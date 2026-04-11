Brytyjczycy mają swój pomysł na eksplorację kosmosu. Ich pojazd pozwoli ludzkości dotrzeć tam, gdzie jeszcze nas nie było

W centrum tej wizji znajduje się projekt o nazwie Sunbird, czyli futurystyczny pojazd napędzany przy udziale syntezy jądrowej. To nie jest zwykła rakieta startująca z Ziemi, a swego rodzaju kosmiczny holownik, który miałby operować już na orbicie i transportować statki oraz sondy w głąb Układu Słonecznego. UK Atomic Energy Authority wspiera projekt, pomagając w modelowaniu osłon przed promieniowaniem i analizie materiałów. Jak widać, cała koncepcja zaczyna wychodzić poza etap czysto teoretyczny.

Wyjątkowo ważną rolę pełni w tym przypadku Direct Fusion Drive, czyli silnik wykorzystujący reakcję syntezy jądrowej do generowania niezwykle gorącej plazmy. W przeciwieństwie do klasycznych reaktorów, które produkują energię w postaci ciepła, tutaj plazma jest bezpośrednio wyrzucana z silnika, tworząc ciąg. To podejście pozwala jednocześnie generować energię elektryczną i napęd, co czyni układ wyjątkowo wydajnym.

W praktyce oznacza to potencjalny przełom. Według założeń projektu, taki napęd mógłby skrócić podróż na Marsa nawet o połowę, a w bardziej optymistycznych scenariuszach: do kilku miesięcy. Jeszcze bardziej spektakularnie wygląda perspektywa dalszych misji. Lot do Plutona, który dziś trwa niemal dekadę, mógłby zająć około czterech lat.

Jednym z najbardziej przełomowych elementów ostatnich eksperymentów jest przebieg testów związanych z plazmą, czyli kluczowym paliwem całego systemu. To właśnie kontrolowanie plazmy jest największym wyzwaniem w technologii syntezy jądrowej, zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie. Uzyskanie stabilnych warunków jej generowania i kierowania to krok, bez którego żaden taki napęd nie ma szans działać w praktyce.

Twórcy projektu podkreślają, iż kosmos może być wręcz lepszym środowiskiem dla syntezy niż Ziemia. Brak atmosfery i naturalna próżnia eliminują wiele problemów technicznych, które utrudniają budowę reaktorów fuzyjnych na naszej planecie. To odwraca dotychczasowe myślenie. Zamiast najpierw opanować syntezę na Ziemi, a potem przenieść ją w kosmos, być może łatwiej będzie zrobić to właśnie tam.

Projekt Sunbird może być więc istnym kamieniem milowtym dla rozwoju napędu przeznaczonego dla misji międzyplanetarnych. Tradycyjne technologie osiągają swoje granice, a rosnące ambicje wymagają zupełnie nowych rozwiązań. Synteza jądrowa daje coś, czego dotąd brakowało. Połączenie wysokiego ciągu i ogromnej wydajności, co teoretycznie pozwala osiągać prędkości rzędu setek tysięcy kilometrów na godzinę.

Źródło: Pulsar Fusion