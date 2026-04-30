MagniX ma odciąć najważniejsze samoloty od benzyny, ale MagniAIR będzie dopiero początkiem

W lotnictwie elektrycznym wielkich obietnic i równie wielkich porażek rynkowych widzieliśmy już sporo. Trudno się temu dziwić, bo każdy, kto choć trochę interesuje się fizyką transportu, doskonale wie, że elektryfikacja samolotów to nie przelewki. Masa akumulatorów, niewystarczający zasięg, certyfikacje i odpowiedzialność za bezpieczeństwo, to coś, co wstrzymuje rozwój tego sektora od lat. Nawet pomimo tego, że samolot bez spalin, z prostszym napędem i niższymi kosztami obsługi brzmi jak coś, czego branża powinna chcieć natychmiast. Co więc tak wyjątkowego drzemie w silniku MagniAIR?

MagniAIR waży 55 kg i celuje w klasę klasycznych silników tłokowych

Widać, że amerykańska firma MagniX uderza w znacznie bardziej przyziemny, ale potencjalnie ważniejszy segment, bo lotnictwo ogólne, szkolenie pilotów, loty rekreacyjne, lekkie konstrukcje, a nawet późniejsze zastosowania w eVTOL. Kluczem do podbicia tych sektorów ma być MagniAIR, a więc chłodzony powietrzem silnik elektryczny, który został stworzony specjalnie z myślą o małych samolotach lotnictwa ogólnego.

MagniAIR waży 55 kg, osiąga do 175 kW mocy, czyli po przeliczeniu około 238 KM i została zaprojektowana jako zamiennik dla zastosowań, w których dziś pracują silniki tłokowe o mocy z zakresu 120-175 kW (163-238 KM), a więc klasę bardzo dobrze znaną ze świata samolotów szkolnych, rekreacyjnych i lekkich modeli do użytku prywatnego. Co ciekawe, nie jest to tylko płonna zapowiedź, o której szybko zapomnimy, bo MagniX planuje udostępnić silnik do zakupu w 2027 roku, a wcześniej chce zintegrować go z pełnym elektrycznym układem napędowym w samolocie Van’s RV-10. Pierwszy lot tak zmodyfikowanej maszyny został zaplanowany jeszcze na 2026 rok.

Stosunek mocy do masy tej jednostki wynosi około 3,18 kW/kg, a samo chłodzenie powietrzem sugeruje prostszą integrację niż w przypadku układów wymagających bardziej rozbudowanego obiegu cieczy. W lotnictwie nie jest to jednak magiczne uproszczenie, bo temperatura podczas wznoszenia, praca przy niskich prędkościach i niezawodność całego układu nadal pozostają krytyczne. Elektryczny silnik może być mechanicznie prostszy od jednostki spalinowej, ale nie oznacza to automatycznie prostego samolotu.

Samolot Van’s RV-10

Istotny jest także sam wybór wspomnianego demonstratora. Van’s RV-10 to czteromiejscowy samolot, który w typowej konfiguracji pracuje z silnikami o mocy 235-260 KM, a więc zbliża się do górnego zakresu, w który celuje MagniAIR. W typowej konfiguracji jego masa własna zamyka się w zakresie około 689-739 kg, a maksymalna masa startowa dobija do około 1225 kg. Nie jest to więc kolos, ale i tak będzie stanowił ciekawy przykład zastosowania silnika od MagniX w praktyce. Zwłaszcza że przecież sam silnik elektryczny jest tylko jednym elementem całego układu, a MagniAIR ma działać jako część pełnego kompleksu, obejmującego elektronikę mocy oraz pakiety akumulatorów Samson. Dopiero całość przesądzi o tym, czy taki samolot będzie miał wystarczający czas lotu, sensowną rezerwę energii, rozsądną masę, dobrą trwałość i przewidywalne koszty w całym cyklu życia.

Dlaczego szkolenie pilotów jest ciekawe dla takiego elektrycznego napędu?

Elektryczny napęd w samolocie szkoleniowym ma znacznie więcej sensu niż w samolocie, który ma pokonywać długie trasy z dużą rezerwą energii. Szkolenie często składa się z krótszych lotów, powtarzalnych profili, startów, lądowań, kręgów nadlotniskowych i powrotów do tej samej bazy. Tego typu rytm lepiej pasuje do ładowania między sesjami niż dalekie przeloty, gdzie każdy dodatkowy kilogram akumulatora boli podwójnie. Do tego dochodzi ekonomia. Szkoły lotnicze korzystają często z konstrukcji wywodzących się z poprzednich dekad, a każda godzina pracy silnika oznacza paliwo, przeglądy, części eksploatacyjne i czas mechaników.

MagniAIR wchodzi tym samym w niszę, gdzie obietnica niższych kosztów jest wręcz zbawieniem. Mniej elementów ruchomych, brak klasycznego paliwa lotniczego, prostszy serwis i niższy hałas mogą faktycznie poprawić rachunek godzinowy. Oczywiście dopiero wtedy, gdy cena całego układu napędowego, akumulatorów, infrastruktury ładowania i ubezpieczenia nie zje tej przewagi.

Jest jeszcze jedna kwestia – certyfikacja. W Stanach Zjednoczonych MagniX ma już doświadczenie z większymi jednostkami Magni350 i Magni650, ale pełna certyfikacja silników elektrycznych wciąż jest procesem znacznie mniej utartym niż w przypadku klasycznych jednostek lotniczych. FAA wydała wcześniej specjalne warunki dla silników Magni350 i Magni650, ale nie przyznała im jeszcze pełnej certyfikacji Part 33. Reguła MOSAIC, czyli Modernization of Special Airworthiness Certification, może jednak pomóc lekkim konstrukcjom. FAA opublikowała ją 24 lipca 2025 roku, a wśród jej celów znalazło się dopuszczenie nowych typów napędu w kategorii lekkich statków sportowych, wliczając w to silniki elektryczne.

Co ciekawe, Europa ma na tym polu pewną przewagę czasową. EASA już w 2020 roku certyfikowała Pipistrel Velis Electro jako w pełni elektryczny samolot w kategorii CS-LSA, a w 2025 roku przyznała certyfikat dla elektrycznego silnika Safran ENGINeUS 100B1. EASA sama podkreślała, że takie napędy nie mieściły się wygodnie w starych zasadach pisanych pod silniki spalinowe, więc potrzebne były osobne warunki certyfikacyjne dla układów elektrycznych i hybrydowych.

Źródła: MagniX, EASA, Flying MAG, Administracja Lotnictwa Federalnego