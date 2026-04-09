Siedmiowymiarowa przestrzeń zdradzi fundamentalny sekret wszechświata? Nowy model jest wyjątkowo szalony 

Klasyczna teoria czterowymiarowej grawitacji Einsteina mówi, iż czarne dziury emitują promieniowanie Hawkinga, stopniowo tracąc masę aż do całkowitego zniknięcia. To prowadzi jednak do tzw. paradoksu informacji: jeśli czarna dziura znika, to co dzieje się z informacją o stanie materii, którą połknęła? Zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej, informacja nie może zniknąć bez śladu, a zgubienie jej w czarnej dziurze zdaje się temu przeczyć.

Zespół kierowany przez Richarda Pinčáka sugeruje, iż odpowiedź może tkwić w rozszerzeniu teorii grawitacji do przestrzeni z dodatkowymi wymiarami, konkretnie do siedmiu wymiarów. W takim modelu geometrii dodatkowe wymiary generują wewnętrzną siłę odpychającą na skalach Plancka, która może powstrzymać całkowitą ewaporację czarnych dziur, pozostawiając po nich stabilne pozostałości, a tym samym zachowując informację o materii, którą kiedyś pochłonęły. To podejście mogłoby zatem rozwiązać paradoks informacji czarnej dziury raz na zawsze.

Co więcej, to samo matematyczne rozwiązanie, które stabilizuje czarną dziurę w tej siedmiowymiarowej teorii, naturalnie prowadzi do skali elektrosłabej, znanej z fizyki cząstek elementarnych – około 246 GeV – która odpowiada za masy cząstek poprzez mechanizm pola Higgs’a. To oznacza, że pochodzenie masy cząstek elementarnych mogłoby być w tej teorii bezpośrednio związane z geometrią dodatkowych wymiarów, a nie wyłącznie z oddziaływaniem pola Higgs’a w naszym czterowymiarowym układzie czasoprzestrzennym.

W praktyce model ten zakłada, że gdy redukujemy siedmiowymiarowy opis do czterech zauważalnych wymiarów, efektywna wartość próżniowa pola torsji generuje wartość energii odpowiadającą skali elektrosłabej, czyli tę samą, którą obserwujemy w eksperymentach akceleratorowych jako masę Higgs’a. To potencjalnie daje w pełni geometryczne wytłumaczenie, dlaczego cząstki mają masę na poziomie, który obserwujemy, zastępując konieczność przyjmowania skomplikowanych “ręcznych” ustawień parametrów w standardowym modelu fizyki cząstek.

Autorzy modelu podkreślają, że nie mamy jeszcze bezpośrednich dowodów empirycznych na istnienie takich dodatkowych wymiarów. Potencjalne cząstki z nimi związane miałyby masy rzędu 10¹⁵ – 10¹⁶ GeV, co jest około jedenaście rzędów wielkości powyżej zasięgu obecnych akceleratorów cząstek, takich jak Wielki Zderzacz Hadronów.

Źródło: General Relativity and Gravitation