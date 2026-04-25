Koniec z zimnymi ekranami? Melody chce, żebyś spojrzał AI prosto w oczy

Zamiast kolejnego bota na czacie, otrzymujemy fizyczną obecność, która potrafi nawiązać kontakt wzrokowy i zareagować na nasze emocje. Premiera Melody na konferencji Bitcoin 2026 w Las Vegas to nie tylko pokaz technologiczny, ale odważna próba przedefiniowania sektora usług.

Melody – kiedy maszyna zaczyna przypominać człowieka

Od razu trzeba zaznaczyć, że Melody nie jest robotem, który ma biegać po magazynie czy parzyć kawę – jej zadaniem jest bycie idealnym współpracownikiem w sektorze usług. Konstrukcja serii M skupia się na niesamowitej mobilności górnej części ciała. Dzięki zastosowaniu 39 stopni swobody, robot potrafi wykonywać płynne gesty, naturalnie poruszać głową i imitować ludzką mimikę. Choć poniżej pasa pozostaje stacjonarna (może być zamontowana w pozycji siedzącej, stojącej lub nablatowej), jej “obecność” jest uderzająco realistyczna.

Andrew Kiguel, CEO Realbotix, podkreśla, że kluczem do sukcesu w branży usługowej jest osobowość. Melody korzysta z autorskiego systemu konwersacyjnego AI, który pozwala jej na prowadzenie swobodnych, spersonalizowanych rozmów w zatłoczonych i głośnych miejscach, takich jak hotele czy centra konferencyjne. Zamiast stukać w zimny ekran dotykowy, goście konferencji w Las Vegas będą mogli po prostu zapytać Melody o drogę do konkretnego stoiska czy agendę spotkań, otrzymując odpowiedź okraszoną naturalnym uśmiechem i kontaktem wzrokowym.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja w kuchni i warsztacie. Roboty wreszcie radzą sobie z krzywymi kształtami

Co ważne dla biznesu, platforma jest modułowa. Twarze i panele ciała można szybko wymieniać, dopasowując wygląd robota do identyfikacji wizualnej marki lub konkretnej roli. Urządzenie działa w systemie plug-and-play – wystarczy standardowe gniazdko elektryczne, by Melody mogła pracować przez całą dobę bez obaw o rozładowanie akumulatorów. To praktyczne podejście pokazuje, że Realbotix projektował ten model z myślą o realnych wdrożeniach, a nie tylko o krótkich pokazach.

Innowacja ma jednak swoją cenę – i to niemałą

Podstawowy model z serii M kosztuje 95 000 dolarów. To kwota, która jasno pozycjonuje Melody jako rozwiązanie premium dla firm, które chcą zastąpić bezduszne kioski informacyjne czymś, co zapadnie klientom w pamięć. Realbotix nie jest osamotniony w tym wyścigu. Chińskie startupy, takie jak AheadForm ze swoimi seriami Origin F1 i Elf, również przesuwają granice realizmu, stosując silikon imitujący tkankę miękką i precyzyjną synchronizację ruchu warg z mową.

Czytaj też: Tesla Optimus w roli kibica. Dopingował i pozował do zdjęć z biegaczami

Branża robotyki przechodzi fundamentalną zmianę. Ostatnia dekada należała do robotów przemysłowych – mechanicznych ramion w fabrykach aut, które liczyły się tylko z efektywnością. Teraz z kolei wchodzimy w czas walki o “obecność emocjonalną”. Eksperci zdali sobie sprawę, że aby robot odniósł sukces w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, musi być przede wszystkim realistyczny. Naturalne gesty i płynne ruchy pomagają uniknąć efektu “doliny niesamowitości” – tego specyficznego uczucia dyskomfortu, który odczuwamy, gdy maszyna zbyt nieudolnie naśladuje człowieka. Melody ma sprawiać, że interakcja będzie przyjemna i intuicyjna, a nie niepokojąca.

Czytaj też: Chiński humanoid Tien Kung 3.0 wygrywa „Wyzwanie wojowników” bez pomocy człowieka

Pozostaje tylko kwestia… czy to jest naprawdę nam potrzebne? Bo czy maszyny powinny jak najlepiej imitować ludzi? Na te pytania odpowiedzi dostaniemy jednak z czasem, bo to klienci tych usług zdecydują, czy taka forma im odpowiada.

Źródło: Realbotix