Proste rozwiązanie poważnego problemu. Microsoft naprawia irytujący błąd w Windowsie

Mowa o komunikacie „Podłącz ponownie dysk”, który wyskakuje nawet wtedy, gdy napęd zewnętrzny jest stale wpięty do portu USB. Microsoft w końcu odniósł się do sprawy, serwując rozwiązanie, które – choć brzmi banalnie – okazuje się kluczem do odblokowania zamrożonych backupów.

Błąd widmo. Dlaczego Historia plików przestaje działać?

Problem zyskał na sile w 2024 roku i od tego czasu przewijał się przez fora wsparcia technicznego, zbierając setki głosów od zdezorientowanych użytkowników. Scenariusz zawsze był podobny: system nagle wyświetlał ostrzeżenie „Reconnect your drive”, po czym proces tworzenia kopii zapasowej zostawał wstrzymany. Najbardziej frustrujący był fakt, że błąd nie znikał po fizycznym odłączeniu i ponownym podpięciu dysku, ani nawet po restarcie komputera.

Dla osób dbających o swoje dane sytuacja była patowa. Historia plików to nie jest zwykłe kopiowanie folderów; to inteligentne narzędzie, które pozwala przywrócić konkretną wersję pliku sprzed kilku dni czy tygodni. Awaria tego mechanizmu oznaczała, że w razie awarii dysku systemowego, użytkownik zostawał z niczym. Microsoft w swoim artykule wsparcia wyjaśnił w końcu, że komunikat ten pojawia się, gdy system „uzna”, że dysk był odłączony zbyt długo, co powoduje zerwanie logicznego powiązania między usługą a fizycznym nośnikiem.

Oficjalny „fix” od Microsoftu – jak to naprawić?

Choć mogłoby się wydawać, że tak uporczywy błąd wymaga edycji rejestru lub skomplikowanych komend, rozwiązanie udostępnione przez giganta z Redmond jest zaskakująco proste. Opiera się na wymuszeniu ponownego rozpoznania ścieżki zapisu w starym, dobrym Panelu sterowania (tak, ten element Windowsa wciąż bywa niezastąpiony).

Oto co należy zrobić krok po kroku:

Dla dysków USB: Upewnij się, że napęd jest fizycznie połączony. Jeśli system go nie widzi, spróbuj zmienić port. Kluczowy krok w Panelu sterowania: Otwórz Panel sterowania, przejdź do sekcji System i zabezpieczenia, a następnie wybierz Historia plików. Ponowny wybór lokalizacji: Jeśli korzystasz z lokalizacji sieciowej, wybierz opcję ponownego wskazania dysku sieciowego. W przypadku dysków USB warto zerknąć, czy status usługi nie zmienił się na „Wyłączony”. Wymuszenie backupu: Gdy połączenie zostanie odświeżone, nie czekaj na automatyczny harmonogram. W tym samym oknie kliknij Uruchom teraz.

Gigant z Redmond sugeruje, że to „przeładowanie” ustawień pozwala systemowi zresetować licznik czasu odłączenia i przywrócić normalny tryb pracy. To trochę jak z klasycznym pytaniem „czy próbował pan wyłączyć i włączyć?”, ale zastosowanym do logicznej ścieżki dostępu do danych.

Choć zaproponowane rozwiązanie wydaje się proste, dla wielu osób będzie ono zbawienne, pozwalając uniknąć ręcznego kopiowania plików. Warto jednak pamiętać, że jeśli błąd będzie powracał, może to być sygnał ostrzegawczy dotyczący kondycji samego dysku zewnętrznego lub stabilności zasilania portów USB.

Źródło: Microsoft