Twój Galaxy S24 niebawem zyska drugą młodość. Samsung szykuje solidną dawkę nowości

Najnowsze doniesienia z serwerów koreańskiego giganta sugerują, że użytkownicy serii Galaxy S24 mogą szykować się na spore odświeżenie swoich urządzeń. Dzięki nadchodzącej aktualizacji One UI 8.5, funkcje, które do tej pory były głównym argumentem sprzedażowym tegorocznych modeli S26, trafią do starszych telefonów.

Testowa wersja One UI 8.5 potwierdza nowe funkcje dla Galaxy S24

Informacje te pochodzą od znanego informatora Taruna Vatsa, który dostrzegł nową, stabilną wersję testową oprogramowania (oznaczoną jako S928BXXU5DZD9) na serwerach Samsunga. Co prawda seria S24 ma już dostęp do wersji beta One UI 8.5, ale to właśnie ten konkretny build zawiera paczkę nowości, których wcześniej próżno było szukać w testowych wydaniach. Najważniejszym punktem programu jest zaawansowany system filtrowania połączeń (Call Screening), który do tej pory był ekskluzywną cechą najnowszej generacji flagowców.

Jak to działa? To znacznie więcej niż zwykła sekretarka. Funkcja ta pozwala, aby wygenerowany przez AI głos odebrał połączenie za nas i zapytał dzwoniącego o cel rozmowy. Cała odpowiedź rozmówcy jest transkrybowana na tekst wyświetlany na ekranie w czasie rzeczywistym, więc nic nam nie umknie. Dzięki temu też możemy zdecydować, czy chcemy jednak odebrać, wysłać szybką tekstową odpowiedź (którą AI przeczyta dzwoniącemu), czy po prostu poprosić o więcej szczegółów. To idealne narzędzie w walce z telemarketerami i spamem, które w końcu przestaje być domeną wyłącznie najnowszych modeli.

Oprócz ochrony przed niechcianymi rozmowami, aktualizacja One UI 8.5 przyniesie na pokład S24 potężne narzędzia kreatywne. Samsung udowadnia, że moc obliczeniowa procesorów z 2024 roku wciąż wystarcza, by bawić się zaawansowaną generatywną sztuczną inteligencją. Ta wiadomość naprawdę cieszy, bo chociaż producenci obiecują coraz dłuższe wsparcie oprogramowania, to później zasłaniają się wymaganiami sprzętowymi, które nie pozwalają wdrażać większości ulepszeń na starsze modele.

Co jeszcze znajdzie się w tej aktualizacji?

Photo Assist: To narzędzie do manipulacji obrazem, które pozwala na znacznie więcej niż tylko usuwanie niechcianych przechodniów z tła. Dzięki wsparciu AI możemy dodawać nowe obiekty do zdjęć, całkowicie zmieniać kompozycję sceny lub generować elementy, których w rzeczywistości nie było w kadrze, a wszystko to na podstawie prostych komend tekstowych.

Creative Studio: Jeśli znudziły nam się standardowe tapety, ta funkcja pozwoli wygenerować unikalne tła na ekran blokady i pulpit. AI tworzy grafiki od zera, dopasowując styl, kolorystykę i motyw do naszych preferencji.

Obecność tych funkcji w stabilnych buildach testowych na serwerach Samsunga to jasny sygnał, że proces wdrażania jest już na ostatniej prostej. Oznacza to, że użytkownicy Galaxy S24 prawdopodobnie otrzymają powiadomienie o aktualizacji w ciągu najbliższych kilku tygodni. Samsung konsekwentnie realizuje swoją obietnicę wieloletniego wsparcia, sprawiając, że różnice między nowym a nieco starszym modelem stają się coraz mniej odczuwalne w codziennym użytkowaniu.

Źródło: Tarun Vats