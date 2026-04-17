Pod wodą może leżeć nowy skarb Azji. Chiny właśnie pokazały swoją mapę

Konflikty o przemysł przyszłości nie muszą zaczynać się w hutach, fabrykach akumulatorów czy przy stołach negocjacyjnych. Coraz częściej ich początek leży dużo głębiej, bo tam, gdzie zaczyna się walka o pierwiastki potrzebne do produkcji silników elektrycznych, turbin wiatrowych, elektroniki, systemów medycznych i sprzętu wojskowego. Metale ziem rzadkich od dawna nie są już jedynie ciekawostką, bo w ostatnich latach stały się jednym z fundamentów nowoczesnej gospodarki. Co więc wspólnego mają z nimi Chiny oraz wykonywane przez nie mapowanie dna morskiego?

Chiny nie chcą już zgadywać, co leży pod dnem

Chiński resort zasobów naturalnych opublikował właśnie pierwszy tak szczegółowy atlas geochemiczny osadów dennych dla wschodnich akwenów kraju. To efekt prawie dwóch dekad badań obejmujących Morze Żółte i Morze Wschodniochińskie. W praktyce mowa o opracowaniu opartym na ponad 20000 punktów obserwacyjnych, które pokazuje rozmieszczenie, koncentrację i wzorce występowania dziesiątek pierwiastków, a w tym metali ziem rzadkich, żelaza, manganu i miedzi. Chińskie media określiły ten dokument mianem “mapy nawigacyjnej” dla rozwoju i ochrony obszarów morskich.

Oczywiście Chiny nie odkryły dopiero teraz, że na dnie morskim mogą leżeć cenne zasoby. Kraj przestał jednak działać po omacku, bo taka mapa pozwala ograniczyć “ślepe” poszukiwania i szybciej wskazywać zarówno obiecujące obszary surowcowe, jak i strefy wrażliwe ekologicznie. Innymi słowy, mapa ma służyć jednocześnie eksploatacji i zarządzaniu ryzykiem środowiskowym. Brzmi to rozsądnie, ale trzeba pamiętać, że obejmuje także Morze Wschodniochińskie, czyli akwen powiązany z długoletnim sporem Chin i Japonii o bezludne wyspy Senkaku, a tu geologia bardzo łatwo styka się z polityką

Wyspy Senkaku

Japonia nie stoi z boku w wyścigu o podmorskie skarby

Publikacja chińskiej mapy zbiegła się z momentem, w którym Japonia również mocniej schodzi pod wodę po własne zasoby. Na początku lutego 2026 roku Japończycy poinformowali o pierwszym udanym wydobyciu błota bogatego w metale ziem rzadkich z głębokości około 6000 metrów w rejonie Minamitori, około 1900 kilometrów na południowy wschód od Tokio. Była to pierwsza na świecie ciągła operacja podnoszenia takiego materiału z takiej głębokości na statek badawczy.

W próbkach miały z kolei znajdować się między innymi dysproz i neodym, które są potrzebne w magnesach silników elektrycznych, a także gadolin i terb wykorzystywane w bardziej zaawansowanych technologiach. Jeśli po analizie nie pojawią się żadne poważne problemy, Japonia chce przejść do pełnej próby wydobywczej w lutym 2027 roku. Oczywiście jednak między testowym pobraniem materiału z dna a zbudowaniem stabilnego, opłacalnego i politycznie bezpiecznego łańcucha dostaw jest ogromna przepaść. Sam fakt, że coś zalega na głębokości kilku kilometrów, nie oznacza jeszcze, że da się to wydobywać tanio, szybko i bez szkód ubocznych.

Nowa mapa to nie tylko geologia

Oficjalnie nowa chińska “mapa podwodnych skarbów” ma wspierać rozwój i ochronę obszarów morskich. Oczywiście jest to prawda, ale jednocześnie taki zasób danych zwiększa zdolność państwa do planowania inwestycji, wyznaczania stref ochronnych i wzmacniania swojej obecności administracyjnej tam, gdzie przebiegają wrażliwe granice interesów. Nie jest to dowód na plan natychmiastowego wydobycia ani na militarny charakter samego dokumentu, a raczej sygnał, że w nowoczesnej polityce morskiej nauka, administracja, przemysł i bezpieczeństwo coraz częściej korzystają z tych samych danych.

Reuters opisywał zresztą niedawno dużo szerszą kampanię chińskiego mapowania dna oceanicznego w rejonach Pacyfiku, Oceanu Indyjskiego i Arktyki. Według ekspertów cytowanych przez agencję zebrane dane mają zastosowania nie tylko cywilne, ale także przy operacjach okrętów podwodnych, rozstawianiu sensorów i rozpoznaniu podmorskiego środowiska. Nie oznacza to automatycznie, że atlas Morza Wschodniochińskiego powstał dla wojska. Pokazuje jednak coś istotnego, bo to, że dane coraz częściej same stają się zasobem strategicznym.

Źródła: SCMP, Reuters#1, Reuters#2