Apple ma nowy sposób na subskrypcje. Zapłacisz mniej, ale kosztem wolności

Miesięczne raty za roczny spokój. Co tym razem wymyślił Apple?

Nowy pomysł giganta z Cupertino to po prostu miesięczne subskrypcje z 12-miesięcznym zobowiązaniem. Nie jest to oczywiście nowość na rynku, bo można się z tą opcją spotkać np. na siłowniach, ale do tej pory raczej w cyfrowym świecie niewielu to stosowało. Apple jednak nie boi się takich hybryd, celując w deweloperów aplikacji oraz milionów użytkowników iPhone’ów i Maców, którzy chcą korzystać z wersji „Pro” swoich ulubionych narzędzi taniej, ale nie mają ochoty na jednorazowy drenaż portfela.

W praktyce deweloperzy zyskują stabilność przychodów (wiedzą, że zostaniemy z nimi na rok), a my zyskujesz niższą cenę, typową dla planów rocznych, płacąc jedynie ułamek kwoty każdego miesiąca. Brzmi jak układ idealny, prawda? Diabeł, jak zawsze, tkwi w szczegółach, a dokładniej w tych, dotyczących anulowania usługi.

W tradycyjnym modelu miesięcznym rezygnujemy i zapominamy. Tutaj przycisk „anuluj” działa inaczej. Jeśli po trzech miesiącach stwierdzimy, że aplikacja do jogi czy montażu wideo nie jest dla nas, możemy zrezygnować z odnowienia subskrypcji na kolejny rok, ale wciąż musimy opłacić pozostałe dziewięć miesięcy bieżącego zobowiązania. To de facto umowa terminowa, z której wyjście przed czasem nie zwalnia z płatności – Apple po prostu nie nazywa tego w ten sposób.

Firma nie chce jednak kłopotów, a przede wszystkim ewentualnych oskarżeń o „ukryte koszty”, dlatego stawia na transparentność:

W ustawieniach swojego konta Apple dokładnie zobaczymy licznik: ile płatności już za nami, a ile jeszcze zostało do końca kontraktu.

Dostaniemy przypomnienia mailowe i powiadomienia push przed każdą płatnością, co ma zapobiec sytuacjom, w których „zapomnieliśmy, że w ogóle coś kupiliśmy”.

Wszystko będzie widoczne w jednym miejscu, bez konieczności szukania regulaminów na stronach deweloperów.

Nowy system ruszy pełną parą w maju wraz z aktualizacją systemów do wersji 26.5 (choć wsparcie techniczne obejmuje już wersje 26.4). Co ciekawe, na start funkcja omija Stany Zjednoczone i Singapur – cała reszta świata, w tym Polska, staje się poligonem doświadczalnym dla tego modelu.

Czy polubimy „raty” na aplikacje?

W Polsce, gdzie kultura subskrypcyjna jest już mocno zakorzeniona, ale jednocześnie jesteśmy narodem dość wrażliwym na punkcie stałych obciążeń finansowych, nowe rozwiązanie może wywołać mieszane uczucia. Z jednej strony, przyzwyczajeni do zakupów na raty (np. popularne systemy 0%), chętnie rozbijemy koszt drogiej subskrypcji profesjonalnego programu graficznego czy pakietu biurowego na mniejsze części.

Czytaj też: Australia idzie na wojnę o newsy. Google, Meta i TikTok pod ścianą

Z drugiej strony cenimy sobie elastyczność, a konieczność spłacania subskrypcji przez rok, nawet gdy z niej nie korzystamy, brzmi raczej jak cyfrowy cyrograf niż wolność. Kluczowa okaże się tutaj uczciwość deweloperów – jeśli różnica w cenie będzie wynosić zaledwie kilka złotych, mało kto zaryzykuje. Jeśli jednak zniżka będzie znacząca (np. 30-40%), model ten może stać się u nas hitem, zwłaszcza wśród studentów i młodych profesjonalistów.

Czytaj też: WhatsApp buduje własną chmurę. Pożegnaj limity Dysku Google i iCloud

Mimo wszystko ciężko odmówić temu rozwiązaniu sensu. Największą siłą Apple’a są wierni klienci. Zwykle jest tak, że jeśli ktoś wchodzi w ekosystem giganta, raczej w nim pozostaje, sięgając nie tylko po sprzęty a Cupertino, ale też usługi. I dlatego ten nowy model może okazać się strzałem w dziesiątkę dla firmy i realną oszczędnością dla użytkowników, którzy wiedzą dokładnie, czego potrzebują na co dzień. Pod warunkiem, że będą oni czytać ze zrozumieniem. Istnieje spore ryzyko, że część osób, klikając „potwierdź”, nie zrozumie, że właśnie zaciąga roczne zobowiązanie finansowe, a nie tylko kupuje dostęp na 30 dni. Apple zrobił wiele, by proces był jasny, ale ludzka natura i niechęć do czytania wszystkiego, na co się zgadzamy, często wygrywają z logiką.

Źródło: Apple