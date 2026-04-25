Wymyślili dla paneli słonecznych coś, czego nikt się nie spodziewał, a co daje ogromne oszczędności

W cieniu wielkiej historii z fotowoltaiką w roli głównej działa znacznie bardziej przyziemny przeciwnik – zwykły kurz. Właśnie on sprawia, że instalacja każdego kolejnego dnia zapewnia mniej energii, niż powinna. Problem ten rośnie wraz ze skalą farmy słonecznej, ale w tym wszystkim jest jeszcze drugi kłopot, bo tak się składa, że panele najczęściej trzeba czyścić tam, gdzie słońca jest dużo, a więc również tam, gdzie woda bywa zasobem po prostu cennym. Dlatego nowa praca opublikowana w Nature Sustainability jest tak ciekawa, bo zwraca uwagę na to, że nie trzeba uderzać w ten problem mocniej, a po prostu mądrzej.

Nie siła, lecz moment i energia uderzenia kluczem do efektywniejszego czyszczenia

Zespół z City University of Hong Kong i Imperial College London opracował system czyszczenia oparty na precyzyjnie kontrolowanych kroplach wody. Nowa metoda nie polega na zwykłym polaniu panelu wodą ani na użyciu mocniejszego strumienia. Jej podstawą są pojedyncze krople o precyzyjnie dobranej energii uderzenia.

Kiedy taka kropla trafia w powierzchnię modułu, najpierw gwałtownie rozpłaszcza się na boki. W tej fazie cienka warstwa cieczy wsuwa się pod drobiny kurzu i zaczyna osłabiać ich przyczepność do panelu. Chwilę później kropla zaczyna się cofać i właśnie ten moment okazuje się kluczowy. Ruch rozlewania oraz cofania wytwarza siły hydrodynamiczne, które nie tylko przesuwają pył po powierzchni, ale też pomagają go unieść i odciągnąć od szkła. Część drobnych ziaren dodatkowo łączy się wtedy w większe skupiska, dzięki czemu łatwiej je usunąć przy kolejnym ruchu cieczy.

Ten mechanizm działa także dla cięższych cząstek i to nawet o gęstości 6-10 razy większej niż gęstość wody. Same eksperymenty zostały przeprowadzone z wykorzystaniem piasku o różnych rozmiarach, aby zasymulować warunki pustynne. Właśnie dlatego autorzy tak mocno akcentują zastosowania na wielkich farmach w regionach suchych i półsuchych.

Kluczowe jest tutaj również odkrycie, że skuteczność czyszczenia nie rośnie liniowo wraz z energią kropli. Zbyt słabe uderzenie nie wystarczy, ale zbyt mocne też nie daje najlepszych rezultatów. Optimum pojawia się pośrodku, bo właśnie wtedy kropla najlepiej rozprowadza się po powierzchni, a następnie cofa, wytwarzając siły pomagające oderwać zanieczyszczenia. Brzmi to skromnie, ale nowa metoda pozwoliła osiągnąć 99,9% usuwania zanieczyszczeń przy zużyciu zaledwie 10% wody względem standardowych strumieni cieczy. Badacze podkreślają też, że mowa o ograniczeniu zużycia wody nawet 6-10 razy i o potencjale zmniejszenia globalnego zapotrzebowania na wodę do czyszczenia paneli o ponad 80%.

Odkrycie ważniejsze niż mogłoby się wydawać

Moment pojawienia się tej technologii nie jest przypadkowy, bo przecież przyrost mocy fotowoltaiki w 2025 roku przekroczył 600 GW, więc mówimy już nie o sektorze “rosnącym”, ale o infrastrukturze, która zaczyna tworzyć jeden z filarów światowej energetyki. Przy takiej skali nawet pozornie mały problem osadzającego się pyłu urasta do rangi kosztu systemowego. Jest to o tyle ważne, że nowsze przeglądy naukowe pokazują dość brutalny obraz sytuacji. Zabrudzenie paneli może obniżać sprawność o około 6-7% w ciągu miesięcy ekspozycji, a przy dłuższym zaniedbaniu lub trudniejszych warunkach środowiskowych straty bywają znacznie większe. Samo czyszczenie również nie jest darmowe, bo dotychczasowe praktyki zużywają ogromne ilości wody.

Ten nowy sposób czyszczenia paneli słonecznych bardzo dobrze łączy się z tematami, które już wcześniej pojawiały się przy okazji fotowoltaiki i powierzchni samoczyszczących. W tym samym krajobrazie mieszczą się choćby samoczyszczące się panele fotowoltaiczne, szkło odpychające brud polem elektrycznym, antypyłowe rozwiązania zwiększające trwałość modułów czy nawet temat tego, jak duże farmy słoneczne wpływają na lokalny mikroklimat i wilgotność gleby. Branża przestała patrzeć na panel jak na bierny kawałek szkła i coraz częściej myśli o nim jak o aktywnie projektowanej powierzchni.

Źródła: IEA, Nature