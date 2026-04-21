Firefox 150 już dostępny. Nowa aktualizacja przynosi szereg świetnych usprawnień

Widok podzielony i PDF-y. Firefox 150 kładzie kres chaosowi w kartach

Największą gwiazdą wydania 150.0 jest odświeżony tryb Split View. Mozilla zrozumiała, że samo dzielenie ekranu to za mało – liczy się wygoda zarządzania treścią. Teraz wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolny link i wybrać opcję Otwórz link w widoku podzielonym, aby natychmiast zobaczyć nową stronę obok tej aktualnie przeglądanej. To zbawienie dla osób porównujących ceny produktów czy czytających źródła do artykułu. Co więcej, dodano funkcję wyszukiwania wśród otwartych kart podczas tworzenia widoku dzielonego oraz opcję Odwróć karty, która błyskawicznie zamienia strony miejscami.

Równie duży progres widać we wbudowanym edytorze PDF. Do tej pory Firefox pozwalał głównie na podpisywanie i proste adnotacje. Od wersji 150 użytkownicy mogą bezpośrednio w przeglądarce:

Zmieniać kolejność stron w dokumencie;

Kopiować i wklejać konkretne strony;

Usuwać niepotrzebne fragmenty;

Eksportować wybrane strony do nowych plików.

To ogromne ułatwienie – teraz, aby uporządkować skany dokumentów czy wyciąć jedną stronę z długiego raportu, nie musimy już przesyłać poufnych danych do zewnętrznych konwerterów online.

Co jeszcze się zmieniło?

Firefox 150 to także mocny akcent na bezpieczeństwo lokalne. Mozilla rozszerza restrykcje dotyczące dostępu do sieci lokalnej na wszystkich użytkowników. Oznacza to, że strony internetowe będą musiały poprosić o wyraźną zgodę, zanim spróbują połączyć się z urządzeniami w Waszym domu (jak drukarka czy serwer NAS) lub aplikacjami działającymi na komputerze. Wcześniej funkcja ta była dostępna tylko w trybie rygorystycznym, teraz staje się standardem.

Dla osób pracujących z wieloma źródłami językowymi dodano szybki skrót do prywatnych tłumaczeń w czasie rzeczywistym. Wpisanie słowa “translate” w pasku adresu błyskawicznie przenosi nas do strony about:translations, gdzie proces tłumaczenia odbywa się lokalnie na urządzeniu, bez wysyłania tekstów na serwery korporacji.

Warto wspomnieć o kilku ważnych poprawkach dla użytkowników systemów Windows i Linux:

Windows 10 i 11: Nowy system zarządzania profilami oraz wbudowana funkcja tworzenia kopii zapasowej profilu do pliku są już dostępne dla wszystkich. Dodatkowo, użytkownicy instalujący Firefoksa przez Microsoft Store mogą w końcu korzystać z aplikacji webowych (PWA).

Linux: Dodano wsparcie dla systemowego wyboru emoji w GTK (skrót Ctrl+.) oraz wprowadzono oficjalny pakiet .rpm, co ułatwi życie użytkownikom Fedory, openSUSE czy Red Hata.

Zarządzanie kartami: Jeśli irytuje Was automatyczne tworzenie grup kart przez przeciąganie, Firefox 150 pozwala wyłączyć tę funkcję w ustawieniach, zostawiając jedynie opcję grupowania przez menu kontekstowe.

Aktualizacja powinna trafić do Waszych przeglądarek w ciągu najbliższych kilku godzin, a jeśli nie chcecie czekać, instalator jest już dostępny na serwerach FTP Mozilli.

Źródło: Mozilla