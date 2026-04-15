Naukowcy drukują neurony. Te komunikują się z mózgiem w genialnym eksperymencie

Jak uczeni łączą świat biologii ze światem technologii?

Badacze stworzyli elastyczne, drukowane układy elektroniczne zdolne do generowania sygnałów elektrycznych o parametrach niemal identycznych jak te, które występują w naturalnych neuronach. Niebanalne znaczenie ma tutaj fakt, iż urządzenia działają w tym samym zakresie napięć co komórki nerwowe. Dzięki temu mogą porozumiewać się z biologicznymi neuronami bez zakłócania ich pracy.

Eksperymenty przeprowadzono na fragmentach tkanki mózgowej myszy. Wyniki okazały się niezwykle obiecujące, wszak sztuczne neurony były w stanie skutecznie wywoływać odpowiedzi w żywych komórkach nerwowych. Oznacza to, że komunikacja między systemem elektronicznym a biologicznym nie tylko jest możliwa, ale może przebiegać w sposób stabilny i kontrolowany.

Co istotne, nowe rozwiązanie różni się od wcześniejszych prób integracji elektroniki z układem nerwowym. Tradycyjne implanty często wymagają sztywnych materiałów i stosunkowo wysokich napięć, co może prowadzić do uszkodzeń tkanek lub zakłóceń sygnałów. Tymczasem opracowane neurony są miękkie, tanie w produkcji i znacznie bardziej kompatybilne z delikatnym środowiskiem mózgu. Ich “cicha” praca, czyli brak nadmiernych zakłóceń elektrycznych, jest jednym z kluczowych elementów sukcesu tego projektu.

Drukowanie neuronów to wizja już nie tylko z filmów

Zaimplementowana technologia toruje drogę do stworzenia zaawansowanych interfejsów mózg-komputer, które mogłyby w przyszłości pomagać osobom z uszkodzeniami neurologicznymi, chorobami neurodegeneracyjnymi czy paraliżem. Możliwe staje się nie tylko odczytywanie sygnałów z mózgu, lecz również ich precyzyjne modulowanie, na przykład w celu przywracania utraconych funkcji lub wspomagania procesów poznawczych.

Potencjalne zastosowania sięgają rzecz jasna poza medycynę. Sztuczne neurony mogą stać się fundamentem nowej generacji systemów obliczeniowych inspirowanych biologicznym mózgiem. Dzięki zdolności do pracy w sposób analogiczny do prawdziwych komórek nerwowych, takie układy mogą w przyszłości umożliwić budowę bardziej energooszczędnych i adaptacyjnych form sztucznej inteligencji.

Naukowcy podkreślają, że choć wyniki są przełomowe, technologia wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Kolejnym krokiem będą bardziej złożone testy, w tym próby integracji większych sieci sztucznych neuronów z żywymi układami nerwowymi oraz sprawdzenie ich działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Jedno jest jednak pewne: granica między biologią a technologią zaczyna się zacierać.

Źródło: Eureka Alert, Nature Nanotechnology