieństwo, że zaczniemy żyć w trybie adaptacji i obejść — zamiast w oparciu o aktualną, dobrze dobraną korekcję. I chociaż na krótkim dystansie może się to wydać komfortowe rozwiązanie, tak w praktyce… długodystansowo może stworzyć to masę problemów.

Dlaczego odkładamy badania? Zwykle nie z braku świadomości, tylko z mechaniki codzienności

Odkładanie badań wzroku rzadko wynika z jednej przyczyny. Zwykle to miks psychologii i stylu życia. Wzrok często pogarsza się po cichu — zmiana może być stopniowa, a mózg potrafi bardzo skutecznie przyzwyczajać do nieco gorszej jakości widzenia. To dlatego wiele osób nie interpretuje sygnałów jako problem, tylko jako zmęczenie, długi dzień albo naturalną konsekwencję pracy przy ekranie.

Do tego dochodzi logistyka — potrzeba umówienia wizyty, znalezienia czasu, pytanie o koszt, a czasem po prostu brak impulsu, by zrobić to właśnie teraz. W rezultacie decyzja o badaniu bywa podejmowana dopiero wtedy, gdy dyskomfort zaczyna realnie wpływać na codzienne funkcjonowanie. A to trochę za późno.

Zmęczenie oczu a wada wzroku. Dlaczego tak łatwo to pomylić?

W debacie o ekranach i kondycji wzroku często mieszają się dwa porządki. Z jednej strony mamy dyskomfort związany z intensywną pracą na bliskich dystansach, z drugiej — kwestie stricte korekcji wady. W praktyce mogą występować osobno albo jednocześnie, a odróżnienie ich „na oko” bywa trudne.

To właśnie dlatego kontrola wzroku bywa opisywana jako „przegląd”. Nie chodzi o szukanie problemów na siłę, tylko o uzyskanie jasnej odpowiedzi, czy aktualna korekcja nadal odpowiada potrzebom, i czy pogorszenie komfortu nie ma prostego wyjaśnienia, które da się rozwiązać odpowiednio dobranym wsparciem.

Pragmatyzm Polaków w optyce. Okulary kupujemy, gdy musimy

Dane sugerują też mocno pragmatyczny model zakupowy. Nowe okulary najczęściej pojawiają się wtedy, gdy jest ku temu twardy powód. 51% badanych wskazuje zmianę wady wzroku jako impuls do zakupu. 27% wymienia okulary, gdy stare są już zużyte, 23% robi to wtedy, gdy oprawki są zniszczone, a 20% — gdy zużyją się soczewki.

To podejście jest zrozumiałe, ale ma jedną konsekwencję. Konieczność zmiany często rozpoznajemy dopiero wtedy, gdy dyskomfort jest wyraźny. W praktyce oznacza to, że okres pomiędzy pierwszymi sygnałami a decyzją o badaniu lub wymianie korekcji może być długi. Za długi.

Cena wciąż kluczowa, ale rośnie rola jakości badania i eksperckości

W wynikach pojawia się też ważny wątek, który wprost dotyczy rynku usług optycznych. 82% Polaków wskazuje cenę jako główną motywację do zmiany optyka (to wynik wyższy niż średnia europejska). Jednocześnie 58% zwraca uwagę na eksperckość i jakość badania wzroku, a 46% deklaruje, że do zmiany zachęciłaby ich lepsza oferta produktowa.

Co istotne, w danych widać też lukę informacyjną — 16% Polaków noszących okulary korekcyjne nie potrafi wskazać rodzaju soczewek, które posiada. To sygnał, że w Polsce jest przestrzeń na edukację i lepsze zrozumienie tego, co właściwie nosimy i dlaczego — zwłaszcza gdy okulary są czymś więcej niż jednorazowym zakupem na lata.

Coroczny przegląd zdrowia zamiast działania w trybie awaryjnym

Dochodzimy więc do wniosku, że regularna kontrola wzroku powinna być traktowana jak coroczny przegląd zdrowia. Problem polega na tym, że wielu z nas działa dopiero wtedy, gdy wada się pogłębi lub dyskomfort stanie się nie do przeoczenia. W praktyce oznacza to działanie reaktywne — naprawiamy sytuację, gdy już zaczęła przeszkadzać, zamiast sprawdzać ją wcześniej i mieć spokój na kolejne miesiące.

Wielkie Badanie Wzroku Vision Express. Na czym polega akcja i kto może skorzystać?

Właśnie dlatego Vision Express prowadzi ogólnopolską akcję profilaktyczną Wielkie Badanie Wzroku. Założenie jest proste — zmniejszyć barierę wejścia i ułatwić kontrolę wzroku w momencie, w którym wiele osób zwykle ją odkłada.

W ramach akcji każdy może bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. Badanie trwa około 25 minut, jest bezbolesne i ma pomóc wykryć ewentualne wady na wczesnym etapie — zanim zaczną mocno wpływać na codzienne funkcjonowanie. Co ważne, z bezpłatnego badania można skorzystać bez konieczności zakupu okularów, więc nie ma tu żadnych „haczyków”. Aby wziąć udział, wystarczy umówić wizytę w Vision Express do 16 kwietnia — można to zrobić online, na stronie Vision Express, i wybrać idealnie pasujący nam termin oraz punkt.

To rozwiązanie, które szczególnie dobrze pasuje do osób, które dotąd odkładały kontrolę z przyczyn czysto praktycznych: „kiedy?”, „gdzie?”, „czy mam czas?”, „czy to będzie kosztować?”. Akcja zdecydowanie upraszcza ten pierwszy krok.

Dodatkowo dostępna jest dobrowolna opcja poszerzenia kontroli o badanie przesiewowe 4 naczęstszych chorób oczu w cenie 69 zł — dla osób, które chcą sprawdzić wzrok bardziej kompleksowo, ale bez presji i bez obowiązku.

Dlaczego takie akcje mają sens? Bo profilaktyka wygrywa z przyzwyczajeniem

Wyniki badania pokazują, że Polska jest rynkiem, na którym okulary są bardzo bliskie ludziom — ale kontrola wzroku wciąż przegrywa z mechaniką codzienności i przyzwyczajeniem do gorszego komfortu widzenia. Z tego punktu widzenia profilaktyka nie jest dodatkiem, tylko elementem domknięcia tej historii. Skoro okulary są częścią stylu i osobowości, warto, by równie naturalne stało się regularne sprawdzanie wzroku.

Dane układają się w spójny obraz. Z jednej strony Polacy lubią okulary i traktują je jako element tożsamości. Z drugiej — bardzo wielu z nas doświadcza trudności po pracy z bliska i na ekranach, a mimo to badamy wzrok rzadko i długo trzymamy się tej samej pary okularów. W tym kontekście Wielkie Badanie Wzroku w Vision Express jest prostą odpowiedzią na realną barierę — daje możliwość profesjonalnego sprawdzenia wzroku bez kosztów, bez bólu, bez zobowiązań zakupowych i w krótkim czasie. A przede wszystkim bez konieczności czekania, aż problem będzie na tyle duży, żeby nie dało się go ignorować.