Siedmiowymiarowa przestrzeń zdradzi fundamentalny sekret wszechświata? Nowy model jest wyjątkowo szalony 

Aleksander Kowal
09.04.2026|2 min
Badania teoretyczne z zakresu fizyki fundamentalnej sugerują, iż największe sekrety dotyczące czarnych dziur oraz pochodzenia masy elementarnych cząstek mogą być zakodowane nie tylko w czterech znanych nam wymiarach przestrzeni i czasu, ale też w siedmiowymiarowej geometrii wszechświata. Autorzy najnowszych doniesień w tej sprawie proponują odważny model, który łączy jedne z największych i najbardziej palących zagadnień współczesnej fizyki: paradoks informacji czarnej dziury i problem hierarchii mas cząstek.
Klasyczna teoria czterowymiarowej grawitacji Einsteina mówi, iż czarne dziury emitują promieniowanie Hawkinga, stopniowo tracąc masę aż do całkowitego zniknięcia. To prowadzi jednak do tzw. paradoksu informacji: jeśli czarna dziura znika, to co dzieje się z informacją o stanie materii, którą połknęła? Zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej, informacja nie może zniknąć bez śladu, a zgubienie jej w czarnej dziurze zdaje się temu przeczyć.

Zespół kierowany przez Richarda Pinčáka sugeruje, iż odpowiedź może tkwić w rozszerzeniu teorii grawitacji do przestrzeni z dodatkowymi wymiarami, konkretnie do siedmiu wymiarów. W takim modelu geometrii dodatkowe wymiary generują wewnętrzną siłę odpychającą na skalach Plancka, która może powstrzymać całkowitą ewaporację czarnych dziur, pozostawiając po nich stabilne pozostałości, a tym samym zachowując informację o materii, którą kiedyś pochłonęły. To podejście mogłoby zatem rozwiązać paradoks informacji czarnej dziury raz na zawsze.

Co więcej, to samo matematyczne rozwiązanie, które stabilizuje czarną dziurę w tej siedmiowymiarowej teorii, naturalnie prowadzi do skali elektrosłabej, znanej z fizyki cząstek elementarnych – około 246 GeV – która odpowiada za masy cząstek poprzez mechanizm pola Higgs’a. To oznacza, że pochodzenie masy cząstek elementarnych mogłoby być w tej teorii bezpośrednio związane z geometrią dodatkowych wymiarów, a nie wyłącznie z oddziaływaniem pola Higgs’a w naszym czterowymiarowym układzie czasoprzestrzennym.

W praktyce model ten zakłada, że gdy redukujemy siedmiowymiarowy opis do czterech zauważalnych wymiarów, efektywna wartość próżniowa pola torsji generuje wartość energii odpowiadającą skali elektrosłabej, czyli tę samą, którą obserwujemy w eksperymentach akceleratorowych jako masę Higgs’a. To potencjalnie daje w pełni geometryczne wytłumaczenie, dlaczego cząstki mają masę na poziomie, który obserwujemy, zastępując konieczność przyjmowania skomplikowanych “ręcznych” ustawień parametrów w standardowym modelu fizyki cząstek.

Autorzy modelu podkreślają, że nie mamy jeszcze bezpośrednich dowodów empirycznych na istnienie takich dodatkowych wymiarów. Potencjalne cząstki z nimi związane miałyby masy rzędu 10¹⁵ – 10¹⁶ GeV, co jest około jedenaście rzędów wielkości powyżej zasięgu obecnych akceleratorów cząstek, takich jak Wielki Zderzacz Hadronów.

Źródło: General Relativity and Gravitation

Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
