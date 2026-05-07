Naukowcy opanowali sekret morskich stworzeń, żeby wybetonować dla nas lepszy świat

W budownictwie, które wychodzi poza laboratoria czy poligony testowe, liczy się cena, powtarzalność, normy, odporność po latach i skala produkcji. Skala liczona nie w kilogramach, lecz w całych milionach ton, bo przecież beton to dziś kręgosłup cywilizacji. Właśnie dlatego nowy pomysł z Purdue University przykuł moją uwagę, bo tym razem naukowcy nie próbują wymyślić cementu od zera. Zamiast tego chcą go ulepszyć, a w tym całym wysiłku patrzą na organizmy, które od bardzo dawna robią coś podobnego w wodzie pod naporem fal oraz soli.

Cement to nie beton, a ta różnica ma tu znaczenie

Cement i beton nie są tym samym. Cement jest spoiwem, czyli składnikiem wiążącym. Beton jest zaś materiałem powstałym po połączeniu cementu z kruszywem, piaskiem, wodą i dodatkami. Badacze z zespołu Jonathana Wilkera z Purdue University wzięli z kolei pod lupę właśnie cement ostrygowy, czyli naturalne spoiwo, dzięki któremu ostrygi przytwierdzają się do siebie i tworzą rozległe rafy. Nie jest to zwykły biologiczny klej w rodzaju lepkiej substancji złożonej głównie z białek. Najciekawsze wydaje mi się zresztą to, że ostrygowy “cement” jest w większości nieorganiczny, bo ten materiał opiera się przede wszystkim na węglanie wapnia.

Ostrygi robią więc coś, co z perspektywy chemii materiałów jest bardzo sprytne, bo biorą składnik przypominający zwykłą kredę i łączą go z organiczną częścią, która pozwala temu materiałowi zachowywać się jak trwałe spoiwo. W efekcie cement ostrygowy zawiera około 12% składników organicznych i potrafi wiązać w środowisku wodnym, co samo w sobie stawia go daleko od typowych sklepowych klejów opartych na związkach organicznych pochodzenia petrochemicznego. Jak więc tę wiedzę wykorzystali naukowcy?

Laboratorium to nie budowa, ale wynik i tak robi wrażenie

Zespół naukowców w swojej pracy wykorzystał wapienne płytki łazienkowe, bo wapień, podobnie jak muszle ostryg, opiera się na węglanie wapnia. Następnie przygotowali niewielkie próbki biomimetycznego cementu, aby testować ich wytrzymałość na ściskanie i sprawdzać to, jak dobrze łączą płytki. W wielu próbach pękała sama płytka, a nie wiązanie między płytkami, choć musimy pamiętać, że taka mała próbka w laboratorium nie jest wiaduktem po 30 zimach, regularnym nasiąkaniu, mrozie, drganiach i błędach wykonawczych.

Dlatego też najbardziej interesujący wynik pojawił się wtedy, gdy badacze dodali polimer opracowany na podstawie tej ostrygowej chemii do komercyjnej mieszanki betonowej. Wtedy materiał miał wykazać się dziesięciokrotnie silniejszą adhezją, dwukrotnie większą wytrzymałością na ściskanie i szybszym utwardzaniem. Innymi słowy – sukces. Zwłaszcza na tle tego, że tradycyjny beton świetnie znosi ściskanie i dlatego tak dobrze sprawdza się w fundamentach, słupach i masywnych elementach konstrukcyjnych. Problem polega na tym, że gorzej radzi sobie z innymi rodzajami obciążeń, pęknięciami, kruchością, przyczepnością i pracą w trudnych warunkach. Stąd jego zbrojenie stalą, włókna, dodatki chemiczne, domieszki poprawiające urabialność, przyspieszacze wiązania czy plastyfikatory.

Na szczęście propozycja naukowców nie jest przepisem w stylu “weźmy muszle, zmielmy je i dorzućmy do worka z betonem”. Specjaliści próbują naśladować chemię naturalnego spoiwa, a nie wykorzystywać zwierzęta jako surowiec budowlany. Słusznie zresztą, bo inaczej taki pomysł natychmiast zamieniłby się w absurdalną wizję przemysłu cementowego zależnego od małży. Czy ta gra jest jednak warta świeczki? Wydaje mi się, że tak, ale przede wszystkim dlatego, że mówimy o możliwym dodatku do istniejących mieszanek, a nie o próbie zastąpienia całego betonu nowym materiałem. Jeśli poprawa przyczepności, szybkości wiązania i wytrzymałości potwierdzi się poza laboratorium, taki kierunek może mieć sens. Nie wiemy jednak jeszcze, jak ten materiał zachowa się po dekadach pracy, mrozie, wilgoci, drganiach i realnych błędach wykonawczych.

Cement staje się coraz bardziej problematyczny dla klimatu

Jest jeszcze jeden powód, dla którego takie badania warto śledzić. Cement nie jest aktualnie tylko problemem wytrzymałościowym, ale też klimatycznym, bo jego produkcja należy do najbardziej emisyjnych procesów przemysłowych. Sam klinkier wymaga wysokich temperatur, a rozkład wapienia uwalnia dwutlenek węgla już na poziomie chemii procesu. Dlatego każda domieszka, która pozwalałaby uzyskać mocniejsze, trwalsze albo szybciej wiążące materiały przy mniejszym zużyciu spoiwa, może mieć ogromne znaczenie.

Podobny problem widzę zresztą przy cemencie wykorzystującym CO2 jako składnik i przy cementowych pomysłach opartych na nietypowych składnikach. Każdy z nich brzmi świetnie, ale dopiero zderzenie z ceną, normami, dostępnością składników i konserwatywnym rynkiem budowlanym jest w stanie wykazać, czy pomysł ma w ogóle sens. Moim zdaniem prawdopodobne jest to, że w ciągu najbliższych lat tego typu chemia zostanie wykorzystana w specjalistycznych domieszkach, zaprawach naprawczych, klejach mineralnych, materiałach do prac w wilgotnym środowisku albo mieszankach, w których liczy się szybkie wiązanie i wysoka przyczepność.

Do rewolucji jest jednak daleko, bo ostrygi nie rozwiązują problemu klinkieru, pieców cementowych ani globalnego zapotrzebowania na tani beton. Pokazują tylko to, że słabości tradycyjnych materiałów budowlanych można czasem atakować z zupełnie innej strony.

Źródła: TechXplore