GPS przestaje być niepodwazalną świętością. Ten lot pokazuje, że można obyć się bez niego

Działania wojskowe z dronami w roli głównej od dawna nie sprowadzają się już wyłącznie do zasięgu, ceny i wielkości głowicy. Coraz częściej o powodzeniu misji decyduje coś znacznie mniej widowiskowego, ale znacznie ważniejszego, bo to, czy maszyna w ogóle potrafi określić swoje położenie, kiedy przeciwnik zaczyna mieszać w eterze. Armie, producenci i programy zakupowe coraz wyraźniej szukają dziś wojskowych systemów, które pozwolą dronom działać w środowisku, gdzie sygnał satelitarny jest zakłócany, oszukiwany albo znika całkowicie. Nie jest to już byle boczny eksperyment, ale kierunek, który wprost widać w amerykańskim programie Artemis, nastawionym na platformy zdolne do działania w warunkach walki elektronicznej i bez stabilnej nawigacji satelitarnej.

GPS przestał być pewnym zasobem, a to problem

Theseus poinformował, że w marcu 2026 roku jego Micro Visual Positioning System przeleciał nad środkową Florydą 564,4 km podczas misji trwającej 5 godzin i 22 minuty. Maszyna operowała na wysokości około 152-274 metrów na ziemią, a median błędu poziomego miała wynosić 51,95 metra. Równie ważny jest drugi parametr, a więc całkowite zero restartów systemu w locie. Innymi słowy, pakiet nawigacyjny miał utrzymać pracę przez całą misję bez konieczności ponownej inicjalizacji. Z kolei udostępniony ślad lotu nie pokazuje prostego przelotu z punktu A do B, ale serię pętli i korekt nad centralną Florydą, co sugeruje próbę sprawdzenia systemu przy zmianach kursu i profilu lotu.

Nie mówimy więc o byle locie laboratoryjnym w sterylnych warunkach. Firma podkreśla, że był to pierwszy lot tego systemu na tej platformie, a dłuższe loty związane z Ukrainą pozostają niejawne, więc test florydzki stał się pierwszym pełniejszym zbiorem danych, który można pokazać klientom. Theseus nie zdradził jednak publicznie maksymalnego błędu, błędu pionowego, zachowania w trudnej pogodzie, nocą albo nad bardziej monotonnym terenem.

Nie ma też niezależnej walidacji wyników ani informacji o tym, jak system zachowuje się w końcowej fazie ataku, gdzie margines błędu przestaje być ciekawostką statystyczną, a zaczyna decydować o tym, czy trafienie nastąpi w budynek, obok budynku, czy wcale. Stanowi to nadal bardzo ważny test, ale jeszcze nie pełną odpowiedź na wszystkie pytania.

Jak właściwie działa system Theseus?

Sedno technologii nie jest nowe w sensie idei, ale liczy się sposób wdrożenia. Theseus opisuje swój system jako połączenie dopasowywania obrazu terenu do map, wizualno-inercyjnej odometrii i przetwarzania pokładowego, które ma emulować dodatkową antenę GPS dla kontrolera lotu. W uproszczeniu oznacza to, że dron patrzy na teren pod sobą, porównuje to, co widzi, z wcześniej przygotowaną mapą, a ruch śledzi również dzięki czujnikom inercyjnym. Co ciekawe, rozwiązanie to ma działać jako moduł plug and play, który może zostać dołożony do istniejących platform i podawać dane pozycyjne w standardzie NMEA.

Ciekawe jest też to, jak mały ma być próg wejścia, bo cały pakiet potrafi ponoć działać na Raspberry Pi 5 i da się go zainstalować jedną komendą. Uderza to tym samym w jeden z największych problemów wojny dronowej, bo dziś nie wystarczy mieć technologię odporną na zakłócenia, trzeba jeszcze dać się ją wdrażać szybko, tanio i masowo. W przeciwnym razie zostaje pokazem możliwości dla kilku elitarnych platform, a nie narzędziem, które zmienia praktykę na froncie, gdzie powszechne stają się drony tanie, ale skuteczne w ciągłym nękaniu wroga i utrzymywaniu go w niepewności.

Czyżby więc Theseus był czarnym koniem wyścigu o skuteczniejsze systemy dronowe? Wygląda na to, że tak i co ciekawe, nie wziął się znikąd. Firma wyrosła z bardzo prostego pomysłu zaprezentowanego jeszcze w 2024 roku na hackathonie, gdzie zespół zbudował tani, GPS-niezależny dron wykorzystujący kamerę i mapy. Rok później startup miał już finansowanie na poziomie 4,3 mln dolarów i wczesne testy rozwojowe z amerykańskimi siłami specjalnymi. Nie oznacza to jednak, że z dnia na dzień rozwiązania od Theseus podbiją systemy dronowe, bo nadal nie znamy wielu szczegółów na temat ich skuteczności.

W ogólnym rozrachunku test systemu pozycjonowania od Theseusa nie jest odosobnioną ciekawostką, ale częścią większego ruchu. W tym samym nurcie mieszczą się projekty dronów logistycznych mających pracować w środowisku zakłóconym, jak polski KURIER, systemy pokroju Skynode S łączące odporność na utratę GPS z widzeniem komputerowym, a nawet zaawansowane pociski. To wszystko pokazuje, że odporność na utratę sygnału satelitarnego przestaje być luksusowym dodatkiem. Staje się minimalnym warunkiem sensowności nowego sprzętu.

Źródła: Defence Blog, DIU, Theseus