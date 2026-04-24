Tesla Optimus w roli kibica. Dopingował i pozował do zdjęć z biegaczami

Zamiast płatnych kampanii reklamowych, Elon Musk postawił na bezpośredni kontakt z tłumem: robot pozował do zdjęć, „przybijał piątki” i zagrzewał do walki tysiące biegaczy ze 130 krajów świata.

Tesla Optimus na mecie Maratonu Bostońskiego

Tesla wybrała lokalizację dla swojego robota z chirurgiczną precyzją. Showroom marki przy 888 Boylston Street znajduje się na ostatniej prostej maratonu, gdzie emocje sięgają zenitu, a uwaga mediów i setek tysięcy widzów jest największa. Umieszczenie tam Optimusa pozwoliło firmie na darmową, globalną promocję – media społecznościowe błyskawicznie zalały zdjęcia zmęczonych, ale uśmiechniętych maratończyków pozujących obok srebrzystego humanoida.

Just got this email. @Tesla’s Optimus robot is coming to Boston.



“Join us from April 19 to 20, 2026, at Tesla Boston Boylston Street showroom to meet Optimus, our humanoid robot, for Marathon Monday. Optimus will be cheering with you on the sidelines and posing for photos.” pic.twitter.com/chxoooO2xV — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) April 18, 2026

Optimus, znany również jako Tesla Bot, przeszedł długą drogę od swojej pierwszej zapowiedzi w 2021 roku. Wtedy wielu sceptyków uważało go za żart Elona Muska, zwłaszcza gdy na scenie tańczył człowiek w przebraniu robota. Dzisiaj, w 2026 roku, mamy do czynienia z zaawansowaną maszyną o wzroście 173 cm, wyposażoną w hardware znany z Autopilota Tesli i 40 stopni swobody, co pozwala jej na płynne, niemal ludzkie ruchy. Po ubiegłorocznych „występach” przy serwowaniu popcornu w Hollywood czy pokazach w Szanghaju, obecność na maratonie w Bostonie to kolejny krok w oswajaniu opinii publicznej z widokiem humanoida w przestrzeni publicznej.

Marzenie o masowej produkcji

Musk nie ukrywa, że Optimus ma być docelowo robotem ogólnego przeznaczenia, zdolnym do wykonywania zadań nudnych, powtarzalnych lub niebezpiecznych dla ludzi. Podczas ostatnich targów w Szanghaju przedstawiciele Tesli sugerowali, że masowa produkcja może ruszyć już pod koniec tego roku. Co najbardziej elektryzuje, to przewidywana cena – miliarder celuje w przedział między 20 a 30 tysięcy dolarów, co stawiałoby robota w rzędzie z ceną przeciętnego samochodu osobowego. To ambitny plan, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania technologii.

Warto jednak zauważyć, że podczas gdy Optimus w Bostonie pełnił rolę statycznej atrakcji i fotomodela, na drugim końcu świata robotyka nabrała znacznie większego tempa. Zaledwie dzień przed maratonem w USA, w Pekinie odbył się półmaraton robotów humanoidalnych (Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon). Tam maszyny nie tylko stały, ale realnie biegły obok ludzi. Zwycięzca, bipedalny robot „Lightning” stworzony przez firmę Honor, pokonał dystans 21 kilometrów w czasie 50 minut i 26 sekund. To wynik oszałamiający – o siedem minut lepszy niż oficjalny ludzki rekord świata. Ten kontrast pokazuje, że wyścig zbrojeń w dziedzinie AI i robotyki wszedł w fazę ekstremalnej wydajności fizycznej.

Kto go wygra? Zobaczymy. Chiny na pewno mają przewagę, bo firm nastawionych na robotykę jest tam więcej, a rząd aktywnie wspiera robotyzację. USA z kolei ma silne zaplecze i start-upy pełne pomysłów.