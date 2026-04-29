Test Fractal Design Pop 2 Vision RGB White TG Clear Tint. Pierwsza obudowa typu akwarium w ofercie producenta

Co otrzymujemy wraz z Fractal Design Pop 2 Vision RGB White TG Clear Tint?

W zestawie mamy:

instrukcję,

śrubki,

opaski zaciskowe.

Dodatki są takie same, jak w przypadku zwykłej obudowy. Plus należy się za srebrne śrubki, które przy białej obudowie powinny zawsze być dołączone. Brakuje mi jedynie przejściówki na 2x audio (obudowa ma jedno takie złącze). Instrukcja jest bardzo dobra i dokładnie wyjaśnia każdy aspekt montażu. Jeśli więc natraficie na jakiś problem, to warto do niej zajrzeć.

Wygląd zewnętrzny Fractal Design Pop 2 Vision RGB White TG Clear Tint

Wymiary obudowy to 434 x 297 x 441 mm, a waga wynosi 9,7 kg. Możecie w niej zamontować płyty główne ATX< micro ATX i mini ITX. Oprócz testowanej wersji będzie jeszcze model czarny i czarny bez podświetlenia.

Przedni panel to po prostu szkło hartowane. Jest ono mocowane na zatrzaski, więc w razie potrzeby naprawdę łatwo je zdemontujecie. Szkło po bokach ma miejsce na śrubki, więc w razie potrzeby zawsze możecie je przykręcić na stałe,

Na górze jest metalowy filtr przeciwkurzowy. Mocowany jest on na magnes, więc łatwo go zdejmiecie do czyszczenia. Po prawej stronie mamy złącza. Do dyspozycji mamy: 1x USB-C 5 Gbps, 1x USB 5 Gbps, 1x audio. USB-C i USB standardowe podłączane są jednym złączem USB 3.0 pod płytę, więc tutaj mamy jeden kabel mniej. Mimo wszystko szkoda, że nie ma jednak jeszcze jednego złącza USB. Audio jest jedno i tutaj przydałaby się dodana przejściówka na dwa. Na panelu mamy również przycisk włączający oraz dwa do sterowania podświetleniem. Złącze ARGB możecie podłączyć właśnie pod te przyciski albo pod płytę, więc zawsze macie wybór. Jeśli chcecie skorzystać z przycisków to kontroler zasilany jest ze złącza SATA.

Na górze jest miejsce na trzy wentylatory 120 mm lub dwa 140 mm. Nie ma ich fabrycznie zamontowanych, więc trzeba je dokupić – oczywiście o ile nie zamontujecie tam chłodnicy.

Lewy bok to szkło hartowany, prawy to blacha. Oba mocowane są na zatrzaski, które naprawdę słabo trzymają. Wystarczy je lekko dotknąć i puszczają, a raz mocniej położyłem obudowę, to blacha sama się otworzyła. Ale jest miejsce na śrubki, więc jeśli chcecie się zabezpieczyć, to możecie je wkręcić i nie będzie problemu z tym.

Na boku z blachą są dwie kratki wentylacyjne z otworami ja na górze – nie ma dodatkowych filtrów przeciwkurzowych. Z boku mamy fabrycznie zamontowane dwa wentylatory Aspect 12X Reverse RGB WH. Są to śmigła z odwróconymi łopatkami, przez co bardzo dobrze prezentują się w obudowie. Ich maksymalna prędkość wynosi 1650 RPM. Zasilanie odbywa się ze wtyczki 3-pin – szkoda, że nie ma PWM. Mamy też wtyczkę ARGB. Każde ze złączy ma końcówkę męską i żeńską, więc łatwo wszystko zepniecie. Wentylatory są zabudowane i kompletnie nie widać ich okablowania. Są one również ustawione pod małym kątem względem płyty głównej.

Fractal Design Pop 2 Vision RGB White TG Clear Tint stoi na czterech nóżkach ze specjalnym wyłożeniem. Na spodzie są dwa wentylatory – te same modele co z boku. Są one pod kratką wentylacyjną, bez dodatkowego filtra. Co ciekawe spód jest zasłonięty i od spodu możecie odkręcić śmigła. Dzięki takiemu rozwiązaniu w ogóle nie widać ich okablowania ani boków. Aby dobrać się do śrubek, należy najpierw zdjąć bok ze szkłem, a potem od boku część z kratką wentylacyjną.

Tył jest standardowy dla tego typu obudów. Na spodzie mamy 7 zaślepek PCI mocowanych na szybkośrubki z zasłonką na nie, wyżej jest miejsce na 120 mm wentylator. Po lewej na spodzie jest miejsce na zasilacz, ale możecie zawsze go przenieść wyżej. Sami więc decydujecie, gdzie ma być on zamontowany.

Wygląd wewnętrzny Fractal Design Pop 2 Vision RGB White TG Clear Tint

System zarządzania okablowaniem oceniam pozytywnie. Jedyna wada jest tak, że po montażu płyty głównej ciężko będzie przeciągnąć wtyczkę 6+2-pin spodem – płyta w tym przeszkadza. Poza tym mamy otwory nad płytą i duży po prawej. Ten drugi ma gumową przelotkę, która jest szara. Obudowa jest też zgodna z płytami ze złączami po drugiej stronie. Z tyłu są opaski na rzepy, mamy też miejsce na opaski zaciskowe. Jest też do 93 mm przestrzeni, więc bez problemów zmieścicie okablowanie.

Z tyłu jest też miejsce na dyski. Jest ono przykręcane na dwie śrubki i oferuje miejsce na trzy dyski 2,5 cala i jeden 3,5 cala. Tak jak też wspominałem, położenie zasilacza możecie zmienić i z domyślnego na spodzie przenieść go wyżej. Maksymalna długość zasilacza wynosi 190 mm.

W głównej części mamy miejsce na karty graficzne o długości do 412 mm i chłodzenia procesora o wysokości do 172 mm. Fractal Design Pop 2 Vision RGB White TG Clear Tint wspiera też chłodnice do 280/360 mm na górze i 120 mm z tyłu. Te na górze mają jednak pewne ograniczenia. Przy 240/260 długość może wynosić 400 mm, szerokość 120 mm a grubość 68 mm. Przy 140/280 długość to maksymalnie 390 mm, szerokość 160 mm, a grubość 68 mm. Nie ma jednak możliwości montażu z boku czy na spodzie, co wynika z konstrukcji obudowy i zasłonięcia okolic wentylatorów.

Montaż podzespołów w Fractal Design Pop 2 Vision RGB White TG Clear Tint

Montaż podzespołów był naprawdę prosty i przyjemny. Miałem jedynie problem ze wtyczką 6+2-pin, którą po motnażu płyty nie mogłem przeciągnąć spodem i musiałem bokiem. Poza tym jednak mamy dobry system zarządzania okablowaniem i łatwo je ogarniecie. Wentylatory są też fabrycznie spięte, a ich okablowanie ładnie poprowadzone, więc po prostu podpinacie je jednym złączem pod płytę.

Całość po złożeniu wygląda świetnie. Boczne i dolne wentylatory mają zasłonkę, przez co widać tylko ich rotor z podświetleniem. Nie ma kabli czy boków. Moim zdaniem wygląda to bardzo czysto, ładnie i zdecydowanie może się podobać.

Zebrane najważniejsze parametry Fractal Design Pop 2 Vision RGB White TG Clear Tint

Wymiary: 434 x 297 x 441 mm

Waga: 9,7 kg

Obsługiwane płyty: ATX / micro ATX / mini ITX

Zatoki zewnętrzne 5,25 cala: 0

Zatoki wewnętrzne 2,5 i 3,5 cala: 1x 3,5 cala + 3x 2,5 cala

Maksymalna długość karty graficznej: 412 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 171 mm

Maksymalna długość zasilacza: 190 mm

Maksymalna liczba wentylatorów: 8x 120 mm lub 2x 140 mm + 5x 120 mm

Dołączone wentylatory: 4x Aspect 12X Reverse RGB WH

Miejsca na chłodnicę: góra: do 280/360 mm (dokładne wymiary opisałem w artykule), tył: 120 mm

Złącza na przednim panelu: 1x USB-C 5 Gbps, 1x USB 5 Gbps, 1x audio

Gwarancja: 2 lata

Jak przeprowadziłem testy?

Wentylatory na karcie graficznej ustawiłem na 50% maksymalnych obrotów. Wentylator na chłodzeniu procesora ustawiłem na 100% maksymalnych obrotów. Wentylatory w obudowie również działały na 100% maksymalnych obrotów. Dysk zamontowałem przy wykorzystaniu dołączonego do płyty radiatora. Głośność zmierzyłem z odległości 20 cm od środka lewego boku – był on oczywiście zamknięty. Testy obciążeniowe przeprowadziłem przy wykorzystaniu programów Cinebench R23 + FurMark + CrystalDiskMark. Temperatura otoczenia wynosiła 22°C. Pokazane na wykresach temperatury to maksymalne wartości uzyskane podczas testów.

Procesor Intel Core i5-12600K Chłodzenie Scythe Mugen 5 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z690 Aorus Ultra Karta graficzna KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) Pamięć RAM Kingston Fury 2x 16 GB 5200 MHz CL40 M.2 LiteOn MU X1 256 GB Zasilacz Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Monitor AOC G2868PQU

Testy Fractal Design Pop 2 Vision RGB White TG Clear Tint

Obudowa wypada zaskakująco – podobnie do zwykłego modelu Pop 2 Air. Wyniki są więc bardzo dobre w szczególności, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to skrzynka typu akwarium. Zostało to jednak osiągnięte jednym wentylatorem więcej. Głośność jest więc wyższa, ale też trzeba przyznać, że nadal nie jest bardzo głośno i takie działanie wentylatorów raczej nie powinno bardzo przeszkadzać.

Test Fractal Design Pop 2 Vision RGB White TG Clear Tint – podsumowanie

Fractal Design Pop 2 Vision RGB White TG Clear Tint wyceniony został na 99,99 usd, co po przeliczeniu na złotówki i dodaniu 23% VATu daje ok. 442 zł. Uważam, że w tej cenie jest to zdecydowanie obudowa warta Waszej uwagi – jeśli oczywiście szukacie konstrukcji typu akwarium.

Obudowa ma boczne oraz przedni panel mocowany na zatrzaski. Nie trzymają one mocno, ale zawsze możecie zabezpieczyć je śrubkami i polecam to zrobić. Na boku i spodzie znajdziemy po dwa wentylatory, które są zabudowane – dzięki temu nie widać kabli, ale nie ma możliwości montażu chłodnic. Wygląda to jednak bardzo dobrze w szczególności, przy wersji z podświetlanymi wentylatorami.

W środku zmieścicie spore podzespoły, w tym AiO 360 na górze. System zarządzania okablowaniem jest dobry. Jedynie może trochę szersze mogłyby być dolne otwory na kable, ale poza tym ciężko mieć do czegoś uwagi. Sam montaż również nie sprawia większych problemów i jest on po prostu przyjemny. Pamiętajcie tylko, że możecie zdecydować, w którym miejscu będzie zamontowany zasilacz. Obudowa wypadła również bardzo dobrze w testach i zapewnia odpowiednie chłodzenie podzespołów, nie będąc przy tym głośną konstrukcją. Jest to trochę zaskakujące, bo po tego typu obudowie spodziewałem się znacznie gorszych wyników testów.

Ogólnie więc jest to naprawdę ciekawa konstrukcja, która została dobrze wyceniona. Jeśli więc szukacie fajnej obudowy tupu akwarium, to zdecydowanie warto dać testowej jednostce szansę.