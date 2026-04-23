Wielka aktualizacja One UI 8.5 nadchodzi. Sprawdź, czy Twój Galaxy załapie się na nowe funkcje

Pełna lista urządzeń, które dostaną One UI 8.5. Od flagowców po budżetowce

Samsung nie opublikował jeszcze oficjalnego harmonogramu, ale bazując na cyklach wsparcia i postępach programu beta, możemy z niemal 100-procentową pewnością wskazać szczęśliwców. Ogólna zasada jest prosta: jeśli Twój telefon otrzymał One UI 8.0, z bardzo dużym prawdopodobieństwem dostanie też wersję 8.5.

Seria Galaxy S

Tutaj nie ma niespodzianek – cała elita jest na pokładzie.

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE oraz nowy S25 Edge (otrzymają aktualizację jako pierwsi).

Seria Galaxy S24 (w tym model FE).

Seria Galaxy S23 (również model FE).

Seria Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra.

Galaxy S21 FE.

Seria Galaxy Z

Samsung stawia na innowacje, więc nowa nakładka jest tu priorytetem.

Galaxy Z TriFold oraz Z Fold Special Edition.

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 oraz budżetowy Z Flip 7 FE.

Modele Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz Z Fold 5 i Z Flip 5.

Z Fold 4 i Z Flip 4.

Seria Galaxy Tab

Tablety stają się prawdziwymi narzędziami pracy dzięki nowym funkcjom udostępniania plików.

Galaxy Tab S11, S10 (wszystkie warianty od Lite po Ultra) oraz seria S9 i S8.

Galaxy Tab S6 Lite (2024), Tab A11 i A11+, Tab A9/A9+ oraz pancerne Tab Active 5.

Serie Galaxy A, M oraz F

To tutaj widać największą zmianę – Samsung udostępnia One UI 8.5 masowo dla tańszych modeli.

Galaxy A73, A56, A55, A54, A53.

Galaxy A36, A35, A34, A33.

Galaxy A26, A25, A24.

Budżetowe serie A17, A16, A15 oraz najtańsze A07 i A06.

Szeroka gama modeli z serii M (od M56 po M06) oraz F (od F56 po F06).

Co nowego w One UI 8.5? Wizualna rewolucja i “Now Nudge”

One UI 8.5, choć nadal bazuje na Androidzie 16, korzysta z nowszej bazy QPR2 od Google, co pozwala na wprowadzenie funkcji, których wcześniej brakowało. Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest nowy pasek kart (Floating Tab Bar). Tradycyjne, toporne menu na dole ekranu zastąpiono nowoczesnym, “pływającym” elementem w kształcie pigułki z efektem mrożonego szkła. Wygląda to lekko, nowocześnie i zdecydowanie lepiej pasuje do dzisiejszych standardów designu.

Czytaj też: OnePlus Watch 4 debiutuje z zaskoczenia. Tytan, Wear OS 6 i jasność, która oślepia

Dla fanów personalizacji Samsung przygotował całkowicie odświeżone Szybkie Ustawienia. Teraz możemy dowolnie zmieniać rozmiar przełączników, przesuwać suwaki i organizować panel według własnego uznania. Ikony systemowych aplikacji zyskały delikatny efekt 3D, a ekran blokady stał się inteligentny – teraz automatycznie przesuwa zegar i datę tak, aby nie zasłaniały twarzy osoby czy głównego obiektu na Twojej tapecie.

Czytaj też: Nowy król mobilnej fotografii? OPPO Find X9 Ultra debiutuje globalnie

W sferze AI pojawia się “Now Nudge”. To funkcja, która analizuje, co aktualnie robisz na ekranie i proaktywnie podpowiada kolejne kroki lub informacje (działa podobnie do Google Magic Cue). Ulepszono też Photo Assist – teraz możesz bawić się edycją obrazów AI bez konieczności zapisywania każdej wersji pośredniej, co oszczędza miejsce i czas. Na deser dostajemy Partial Screen Recording (nagrywanie tylko wybranego fragmentu ekranu) oraz Storage Share, który pozwala na błyskawiczny dostęp do plików z innych Twoich urządzeń Galaxy bez przesyłania ich przez chmurę.

Na razie Samsung nie ogłosił jeszcze daty rozpoczęcia wdrażania stabilnej wersji, ale cały proces powinien ruszyć już niedługo. Na pierwszy ogień pójdą zeszłoroczne składaki i seria Galaxy S25, a potem przyjdzie kolej na starsze modele.

Źródło: Gizmochina