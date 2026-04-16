Nowa wyjątkowa funkcja w Premiere. Adobe i NVIDIA ratują montażystów od mozolnej harówy

Kolor, kolor i raz jeszcze kolor. Montowanie filmu z różnych nagrań wykonanych w odmiennych warunkach jest od zawsze problematyczne i czasochłonne właśnie na etapie ustawiania spójnej barwy kolorystycznej. Bez tego owoc montażu wygląda bardziej jak przypadkowe połączenie różnych ujęć, a nie dzieło wizualnie spójne, co właśnie jest w zasięgu odpowiedniej korekcji koloru. Praca nad tym jest sama w sobie pewnego rodzaju sztuką, a teraz firma Adobe postanowiła ją uprzyjemnić, dodając do Premiere Pro tryb Color Mode, który jest już dostępny od 15 kwietnia w ramach publicznej bety dla subskrybentów Premiere. Jest to jednak tylko połowa historii, bo druga połowa należy do NVIDIA, która próbuje pokazać coś większego.

Adobe zrewolucjonizowało podejście do koloru w nagraniach, a NVIDIA opanowała to obliczeniowo

Zacznijmy od tego Adobe przebudowało pracę z kolorem w Premiere Pro poprzez przygotowanie w ramach trybu Color Mode nowego interfejsu o nazwie Clip Grid. Ten pozwala szybko przeglądać i grupować klipy w sekwencji, dzięki czemu ma być łatwiej pilnować spójności między ujęciami. Do tego dochodzi praca na sześciu strefach luminancji zamiast prostego podziału na cienie, półcienie i światła, a także 32-bitowa precyzja koloru, która ma ograniczać clipping i utratę informacji przy mocniejszych korektach. Firma zaznacza przy tym, że rozwiązanie powstawało we współpracy z setkami montażystów testujących je wcześniej prywatnie, a jej pełna premiera nastąpi jeszcze w tym roku.

Tutaj do gry wkracza firma NVIDIA, bo żadna tak zaawansowana funkcja oprogramowania nie działałaby, gdyby nie miała do dyspozycji odpowiednio mocnego sprzętu. Kartom graficznym z serii GeForce RTX i RTX PRO wydajności z kolei nie brakuje i dlatego właśnie to na nich mają miejsca obliczenia związane z przyspieszeniem odtwarzania, iteracją oraz poglądu efektów w funkcji Color Mode. Innymi słowy, sprzęt od NVIDIA ma sprawić, że nowa funkcja w Adobe Premiere będzie nie tylko przydatna, ale też będzie działać w sposób płynny i responsywny.

NVIDIA nie kończy jednak na Premiere. To tylko jeden z elementów większej układanki

W najnowszym ogłoszeniu NVIDIA pokazała, że karty graficzne RTX przyspieszają cudze, profesjonalne narzędzia, a z drugiej przypominała, że buduje też własne oprogramowanie, które ma wchodzić coraz głębiej w sterowanie pecetem. W tym samym komunikacie firma opowiedziała bowiem o aktualizacji Project G-Assist, czyli lokalnego asystenta AI dla komputerów GeForce RTX. Nowa wersja ma lepiej wykrywać ustawienia w grach, trafniej doradzać przy konfiguracji sprzętu i szerzej sterować funkcjami w NVIDIA App. Mowa o takich elementach, jak DLSS Overrides, Smooth Motion, RTX HDR, Digital Vibrance czy ustawienia enkodera.

Na tym zresztą nie koniec, bo NVIDIA przy okazji NAB przypomniała też o kilku innych ruchach wokół komputerów wyposażonych w GPU RTX. LM Studio obsługuje teraz OpenClaw, zapewniając szybsze lokalne działanie sztucznej inteligencji na kartach graficznych RTX, NVIDIA i Unsloth nawiązały współpracę w celu poprawy płynności dostrajania modeli na kartach graficznych o 15%, modele Google Gemma 4 zostały zoptymalizowane pod kątem lokalnej AI na urządzeniach z kartami graficznymi RTX, a Wondershare Filmora zyskał opartą na AI funkcję korekcji kontaktu wzrokowego (Eye Contact Correction), która działa na kartach graficznych NVIDIA. Co ciekawe, ta ostatnia funkcja opiera się na technologii obecnej w aplikacji NVIDIA Broadcast.

NVIDIA nie poprzestała jednak na wrzuceniu swoich osiągnięć w eter, bo już na targach NAB Show 2026 w Las Vegas (18-22 kwietnia) zaplanowała kilka prezentacji technologii opartych na kartach RTX.

Źródła: NVIDIA, Adobe