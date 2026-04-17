Facebook podpowie, które z naszych zdjęć powinniśmy opublikować. Dasz mu dostęp do swojej galerii?

Facebook chce ożywić Twoją galerię zdjęć

Większość z nas ma ten sam problem: nasze smartfony pękają w szwach od tysięcy zdjęć, które robimy „na zapas”. Wśród nich kryją się perełki z wakacji, uśmiechy bliskich czy piękne widoki, ale zazwyczaj lądują one w cyfrowym niebycie, przysypane zrzutami ekranu, zdjęciami paragonów i przypadkowymi ujęciami podłogi. Meta postanowiła rzucić wyzwanie tej stagnacji. Dlatego właśnie Facebook w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii zyskują nową funkcję sugestii z rolki aparatu. Ma ona sprawić, że dzielenie się wspomnieniami stanie się banalnie proste, a my przestaniemy się zastanawiać, czy dane zdjęcie w ogóle nadaje się do publikacji.

Mechanizm działania tej nowości opiera się na inteligentnej analizie zawartości pamięci Twojego smartfona. Aplikacja nie tylko „przegląda” pliki, ale stara się wyodrębnić te, które niosą ze sobą jakąś wartość emocjonalną lub estetyczną. System uczy się odróżniać ważne wydarzenia od śmieciowych grafik. Zamiast zmuszać Cię do ręcznego przeszukiwania galerii, Facebook sam zasugeruje gotowe materiały.

System automatycznie połączy kilka zdjęć z tego samego dnia lub wydarzenia w jedną, estetyczną grafikę. Z kolei krótkie nagrania mogą zostać wzbogacone o przejścia lub muzykę, tworząc gotowe do publikacji klipy. Sugestie będą pojawiać się w sekcjach Relacje, Aktualności oraz Wspomnienia. Co jednak najważniejsze – dopóki sam nie klikniesz „udostępnij”, nikt poza Tobą ich nie zobaczy.

Meta argumentuje, że wielu użytkowników nie publikuje treści, bo albo nie mają czasu na ich edycję, albo wydaje im się, że ich zdjęcia są zbyt zwyczajne. Nowa funkcja ma zdjąć z nas ten ciężar decyzyjny i udowodnić, że każda chwila warta zapamiętania może wyglądać profesjonalnie dzięki drobnej pomocy algorytmów. Co prawda firma zapewne zapomina, że są też osoby, które zwyczajnie nie chcą się wszystkim dzielić w sieci, ale cóż, takie podejście jest dla firmy dość typowe.

Prywatność przede wszystkim

Kiedy mówimy o dawaniu AI dostępu do naszej galerii, nie da się nie wspomnieć o kwestiach prywatności. Po pierwsze, wspomniana nowość jest opcjonalna. Oznacza to, że nie zostanie ona włączona automatycznie – to Ty musisz świadomie wyrazić zgodę na to, by algorytmy Facebooka „zaglądały” do Twojej galerii. Jeśli obawiasz się o bezpieczeństwo, gigant przygotował zestaw gwarancji, które mają uspokoić europejskich użytkowników.

Przede wszystkim, zdjęcia i filmy z Twojej rolki aparatu nie będą wykorzystywane do targetowania reklam. Meta obiecuje również, że Twoje prywatne zbiory nie posłużą do trenowania modeli sztucznej inteligencji (Meta AI), chyba że zdecydujesz się na ich publiczne udostępnienie lub bezpośrednią interakcję z funkcjami AI. Cały proces selekcji odbywa się lokalnie lub w bezpiecznym środowisku, a propozycje pozostają prywatne do momentu Twojej ostatecznej decyzji. Możesz też w każdej chwili zmienić zdanie i wyłączyć tę funkcję w ustawieniach aplikacji, co daje pełną kontrolę nad cyfrową prywatnością.

Oczywiście, to nie tak, że Meta te wszystkie gwarancje daje z dobrego serca. Są one wynikiem rygorystycznych przepisów unijnych, które zmuszają gigantów technologicznych do większej transparentności. Jednak dzięki temu możemy cieszyć się nowinkami, mając jednocześnie pewność, że ich galeria zdjęć nie stanie się bez ich wiedzy paliwem dla machiny marketingowej Marka Zuckerberga.

Źródło: Meta