YouTube przekracza kolejną granicę. Nowe, jeszcze dłuższe reklamy, których nie da się pominąć

Najnowsze trwają już 90 sekund i zostały zauważone u niektórych osób korzystających z platformy na telewizorach. To kolejny etap w walce z darmowymi użytkownikami, bo inaczej niestety nie da się tego nazwać. Google chyba liczy, że w pewnym momencie po prostu ulegną i wykupią subskrypcję Premium.

Regulamin swoje, rzeczywistość swoje. YouTube z nowym formatem reklam

Największe kontrowersje wokół nowych, 90-sekundowych reklam budzi fakt, że… według oficjalnych wytycznych Google, nie powinny one w ogóle istnieć. Zgodnie z regulaminem reklamowym YouTube, spoty typu „unskippable” (niemożliwe do pominięcia) na urządzeniach typu Smart TV są ograniczone do maksymalnie 30 sekund. Na smartfonach ten limit jest jeszcze bardziej rygorystyczny i wynosi 15 sekund. Tymczasem liczne raporty od użytkowników, m.in. na platformie Reddit, wskazują na drastyczne odejście od tych zasad.

Z czego wynika ta zmiana? Istnieje kilka możliwości:

Testy na żywym organizmie – Google może po cichu sprawdzać reakcję rynku na dłuższe formaty reklamowe. Jeśli liczba użytkowników nie spadnie drastycznie, 90 sekund może stać się nowym standardem.

Agresywne uderzenie w „niezdecydowanych" – zaledwie kilka tygodni temu YouTube oficjalnie ogłosił wprowadzenie 30-sekundowych reklam bez możliwości pominięcia. Przeskok do 90 sekund sugeruje, że firma chce zmaksymalizować zyski z rosnącej popularności aplikacji na telewizory.

Błąd czy nowa polityka? Choć oficjalne zapytania do Google wciąż czekają na odpowiedź, trudno uwierzyć w przypadkowy błąd techniczny o takiej skali. Bardziej prawdopodobne jest, że gigant po prostu przesuwa granice tego, co dopuszczalne.

Dla przeciętnego widza oznacza to, że seans krótkiego, 10-minutowego vloga może zostać przerwany blokiem reklamowym, który trwa niemal jedną piątą czasu samego filmu. To sprawia, że doświadczenie korzystania z YouTube’a staje się coraz bardziej uciążliwe i dalekie od idei „szybkiej rozrywki na żądanie”.

Strategia dokręcania śruby

Nawet jeśli reklamy są fundamentem biznesu Google, to obecna strategia wydaje się być nastawiona już nie na ustabilizowanie zysków z tego segmentu, a na „wypchnięcie” użytkowników z darmowej wersji serwisu. 90-sekundowe przerwy to nie tylko czas na reklamę – to komunikat: „Kup Premium, a odzyskasz swój czas”. Dla wielu osób, które do tej pory wahały się przed płaceniem miesięcznego abonamentu, tak długie przerwy mogą być ostatecznym argumentem za poddaniem się i zapłaceniem.

Warto jednak zauważyć, że ta agresywna taktyka może przynieść odwrotny skutek. W dobie rosnącej popularności alternatywnych metod blokowania reklam (choć na telewizorach jest to znacznie trudniejsze niż w przeglądarkach) oraz konkurencyjnych platform, gigant ryzykuje odpływem najbardziej lojalnych widzów. 90 sekund to wystarczająco dużo czasu, by sięgnąć po telefon i sprawdzić TikToka czy Instagrama, co w dłuższej perspektywie obniża zaangażowanie w samą platformę YouTube.

Obecnie problem dotyczy głównie aplikacji na Smart TV, gdzie użytkownicy mają najmniejszą kontrolę nad tym, co widzą. Na urządzeniach mobilnych limity wciąż są przestrzegane, ale patrząc na kierunek, w którym zmierza Google, nikt nie może czuć się bezpieczny. Czy 1,5 minuty reklam to koniec? A może wkrótce doczekamy się pełnych, kilkuminutowych bloków rodem z komercyjnych stacji telewizyjnych?

Źródło: Reddit