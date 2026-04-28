Cannondale zrobił aluminiową wyścigówkę. Rower CAAD14 to policzek dla taniego karbonu

Model CAAD14 to w pewnym sensie następca doskonale nam znanego CAAD13, który został zbudowany z aluminium, ale na modłę typowych modeli aero z włókna węglowego. Dostał tym samym obniżone widełki tylnego trójkąta i bardziej “opływowe” linie, które miały kojarzyć się z rodziną SuperSix EVO. CAAD14 robi zwrot w drugą stronę, bo wraca do klasycznej sylwetki z dużymi, okrągłymi rurami i naciskiem na czysto “metalowe” wrażenie z jazdy, zamiast na udawanie czegoś, czym aluminium nie jest. Jest to o tyle ważne, że taka decyzja wprost wyjaśnia, że aluminium nie wygra dziś z włóknem węglowym ani w wyścigu na najniższą masę, ani w konkursie na najbardziej dopieszczone profile aero.

Waga CAAD14, czyli jak liczby mówią o priorytetach

Najprościej byłoby zacząć od tabelki z gramami i od razu wydać wyrok: “lżej” albo “ciężej”. CAAD14 prosi się jednak o inne czytanie liczb, bo te liczby nie próbują udawać, że walczą o rekord. Cannondale podaje masę ramy w rozmiarze 56 cm jako 1410 gramów w wersji malowanej i 1280 gramów w surowym wykończeniu. Do kompletu dochodzi widelec z włókna węglowego o masie 397 gramów, więc sama rama oscyluje między 1,41 kg a 1,28 kg, a widelec to kolejne 0,397 kg dorzucone do “kręgosłupa” roweru.

Najciekawsze jest to, że Cannondale nawet nie udaje, że CAAD14 ma być lżejszy od poprzednika. Przy premierze CAAD13 pojawiała się masa ramy na poziomie 1182 gramów, a więc wyraźnie niżej niż dziś. W innym segmencie byłaby to wada, którą producent próbowałby zamieść pod dywan, ale tutaj widać zmianę myślenia: priorytetem nie jest walka o każdy gram, tylko powrót do klasycznych proporcji rur, do określonego charakteru prowadzenia i dopięcie całości pod standardy, które w 2026 roku są już codziennością. To nie jest przypadkowe “przytycie”, tylko koszt wejścia w projekt, który świadomie odcina się od manier włókna węglowego i sylwetek aero. Kompletne rowery takie jak CAAD14 2 czy CAAD14 1 ważą odpowiednio 8,89 i 7,98 kilogramów.

Nowoczesność bez pułapek serwisowych, a do tego 32-mm dla opon

Wystarczy spojrzeć na przód, żeby zrozumieć, że CAAD14 nie jest retro-zabawką. Rower dostaje pełne prowadzenie przewodów wewnątrz, a Cannondale wykorzystuje system Delta Steerer, który pozwala poprowadzić okablowanie schludnie przez okolice sterów. Jednocześnie producent robi kilka ruchów, które brzmią jak odpowiedź na lata narzekań warsztatów i użytkowników. Zamiast press-fit wraca suport BSA 68 mm na gwint, co stanowi rozwiązanie mniej efektowne, ale zwykle bardziej przewidywalne w serwisie. Zwłaszcza gdy rower ma jeździć kilka sezonów, a nie tylko dobrze wyglądać na zdjęciach. Do tego dochodzi zgodność z UDH, czyli w praktyce łatwiejsza wymienność haka i większa szansa na spokojniejsze życie przy kolejnych generacjach osprzętu i wreszcie klasyczna sztyca 27,2 mm.

CAAD14 mieści opony o szerokości do 32 mm i to jest zmiana o ciężarze gatunkowym większym niż sama dyskusja o gramach. Jeszcze kilka generacji temu w tej klasie rowerów węższe opony były czymś oczywistym, ale rynek przesunął tę granicę, zwracając uwagę na komfort, trakcję na gorszym asfalcie i pewność prowadzenia, które stały się argumentem równie praktycznym jak aerodynamika. Czy jednak to nie wada nowego modelu? Problem siedzi w tym, że CAAD ma już swoją tożsamość. Ten rower zawsze kojarzył się z żywą, szybką reakcją przodu i pewną “nerwowością” w dobrym sensie, bo z wrażeniem, że wystarczy minimalny impuls, aby rower rwał się do przodu. Większa opona potrafi to zmienić, bo inaczej pracuje i inaczej tłumi.

CAAD14 to tani klasyk, czy aluminiowy luksus?

CAAD14 jest dostępny w trzech wydaniach, których cena wynosi 2499 (Caad14 3), 3999 (Caad14 2) i 7499 dolarów (Caad14 1 RAW), a poza tym chętni mogą wydać 1799 dolarów za sam frameset. W bezpośrednim przeliczeniu mowa więc o odpowiednio 9130, 14610, 27400 i 9130 złotych, ale trzy grosze dorzuci do tego marża, import oraz podatek, więc flagowy CAAD 14 1 Raw w polskich warunkach na pewno przebije poziom 30000 zł. Swoją drogą, Cannondale pokazuje go jak manifest nowego modelu, bo upchnęło w nim napęd SRAM Force AXS XPLR 1×13, jednoczęściowy kokpit SystemBar R-One i karbonowe koła Reserve 57|64, a do tego ograniczyło jego dostępnośc do 300 egzemplarzy.

Źródła: Velo, Cannondale – CAAD14, BikeRadar