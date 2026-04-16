Ta kometa powstała w nieznanym miejscu. Pojawiły się nowe dane o jej składzie 

Najnowsze badania w tym temacie zostały przeprowadzone z wykorzystaniem Teleskopu Subaru. W takich właśnie okolicznościach astronomowi dotarli do przełomowych informacji o chemii komety i procesach zachodzących w jej wnętrzu. Obserwacje miały miejsce już po jej przejściu w pobliżu Słońca, dzięki czemu badacze mogli śledzić, jak zmienia się struktura i skład tego kosmicznego wędrowca pod wpływem ekstremalnych temperatur.

Naukowcy skupili się na analizie gazów otaczających kometę w formie komy, czyli obłoku materii uwalnianego z jej jądra. Dzięki precyzyjnym pomiarom udało się określić stosunek dwutlenku węgla do wody. Wyniki okazały się zaskakujące, ponieważ różniły się od wcześniejszych danych uzyskanych przez teleskopy kosmiczne jeszcze przed zbliżeniem komety do Słońca.

Okazało się, iż udział CO₂ względem wody jest niższy niż dotychczas zakładano. Ta zmiana nie jest przypadkowa i wskazuje na dynamiczny charakter komety oraz jej złożoną budowę. W miarę jak 3l/ATLAS zbliżała się do Słońca i nagrzewała, zaczęły uwalniać się gazy z różnych warstw w jej wnętrzu. Innymi słowy, to co widzimy na powierzchni komety, może znacząco różnić się od tego, co skrywa jej głębsza struktura.

Zgromadzone dane sugerują, że jądro komety nie jest jednorodne. Zamiast tego składa się z warstw o różnym składzie chemicznym, które ujawniają się stopniowo w trakcie podróży przez Układ Słoneczny. Takie zjawisko daje naukowcom unikalną możliwość zajrzenia w głąb obiektu powstałego wokół zupełnie innej gwiazdy, być może miliardy lat temu.

3I/ATLAS od momentu odkrycia w ubiegłym roku wzbudza ogromne zainteresowanie. Porusza się po trajektorii hiperbolicznej, co oznacza, iż nie jest związana grawitacyjnie ze Słońcem i po prostu przelatuje przez nasz układ planetarny. Jej pochodzenie pozostaje nieznane, choć istnieją przesłanki, że może być niezwykle stara. Nie można wykluczyć scenariusza, w którym powstała na wczesnych etapach formowania się galaktyki.

Dodatkowe obserwacje sugerują coś jeszcze: 3l/ATLAS zachowuje się w wielu aspektach podobnie do obiektów znanych z Układu Słonecznego. Pod wpływem ciepła słonecznego uwalnia ogromne ilości gazu i pyłu, tworząc wspomnianą komę. Jednak jej skład chemiczny oraz ewolucja tych składników mogą znacząco różnić się od lokalnych komet, co czyni ją bezcennym obiektem badań porównawczych.

Źródło: NAOJ, Eureka Alert