Test procesora Intel Core Ultra 7 270K Plus. Intel zaskakuje nową konstrukcją

Specyfikacja Intel Core Ultra 7 270K Plus

Intel Core Ultra 7 270K Plus oferuje 8 rdzeni Performance (Lion Cove) i 16 rdzeni Efficient (Skymont). Mamy więc o 4 rdzenie E więcej niż w przypadku 265K i dokładnie tyle samo jak w przypadku 285K. Warto pamiętać, że nadal nie ma Hyper-threading i każdy rdzeń oferuje jeden wątek (czyli łącznie 24). Maksymalne taktowanie rdzeni P to 5,5 GHz (Turbo Boost Max Technology 3.0), a przy obciążeniu wszystkich rdzeni mamy 5,4 GHz. Bazowe wynosi 3,7 GHz. W przypadku rdzeni E maksymalne taktowanie, również w przypadku obciążenia wszystkich rdzeni, wynosi 4,7 GHz. W tym przypadku bazowe wynosi 3,2 GHz. Maksymalne taktowanie rdzeni P jest takie samo jak u poprzednika, ale w przypadku obciążenia wszystkich rdzeni mamy już taktowanie takie jak u 285K, a rdzenie E są taktowane wyżej niż w przypadku obu tych jednostek.

Wersja K oznacza oczywiście możliwość podkręcania i obecność iGPU. Co ciekawe nic nie zapowiada modelu KF, czyli wersji bez zintegrowanej karty graficznej. MTP wynosi 250 W, a PBP 125 W. Tutaj nie mamy żadnych zmian. Na pokładzie jest 36 MB Intel Smart Cache i 40 MB L2 Cache.

Zintegrowana karta graficzna działa z taktowaniem 2 GHz. Warto pamiętać, że mamy również NPU o mocy 14 TOPS. Sam procesor wspiera do 256 GB dwukanałowej pamięci DDR5 7200 MHz. Intel zrobił krok do przodu i zapewnił wsparcie dla jeszcze szybszych pamięci. Niebiescy mówią jednak, że sweet spot to 8000 MHz, choć spokojnie też powinny ruszyć szybsze. Pamiętajcie tylko, ze przy zbyt szybkich trzeba będzie zejść z Gear 2 na Gear 4, co obniży wydajność. Konfiguracja linii PCIe 20x PCIe 5.0 i 4x PCIe 4.0.

Procesor przeznaczony jest na platformę LGA1851 i to jest jego sporą wadą – nie będzie nowszych konstrukcji na tą podstawkę. Jeśli chcecie jego kupić to musicie koniecznie zdawać sobie z tego sprawę. Litografia Intel Core Ultra 7 270K Plus to TSMC N3B, a maksymalna temperatura wynosi 105 °C.

Jak przeprowadziłem testy?

W testach wykorzystałem system Windows 11 Pro 24H2. Zainstalowałem sterowniki Nvidia Game Ready 581.29. Resizable BAR oraz planowanie przyspieszanego sprzętowo procesora GPU były włączone. Wyłączyłem jedynie zabezpieczenia oparte na wirtualizacji.

Procesory Intel działały przy włączonym planie Intel Deafault Performance – dotyczy to każdej z testowanych jednostek. W przypadku jednostek AMD również była ustawiona konfiguracja zalecana przez producenta. W tym przypadku wyłączyłem również PBO. Jeśli płyta główna miała technologie typu Asus MCE to je również wyłączałem. Podczas podkręcania wszystkie limity ograniczające CPU zostały zdjęte. Procesory sparowałem z pamięciami 2x 16 GB 6000 MHz CL30. Testy powtarzaliśmy 3 razy lub do uzyskania powtarzalności. Procedurę w każdej grze lub programie znajdziecie w opisie pod odpowiednimi nagłówkami. Do zebrania fps użyłem programu Nvidia FrameView – wyjątkiem są gry, gdzie wykorzystałem wbudowany benchmark.

Jeśli dany procesor testowany był przy innych ustawieniach niż domyślne, to jego konfigurację znajdziecie po nazwie oraz poniżej. Muszę tutaj też zaznaczyć, że procesory AMD Ryzen 5 9600X oraz AMD Ryzen 7 9700X wypuszczone zostały z TDP 65 W, ale potem producenci płyt udostępnili BIOS z trybem 105 W. Ponieważ domyślna konfiguracja to ten mniejszy TDP to właśnie przy nim procesory zostały przetestowane.

Platforma testowa Chłodzenie Valkyrie Dragonfang 360 / Valkyrie Jarn 360 Pasta Noctua NT-H2 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi / Asus ROG Strix Z890-E Gaming WiFi / Asus ROG Crosshair X870E Hero / Z890 Aorus Elite WIFI7 Plus Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w programach

3DF Zephyr

3DF Zephyr służy do fotogrametrii, czyli do rekonstrukcji modeli 3D na podstawie zdjęć. Tutaj wykorzystałem wbudowany benchmark pozwalający na ocenę wydajności procesorów. Wyłączyłem też wsparcie dla CUDA.

3DMark CPU Profile

3DMark to jeden z najpopularniejszych benchmarków na świecie. Twórcy wprowadzili do niego CPU Profile, który sprawdza wydajność przy obciążeniu różnej ilości wątków. Zebrałem tutaj wyniki dla jednego oraz maksymalnej ilości wątków.

7-Zip

7-Zip to darmowy program do kompresji plików, który jest często wykorzystywany przez użytkowników komputerów. W testach wykorzystałem wbudowany benchmark, który zwraca wyniki dla kompresji i dekompresji.

Blender

Ten program każdy z Was powinien kojarzyć. Służy on do modelowania i renderowania obrazów czy animacji trójwymiarowych. Wykorzystałem benchmark udostępniony przez twórców, który sprawdza wydajność w 3 scenach: Monster, Junkshop oraz Classroom.

Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję 2024 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

CPU-Z

Kolejnym benchmarkiem często obecnym w przeciekach jest ten zawarty w CPU-Z. Dzięki niemu można ocenić wydajność jedno i wielordzeniową procesorów. Jest to szybki test i każdy z Was może go bez problemu przeprowadzić na swoim PC.

DigiCortex

DigiCortex służy do wizualizacji sieci neuronowych oraz symulacji na dużą skalę. Nie zabrakło tutaj wykorzystania dokładnych modeli synaps, ich plastyczności oraz neuronów. Do testów wykorzystałem benchmark SpikeBench2.512K (524288 neuronów, 100M synaps), a wyniki to czas budowania symulacji.

Dolphin

Dolphin pozwala na emulowanie dwóch konsol Nintendo: Wii i GameCube. Dzięki niemu można grać w gry konsolowe w rozdzielczości 1920 x 1080 na komputerze. Wykorzystałem benchmark CPU, a wynik to całkowity czas działania.

Geekbench

Geekbench 6 Pro to wieloplatformowy benchmark, który łatwo mierzy wydajność różnych systemów. Bardzo często pojawia się też w pierwszych przeciekach dotyczących procesorów czy kart graficznych. Test CPU mierzy wydajność jedno i wielowątkową przy różnych zastosowaniach, co pozwala na ocenę całości systemu.

Handbrake

Handbrake pozwala na konwersję filmów do niemal wszystkich formatów. Jest on też dostępny za darmo praktycznie na wszystkie platformy, stąd jego duża popularność. W teście sprawdziłem czas konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30).

JetStream

Kolejny benchmark testuje JavaScript i WebAssembly oraz koncentruje się na najbardziej zaawansowanych aplikacjach internetowych. Ponownie ocenia on szybkość działania, tyle, że tym razem wynik otrzymujemy w punktach. Tutaj wykorzystałem przeglądarkę Google Chrome i wersję 2.2 benchmarka.

Kraken JavaScript

Kolejny benchmark porównuje wydajność w złożonych obliczeniach opartych o JavaScript. Wynik ma kilka różnych składników i podawany jest w milisekundach – interesuje nas całkowity rezultat. W testach wykorzystałem przeglądarkę Google Chrome.

POV-Ray

POV-Ray to kolejny program mający wbudowany benchmark. Tym razem pozwala on na tworzenie obrazów z wykorzystaniem ray tracingu i służy głównie do tworzenia grafiki 3D. W testach wykorzystałem benchmark jedno i wielowątkowy.

Speedometer

Speedometer 3.1 mierzy responsywność aplikacji internetowych. Jego plusem jest symulowanie działań wykonywanych przez użytkownika, co pozwoli na ocenienie wydajności różnych procesorów. Tutaj w testach wykorzystałem przeglądarkę Google Chrome.

VeraCrypt

VeraCrypt to oficjalny następca TruCrypt. Jest to oprogramowanie open-source więc nie ma co się dziwić, że jest naprawdę popularny. Program ma wbudowany benchmark, który wykorzystałem w sprawdzeniu wydajności procesorów. Na wykresach poniżej znajdziecie średnie wyniki dwóch testów: Twofish(Serpent) oraz Kuznyechik(Serpent(Camellia)).

V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Y-Cruncher

Y-Cruncher to benchmark pozwalający na zmierzenie wydajności liczenia liczby Pi przy wykorzystaniu wszystkich wątków procesora. Pozwala to dobrze na porównanie wielowątkowej wydajności różnych konstrukcji. Tutaj wykorzystałem próbkę 2,5 miliarda.

Testy w grach

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 to trzecia część jednej z najbardziej kultowych serii gier. Tytuł odniósł ogromny sukces wśród graczy i jest jedną z najlepszych gier 2023 roku. Testy przeprowadziłem w lokacji Dolne miasto (mur centralny), przy ustawieniach Ultra, bez ray tracingu.

Counter-Strike 2

To jeden z najpopularniejszych tytułów e-sportowych w gatunku FPP, który jest de facto masywną aktualizacją swojej znanej poprzedniczki – CS:GO. Główne różnice to przejście na silnik Source 2 oraz całkowicie odświeżona grafika. Pomimo licznych zmian technicznych, ten wydany dwa lata temu tytuł nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Do testów wybrałem ustawienia bardzo wysokie oraz wykonałem je wykorzystując benchmark Dust 2.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 to gra RPG z widokiem pierwszoosobowym. Mamy w niej do czynienia z wieloma dylematami moralnymi, a akcja dzieje się w przyszłości. Jest to jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów 2020 roku, który zachwyca grafiką. Testy wykonałem w dzielnicy Little China, na rynku. Wybrałem ustawienia graficzne Ultra, bez ray tracingu.

Far Cry 6

Kolejna odsłona części z cyklu Far Cry to ponownie strzelanka typu FPP (pierwszoosobowa) z wielkim otwartym światem. Od trzeciej części seria stara się nas przyciągnąć poprzez wprowadzenie realnego i szalonego czarnego charakteru oraz świetnej grafiki. Tutaj wykorzystałem wbudowany w grę benchmark oraz ustawienia Ultra bez ray tracingu.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy to gra akcji RPG z otcounwartym światem umieszczonym w uniwersum Harry’ego Pottera, stworzona przez studio Avalanche. W tym tytule wcielamy się w ucznia, który w XIX wieku trafia do tytułowej szkoły. Akcja gry dzieje się dużo wcześniej niż znane z uniwersum opowieści, dlatego nie znajdziemy w niej znajomych postaci z książek. Testy wykonaliśmy na placu w Hogsmeade. Wybrałem też ustawienia Ultra i ponownie wyłączyliśmy ray tracing.

Kingdom Come: Deliverance II

Kolejna gra to tytuł, który zachwyci historyków-amatorów oraz graczy spragnionych prawdziwego wyzwania. Ten realistyczny RPG z otwartym światem, osadzony w realiach piętnastowiecznych Czech, spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności. W kontynuacji śledzimy dalsze losy Henryka, syna kowala, którego średniowieczne życie pełne było trudów, nawet w porównaniu do ówczesnych srogich standardów. Testy przeprowadziłem przy ustawieniach doświadczalnych w mieście Kuttenberg.

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 to kontynuacja dobrze przyjętej gry autorstwa Insomniac Games. Pomimo że gra została stworzona z myślą o konsolach, świetnie sprawdza się również w wersji na PC. W tej pełnej akcji produkcji wcielimy się w Petera Parkera i Milesa Moralesa, którzy przemierzają pajęczym lotem ulice Nowego Jorku, walcząc ze znanymi wrogami z komiksowego świata. Testy wykonałem przy ustawieniach bardzo wysokich, bez RT. Wybrane miejsce to dzielnica Chinatown.

Shadow of the Tomb Raider

Trzecia odsłona serii Tomb Raider opowiada o początkach znanej pani archeolog pakującej się w nowe problemy. W grze gramy z perspektywy trzeciej osoby, co pozwala na podziwianie świetnej grafiki. Testy przeprowadziłem w lokacji Kuwak Yaku. Ustawiłem też najwyższe ustawienia graficzne.

Total War: Warhammer III

Jest to ostatnia część cyklu gier Total War producenta Creative Assembly. Gra garściami czerpie z uniwersum Warhammera, a do tego jest świetnym połączeniem RTS-a i gier turowych. Gry z serii Total War charakteryzują się wieloma dodatkami i gigantycznymi bitwami. Testy wykonałem przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarku mirrors of madness. Wybrane ustawienia to ultra. Benchmark zwraca średnią liczbę fps oraz minimalną i takie wartości znajdziecie na wykresach.

Temperatury i podkręcanie Intel Core Ultra 7 270K Plus

Procesor chłodzony był za pomocą AiO Valkyrie Dragonfang 360. Przy obciążeniu Cinebench 2024 maksymalna temepratura rdzeni P to 80°C, a E 74°C. Jest więc naprawdę dobrze i możecie CPU schłodzić nawet słabszą konstrukcją.

Przy OC zdjąłem wszelkie limity mocy ograniczające procesor. Udało mi się ustabilizować rdzenie P na 5,6 GHz, a E na 5,0 GHz. Przy obciążeniu Cinebench 2024 maksymalne temperatury rdzeni P wynosiły 100°C, a E 94°C. Tutaj przyda się już wydajne chłodzenie, aby utrzymać temperatury poniżej maksymalnych.

Testy po podkręceniu procesora

Pobór mocy

Pobór mocy całego zestawu sprawdziliśmy za pomocą watomierza Voltcraft SEM4500. Za obciążenie posłużył wielowątkowy test Cinebench 2024.

Test Intel Core Ultra 7 270K Plus – podsumowanie

Powyższy wykres to mocne uproszczenie wyników ze wszystkich programów. Widać jednak, że mamy naprawdę spory wzrost wydajności względem 265K, a średnie wyniki są nawet wyższe od 285K. W takich programach jak 3DF Zephyr 3DMark wielowątkowy, CInebench 2024 wielowątkowy, CPU-Z wielowątkowy Handbrake H.264, POV-Ray wielowątkowy czy VeraCrypt jest to najwydajniejszy procesor w zestawieniu. Widać więc, że mimo przynależenia do serii Ultra 7 oferuje on znakomitą wydajność w programach.

W grach mamy również spory postęp. Przede wszystkim wzrost wydajności względem 265K wynosi 9,5%, 8,9% i 4%. Różnice są więc sporo i pozwalają one na przeskoczenie 285K. Średnie wyniki praktycznie zrównują go z i7-14700K więc rewolucji nie ma, ale przynajmniej wreszcie nowa generacja procesorów nie oferuje niższej wydajności w grach. Oczywiście do konstrukcji X3D sporo brakuje, ale nadrobić tę stratę mogą dopiero nadchodzące CPU.

AiO 360 zapewnia dobre temperatury procesora i jeśli nie planujecie obciążeń pokroju Cinebench 2024 to spokojnie możecie zdecydować się na mniejsze chłodzenie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której chcecie go podkręcić – wtedy AiO 360 będzie obowiązkowe. Samo OC nie jest zbyt imponujące i udało mi się uzyskać + 200 MHz na rdzenia P i + 300 MHz na rdzeniach E. Pobór mocy bez OC jest trochę większy od 285K, ale po OC robi się znacznie większy. Tutaj trzeba też pamiętać, że w trakcie OC zdjąłem limity mocy.

Intel Core Ultra 7 270K Plus wyceniony został na 1399 zł. Cena jest naprawdę bardzo dobra jak na możliwości, które oferuje ta jednostka. Oczywiście, jeśli będziecie tylko grali w gry to lepiej iść w stronę procesora X3D. Jeśli również chcecie w przyszłości wymienić sam procesor bez zmiany platformy to pozostaje tylko AMD z AM5 – na LGA1851 nie będzie niczego nowego. Ale jeśli zależy Wam również na wydajności w programach, w szczególności wykorzystujących wiele wątków, to ta konstrukcja w takiej cenie nie ma sobie równych. Zobaczcie zresztą różnice względem 9700X, które są naprawdę spore. Zresztą jest sporo programów, gdzie to CPU jest najwydajniejszym spośród wszystkich testowanych. Również jeśli szukacie procesora do gier i pracy profesjonalnej to będzie on najlepszym wyborem w tej cenie. Intel podniósł wydajność w grach i mimo, że nadal sporo brakuje do konkurencji z X3D, to nie jest już tak źle – mamy średnio wyższą wydajność niż w przypadku 9700X.

Testowana konstrukcja w swojej cenie będzie więc bardzo dobrym wyborem do pracy lub do zastosowań mieszanych – pracy i gier. Intel zdecydowanie pozytywnie zaskoczył i moim zdaniem Intel Core Ultra 7 270K Plus zasługuje na rekomendację.