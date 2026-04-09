Mała aktualizacja, duże zmiany. Apple wydał iOS 26.4.1

Tym razem gigant miał do poprawy kilka znaczących usterek, w tym irytujący problem z synchronizacją plików, a także likę w zabezpieczeniach na urządzeniach firmowych. Jeśli więc Twój iPhone nie zaproponował jeszcze pobrania nowej wersji, warto zajrzeć do ustawień, bo tym razem Apple skupił się na fundamentach, które realnie wpływają na komfort korzystania z usług iCloud oraz ochronę cyfrowej tożsamości.

iCloud i bezpieczeństwo pod lupą, czyli co zmienia iOS 26.4.1

Choć oficjalne notatki firmy milczą na temat szczegółów, niezależne serwisy oraz dokumentacja techniczna producenta ujawniły dwie istotne modyfikacje, które sprawiają, że iOS 26.4.1 jest pozycją obowiązkową dla każdego posiadacza iPhone’a. Pierwsza z nich dotyczy synchronizacji w chmurze iCloud. W poprzedniej wersji systemu (iOS 26.4) wielu użytkowników oraz deweloperów skarżyło się na błąd, który powodował zawieszanie się lub całkowity brak synchronizacji danych w niektórych aplikacjach korzystających z chmury. Nowa łatka skutecznie eliminuje ten problem, przywracając płynność wymiany informacji między urządzeniami.

Druga zmiana dotyczy funkcji Ochrony skradzionego urządzenia. Jest to mechanizm, który zadebiutował jeszcze w systemie iOS 17.3, ale z każdą kolejną wersją Apple coraz mocniej stawia na jego powszechność. Co ciekawe, iOS 26.4.1 automatycznie włącza tę funkcję na iPhone’ach, które przechodzą aktualizację z wersji 26.4. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń zarządzanych przez organizacje i firmy (zarządzanie MDM), ponieważ u użytkowników prywatnych funkcja ta zaczęła być domyślnie aktywna już nieco wcześniej.

Dlaczego to tak istotne? Dla przypomnienia, funkcja ta została stworzona jako odpowiedź na rosnącą plagę kradzieży telefonów w miejscach publicznych, gdzie złodzieje najpierw podpatrują kod dostępu wpisywany przez użytkownika, a następnie wyrywają mu urządzenie z ręki. Dzięki Ochronie skradzionego urządzenia, sam kod dostępu przestaje być „kluczem do wszystkiego”.

Gdy funkcja jest aktywna, iPhone wprowadza dodatkowe restrykcje:

Wymóg biometrii — działania takie jak przeglądanie haseł w Pęku kluczy iCloud, ubieganie się o kartę Apple Card czy wymazywanie zawartości telefonu wymagają teraz obowiązkowego skanowania twarzy (Face ID) lub odcisku palca (Touch ID). Nie ma już możliwości „przeskoczenia” tego kroku poprzez wpisanie kodu.

Opóźnienie bezpieczeństwa — w przypadku próby zmiany hasła do Apple ID, system nakłada godzinne opóźnienie. Użytkownik musi potwierdzić tożsamość biometrią, odczekać godzinę i zrobić to ponownie. Blokada ta nie obowiązuje jedynie w zaufanych miejscach, takich jak dom czy biuro.

Wprowadzenie tych zmian w iOS 26.4.1 pokazuje, że Apple dąży do tego, by każdy iPhone, niezależnie od tego, czy jest własnością prywatną, czy służbową, posiadał najwyższy możliwy poziom zabezpieczeń skonfigurowany „z automatu”. To zawsze się chwali, bo chociaż przywykliśmy teraz raczej do rozglądania się za niebezpieczeństwami płynącymi z sieci, te fizyczne nadal są. Złodziej może wyrwać nam telefon w każdej chwili, więc dobrze, że takie ulepszenia są wdrażane i rozwijane.

Źródło: Macrumors