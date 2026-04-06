AbsoluteBLACK bierze się za wąskie łańcuchy gravelowe. Rowery zaczną ciąć błoto jak nóż

Jazda gravelowa to często spotkanie z błotem, mokrym piaskiem i wszystkim, co droga potrafi rzucić pod koła, a wraz z rozwojem technologii rowerowych, napędy stają się coraz bardziej zwarte i to rodzi nowe wyzwania. Wąskie, wielorzędowe układy potrafią być kapryśne, gdy w szczeliny między łańcuchem a zębatką wbije się grunt. Dlatego firma absoluteBLACK stworzyła nowe zębatki, które powstały specjalnie z myślą o współczesnych, wąskich łańcuchach, takich jak SRAM FlatTop. Kluczową zmianą jest opatentowany profil zęba z charakterystycznym wcięciem. Ma on działać jak system samooczyszczający, wypychając zabrudzenia na zewnątrz podczas pracy.

Wcięcie w zębie jako odpowiedź na wyzwanie zabrudzeń napędu

Sekretem nowej konstrukcji od absoluteBLACK jest specjalne wcięcie na szerszych zębach. To właśnie ono ma tworzyć dodatkową przestrzeń, przez którą błoto i piasek mogą być efektywnie usuwane. W teorii rozwiązuje to problem ciasnych tolerancji w nowoczesnych napędach 12- i 13-rzędowych, gdzie minimalna szczelina między płytkami łańcucha a zębem błyskawicznie się zapycha. Inżynierowie z absoluteBLACK liczą tym samym, że ich pomysł przywróci napędom gravelowym niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach.

Firma oferuje nowe zębatki wyłącznie w owalnym kształcie, co stanowi ich znak rozpoznawczy. Marka zresztą od dawna stawia na owalne zębatki, podkreślając, że to jedyne takie rozwiązanie na rynku z potwierdzeniem naukowym. Firma powołuje się na badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Primorskiej w Słowenii, które wykazały konkretne korzyści. Według nich użycie owalnych zębatek może zwiększyć efektywność pedałowania rowerzysty o około 9 procent, jednocześnie zmniejszając zużycie tlenu nawet o 7 procent i tętno o 10 procent w porównaniu do jazdy na napędzie z zębatkami okrągłymi. W praktyce przekłada się to więc na znaczną oszczędność energii.

Aktualnie zębatki są dostępne do kupienia w cenie 119,95 euro jedynie w 8-śrubowym standardzie montażu. Rowerzyści mogą wybierać spośród czterech rozmiarów, bo 38, 40, 42 i 44 zęby oraz w dwóch wersjach wykończenia: czarnej i tytanowej. Produkty są projektowane w Anglii i wytwarzane w UE z niemieckich materiałów. Warto dodać, że nowe zębatki są kompatybilne z łańcuchami takimi jak YBN MK120, który stanowi alternatywę dla komponentów SRAM. Producenci tego łańcucha deklarują jego cichą pracę, zwiększoną trwałość i żywotność sięgającą około 8000 kilometrów.

Równolegle z zębatkami firma pokazała także niedrogie, ale potencjalnie bardzo przydatne narzędzie do centrowania zacisków hamulców tarczowych. Wykonane ze stopu miedziowo-tytanowego akcesorium ma ułatwić idealne ustawienie klocków równolegle do tarczy. W efekcie hamulce powinny działać ciszej, klocki zużywać się równomiernie, a sama ich skuteczność ma być wyższa. Narzędzie posiada wbudowaną, laserowo grawerowaną linijkę milimetrową przydatną przy montażu, a jego cena wynosi 10,95 euro.

Czy patent zadziała w praktyce?

Nowe zębatki od absoluteBLACK wyglądają na przemyślaną odpowiedź na realny problem rowerzystów, którzy nie boją się błota podczas jazdy na gravelu. Zamiast rozszerzać szczeliny, postawiono na ich inteligentne ukształtowanie, które ma ułatwić samooczyszczanie. Teoria brzmi przekonująco, lecz ostatecznym testem będą długoterminowe przejazdy w prawdziwym błocie. Jeśli jednak koncepcja się sprawdzi, może to być istotne udogodnienie dla wszystkich, którzy swój gravel traktują poważnie.