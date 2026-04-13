Dogonić legendę. Chiński humanoid od Unitree biega niemal tak szybko jak Usain Bolt

Najnowsze nagranie jest tego dowodem. Widzimy na nim robota, który podczas testów na bieżni lekkoatletycznej osiągnął zawrotną prędkość sprintu wynoszącą 10 metrów na sekundę. Na tym oczywiście nie koniec, bo cel firma ma ambitny – pobić rekord ustanowiony przez Usaina Bolta.

Unitree H1 – technologia na sterydach

Osiągnięcie prędkości 10 m/s (co przekłada się na około 36 km/h) to wynik, który oszałamia i niebezpiecznie zbliża maszynę do rekordu świata, który Usain Bolt ustanowił w 2009 roku – 100 metrów w 9,58 s ze średnią pęskością 10,44 metrów na sekundę. Robot Unitree jest więc o krok od dorównania legendzie. Co ciekawe, urządzenie pomiarowe na bieżni wskazało w pewnym momencie nawet 10,1 m/s, choć firma zachowuje chłodną głowę i zaznacza, że mogło dojść do drobnego błędu pomiarowego.

Żeby jeszcze lepiej uzmysłowić Wam skalę postępu w tej dziedzinie – zaledwie rok temu rekord świata dla pełnowymiarowych humanoidów wynosił skromne 3,3 m/s. Skok wydajności, jakiego dokonało Unitree w ciągu kilkunastu miesięcy, jest po prostu bezprecedensowy. Firma zdetronizowała słynnego Atlasa od Boston Dynamics, który poruszał się z prędkością około 2,5 m/s. Ale plany firmy są jeszcze większe, bo zgodnie z zapowiedziami, jeszcze w tym roku zobaczymy, jak ich maszyny złamią barierę 10 sekund w biegu na 100 metrów.

Unitree nie jest jednak jedyną firmą, która chce uczynić ze swoich robotów prawdziwych sprinterów. Rywalizacja w Chinach przypomina prawdziwe igrzyska olimpijskie dla maszyn. Podczas World Humanoid Robot Games 2025, model Tien Kung Ultra wygrał bieg na 100 metrów z czasem 21,50 sekundy, a w kwietniu zeszłego roku ten sam robot ukończył pierwszy na świecie półmaraton dla humanoidów w czasie 2 godzin i 40 minut. Z kolei w lutym tego roku firma MirrorMe zaprezentowała model Bolt, który przy wzroście 175 cm również potrafi rozpędzić się do 10 m/s.

Na tym nie koniec, bo już 19 kwietnia odbędzie się druga edycja Humanoid Robot Half Marathon w Pekinie, gdzie ponad 70 zespołów przeprowadzało nocne testy na torach w strefie technologicznej. Eksperci przewidują, że masowy start kilkudziesięciu robotów biegających ramię w ramię będzie widokiem, który na stałe zmieni nasze postrzeganie robotyki.

Źródło: Unitree