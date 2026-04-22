MSI rozdaje kasę na gry. Wystaw opinię i zgarnij nawet 150 euro

Oczywiście nie za darmo, a w ramach nowej edycji swojego programu lojalnościowego „Shout Out for MSI”. Co trzeba zrobić, żeby dostać środki? Sprawdźmy.

Im więcej podzespołów, tym większa nagroda na start

Zasady promocji zostały skonstruowane tak, aby szczególnie nagradzać osoby składające kompletne zestawy oparte na rozwiązaniach MSI. Warto jednak pamiętać o kluczowym warunku: aby zgarnąć większe kwoty, każdy produkt w zestawie musi pochodzić z innej kategorii produktowej. Nie można więc kupić trzech płyt głównych i liczyć na bonus – chodzi o zróżnicowany zestaw.

System nagród prezentuje się następująco:

2 różne produkty: 50 euro (ok. 215 zł) do wydania na Games Planet;

3 różne produkty: 80 euro (ok. 340 zł) do wydania na Games Planet;

4 lub więcej produktów: 150 euro (ok. 640 zł) do wydania na Games Planet.

Jak widać, przy większych zakupach kwota robi się już całkiem konkretna – 150 euro wystarczy na dwie, a nawet trzy premierowe gry z segmentu AAA. Biorąc pod uwagę ceny prądu i rosnące koszty rozrywki, taki zastrzyk gotówki z pewnością nie zostanie zignorowany przez żadnego fana gamingu.

Co kupić, żeby zyskać?

Promocja nie obejmuje wszystkich produktów MSI, ale skupia się na tych najbardziej zaawansowanych liniach: MEG (flagowce dla entuzjastów) oraz MPG (sprzęt dla wymagających graczy stawiających na design i wydajność). Na liście znajdziemy najnowsze technologie, które zadebiutowały w tym roku.

Wśród płyt głównych królują modele pod najnowsze procesory AMD (X870E) oraz Intela (Z890), w tym legendarne wersje GODLIKE oraz CARBON WIFI. Jeśli chodzi o obudowy, MSI promuje nowoczesne konstrukcje typu “PZ” (Project Zero), które wspierają ukryte okablowanie, takie jak MEG MAESTRO 700L czy MPG VELOX 300R. Fani chłodzenia cieczą mogą postawić na serię MPG CORELIQUID P13, a o stabilne zasilanie zadbają jednostki z certyfikatem PCIe 5.0, gotowe na najbardziej prądożerne karty graficzne nowej generacji. Pełną listę sprzętów znajdziecie tutaj.

Jak odebrać nagrody?

Udział w akcji nie jest skomplikowany, ale wymaga odrobiny skrupulatności. Najpierw musisz dokonać zakupu u autoryzowanego sprzedawcy – warto sprawdzić listę partnerów na stronie MSI, aby mieć pewność, że sklep bierze udział w zabawie. Następnym krokiem jest rejestracja produktów w MSI Member Center.

Kiedy sprzęt już u Ciebie wyląduje i zostanie przetestowany, nadejdzie czas na najważniejszy etap: napisanie recenzji. Musisz ją opublikować na stronie sprzedawcy lub na wskazanej platformie (szczegóły zawsze znajdziesz w regulaminie). Po publikacji przesyłasz link do swojej opinii wraz ze zdjęciem naklejki z numerem seryjnym przez swój profil członkowski. MSI daje sobie do 14 dni roboczych na weryfikację zgłoszenia. Jeśli wszystko się zgadza, kod na gry wyląduje prosto w Twojej skrzynce mailowej.

Akcja wystartowała 10 kwietnia 2026 roku i potrwa do końca czerwca, więc jeśli planowaliście zakupy, teraz jest na to najlepszy moment.

Źródło: MSI