Amerykański kolos na łopatkach? Chiny szykują Y-30 jako konkurencję dla Super Herkulesa

Myśliwce stealth, pociski hipersoniczne roje dronów i wszelkie maszyny, które na zdjęciach wyglądają jak zapowiedź następnej epoki, to zawsze łatwe do sprzedania sprzęty wojskowe. Jednocześnie znacznie rzadziej nasza uwaga ląduje na konstrukcjach mniej efektownych, choć w praktyce nie mniej ważne. Mowa o takich maszynach, które wręcz decydują o tym, czy żołnierze, amunicja, pojazdy i zaopatrzenie znajdą się tam, gdzie trzeba, zanim sytuacja na froncie zdąży się zmienić. Dlatego też nowy chiński samolot transportowy Y-30 przykuł moją uwagę, bo pokazuje, że Chiny nie patrzą już wyłącznie na prestiż dużych platform pokroju ciężkich maszyn strategicznych, ale schodzi też poziom niżej – tam, gdzie rozgrywa się brudna, cicha i absolutnie kluczowa praca wojskowej logistyki.

Chiny mówią głośno o konkurencji dla C-130J, ale liczby nadal milczą

Według informacji ujawnionych w kwietniu 2026 roku, Y-30 ma być nowym średnim samolotem transportowym z napędem turbośmigłowym, którego rozwojem zajmuje się firma Shaanxi Aircraft Industry Corporation działająca w ramach AVIC. Chińskie źródła przypisały mu przewagę nad C-130J w takich obszarach jak moc napędu, ładowność, konstrukcja, materiały, awionika i oprogramowanie sterowania lotem, przy jednoczesnym przyznaniu, że zasięg operacyjny ma być nieco słabszy.

Maszyna miała też odbyć pierwszy lot testowy w grudniu 2025 roku, ale pomimo tego pozostaje prototypem bez ujawnionego harmonogramu produkcji seryjnej, bez potwierdzonej liczby zamówień i bez wskazanej daty wejścia do służby. Tutaj własnie zaczyna się najważniejszy problem całej historii. Chiny rzuciły w stronę C-130J bardzo odważne porównanie, ale nie dołożyły do niego tego, co w lotnictwie wojskowym ma największe znaczenie, czyli twardych parametrów. Nie podali oficjalnie masy użytecznej, zasięgu z konkretnym obciążeniem, długości startu i lądowania, wymiarów ładowni, modelu silników ani danych o zużyciu paliwa. Bez takich informacji nie da się uczciwie stwierdzić, czy Y-30 rzeczywiście ma szansę przebić amerykańską konstrukcję, czy tylko wpisuje się w ambitną narrację.

Samolot C-130J ewidentnie nie jest łatwym celem

Ewidentnie nie jest przypadkiem, że chińskie media porównały Y-30 właśnie do Super Herculesa, bo C-130J to nie tylko kolejna wersja starego samolotu. Jest to bardzo dojrzała platforma, która przez lata obrosła doświadczeniem, odmianami zadaniowymi i szerokim zapleczem użytkowników (znajduje się u 26 operatorów w 22 państwach). Wydłużony względem oryginału C-130J-30 ma maksymalną ładowność około 21,2 tony, a maksymalna masa startowa całej konstrukcji sięga około 74,4 tony. W materiałach producenta znajdziemy też informację o zasięgu rzędu 4000 kilometrów przy ładunku 18,1 tony. Oczywiście nie są to parametry specjalnie spektakularne na tle wielkich transportowców strategicznych, ale są wystarczające, żeby przerzucać cięższy sprzęt, a jednocześnie nadal użyteczne w zadaniach taktycznych.

Gdyby tego było mało, Super Hercules dawno wyszedł poza zwykły transport i funkcjonuje także w wersjach tankowania w powietrzu oraz wsparcia operacji specjalnych, co tylko wzmacnia jego pozycję jako samolotu uniwersalnego, a nie jednowymiarowej platformy cargo. Warto też pamiętać, że C-130J nie jest świeżym eksperymentem, bo model ten oblatano w 1996 roku, a pierwsza jednostka otrzymała go w 1999 roku, co oznacza niemal trzy dekady dojrzewania konstrukcji, procedur, obsługi i zaufania użytkowników. Dlatego porównywanie go z Y-30 wymaga ostrożności. Nawet jeśli obie maszyny na papierze trafią w podobny segment, dojrzałość operacyjna nadal będzie po stronie Amerykanów.

Y-30 to element większej chińskiej układanki

W ostatnich miesiącach wokół Chin przewija się coraz więcej informacji o lotniczej logistyce rozumianej szerzej niż klasyczne, załogowe samoloty transportowe. Mowa choćby o testach bezzałogowego transportowca CY-8, który ma obsługiwać misje tam, gdzie wielkie maszyny są niepraktyczne czy o pierwszym locie ciężkiego drona Tianma-1000. Te projekty nie konkurują bezpośrednio z Y-30, ale dobrze pokazują kierunek myślenia – zamiast jednej wielkiej odpowiedzi powstaje cały zestaw narzędzi do różnych klas ładunku, dystansu i ryzyka. Ma to sens, bo coraz częściej liczy się nie tylko to, ile dana maszyna uniesie, ale też jak tanio można ją uruchomić, jak szybko postawić na nogi po locie i jak bardzo ogranicza ryzyko dla załogi

Czy Y-30 naprawdę zagrozi amerykańskiej legendzie?

Tak, Y-30 może zagrozić C-130J w tym sensie, że Chiny najwyraźniej chcą mieć własny samolot średniego transportu o podobnym znaczeniu strategiczno-taktycznym. Jednak nie, Y-30 nie zagrozi mu jeszcze w sensie potwierdzonych możliwości, bo do tego potrzeba jawnych danych, dalszych testów, wejścia do służby, wariantów specjalistycznych i lat eksploatacji. Na razie Chińczycy pokazali przede wszystkim kierunek i ambicję.

Źródła: Lockheed Martin, SCMP, Army Recognition