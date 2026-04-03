Nowe fakty o 3l/ATLAS. Sonda JUICE sfotografowała ten międzygwiezdny obiekt

Aleksander Kowal
06.04.2026|2 min
Europejska misja kosmiczna przyniosła niespodziewane informacje przydatne w badaniach obiektów spoza Układu Słonecznego. Sonda JUICE, zmierzająca w kierunku Jowisza, zgromadziła szczegółowe dane oraz uzyskała pierwsze kolorowe obrazy międzygwiezdnej komety 3I/ATLAS, dostarczając naukowcom zupełnie nowych informacji o jej naturze i pochodzeniu.
Nowe fakty o 3l/ATLAS. Sonda JUICE sfotografowała ten międzygwiezdny obiekt

Obiekt ten został odkryty w lipcu ubiegłego roku i szybko zyskał ogromne zainteresowanie astronomów, ponieważ jest dopiero trzecim znanym gościem spoza Układu Słonecznego. Porusza się po hiperbolicznej trajektorii, co oznacza, iż nie jest związany grawitacyjnie ze Słońcem. Co więcej, po krótkiej wizycie ponownie opuści nasze kosmiczne sąsiedztwo.

Choć głównym celem misji JUICE są lodowe księżyce Jowisza, naukowcy postanowili wykorzystać tę wyjątkową okazję i skierowali instrumenty sondy w stronę komety. Obserwacje prowadzono w listopadzie, a największe zbliżenie wyniosło około 60 milionów kilometrów. Mimo tak dużej odległości, aparatura zaprojektowana do badania lodowych światów okazała się idealna do analizy lodowej komety międzygwiezdnej.

Jednym z najważniejszych efektów była rejestracja szczegółowego, kolorowego obrazu komety w przestrzeni międzyplanetarnej. Zdjęcia oraz dane potwierdziły obecność rozbudowanej komy, czyli chmury gazu i pyłu otaczającej jądro oraz struktur takich jak warkocze pyłowe i plazmowe. To pozwoliło lepiej zrozumieć, w jaki sposób materia z komety uwalnia się pod wpływem promieniowania słonecznego.

Analizy wykazały także, iż skład chemiczny 3l/ATLAS różni się od typowych komet z Układu Słonecznego. W jej otoczce wykryto między innymi złożone związki organiczne oraz nietypowe proporcje niektórych pierwiastków, co sugeruje, jakoby powstała w zupełnie innych warunkach. Jakich? Prawdopodobnie w bardzo zimnym i odmiennym środowisku innego układu planetarnego. Takie chemiczne odciski palców pozwalają badaczom zajrzeć w przeszłość obcych układów gwiezdnych.

Dane z JUICE dostarczyły również informacji o strukturze i aktywności 3l/ATLAS. Naukowcy zaobserwowali procesy emisji gazów i pyłu, które przypominają zachowanie znanych komet, ale jednocześnie wykazują subtelne różnice wynikające z jej pozasłonecznego pochodzenia. To sugeruje, że choć mechanizmy fizyczne mogą być uniwersalne, materia, z której powstają takie obiekty, może się znacząco różnić.

Źródło: Europejska Agencja Kosmiczna

Aleksander KowalA
Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
